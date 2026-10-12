ഒമാൻ തീരത്ത് ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാതായി
ഞായറാഴ്ചയാണ് സോഹാർ ആങ്കറേജിൽ വച്ച് കപ്പലിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. കാണാതായ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാദേശിക തീരദേശ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരച്ചിൽ ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണ്
Published : October 12, 2026 at 7:25 AM IST
മസ്കറ്റ്: ഒമാനിലെ സോഹാർ തീരത്ത് ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാതായി. നിക്കരാഗ്വയുടെ പതാക വഹിക്കുന്ന എംടി പെട്രോ ഡോൾഫിൻ എന്ന കപ്പലിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 11 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരിൽ ഒൻപത് പേരെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി കേന്ദ്ര തുറമുഖ ഷിപ്പിങ് ജലഗതാഗത മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ അറിയിച്ചു.
തിരച്ചിൽ ഊർജിതം
ഞായറാഴ്ചയാണ് സോഹാർ ആങ്കറേജിൽ വച്ച് കപ്പലിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. കാണാതായ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാദേശിക തീരദേശ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരച്ചിൽ ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും കാണാതായവരെ സുരക്ഷിതമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അധികാരികളുമായും നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തിവരികയാണെന്ന് മന്ത്രി എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് മസ്കറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും അറിയിച്ചു. നിക്കരാഗ്വൻ കപ്പലായ എംടി പെട്രോ ഡോൾഫിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, കാണാതായ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ ഒമാൻ അധികൃതരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കി.
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Oct 11, tanker MT PETRO DOLPHIN, carrying 11 Indian seafarers, was subjected to a drone attack at Sohar Anchorage. While nine of our Indian crew members have been successfully rescued and are safe, two Indian nationals currently remain missing. Search-and-rescue operations are actively underway by the local Coast Guard. We are continuously coordinating with all relevant authorities to fully support the ongoing rescue efforts and ensure every possible action is taken to safely locate our missing personnel.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 11, 2026
തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ
ഒമാൻ തീരത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മറ്റൊരു വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ ആറിന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന എംടി ഓൺ പീസ് എന്ന കപ്പലിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. പാനമയുടെ പതാക വഹിക്കുന്ന ഈ കപ്പലിൽ ആകെ 19 ജീവനക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 17 പേരും ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ 12 ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതിൽ 11 പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
എംടി ഓൺ പീസ് കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. മേഖലയിലെ സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ, നാവികർ, സാധാരണക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതകളിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതവും വാണിജ്യവും എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കടുത്ത ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന വിഷയമാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
The Embassy is closely monitoring the situation concerning MT PETRO DOLPHIN, a Nicaragua-flagged tanker. Two of the 11 Indian seafarers onboard are reported missing. The Embassy is in close and continuous contact with the concerned authorities .— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) October 11, 2026
സമീപകാലത്തായി ചെങ്കടൽ, ഗൾഫ് ഓഫ് ഒമാൻ, അറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഹൂതി വിമതർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സായുധ സംഘങ്ങൾ ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന മേഖലയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിനായി നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അറബിക്കടലിലും ഏദൻ ഉൾക്കടലിലും നിരന്തരം പട്രോളിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കടൽക്കൊള്ളക്കാരെയും തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ നീക്കങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഒമാൻ തീരത്ത് വീണ്ടും ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
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