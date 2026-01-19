ETV Bharat / international

നീതി നേടി റോഹിംഗ്യകള്‍; വംശഹത്യയിൽ അന്താരാഷ്‌ട്ര നീതി ന്യായ കോടതിയിൽ വാദം കേള്‍ക്കൽ ആരംഭിച്ചു

അന്താരാഷ്‌ട്ര നീതി ന്യായ കോടതിയിൽ റോഹിംഗ്യൻ വംശഹത്യയുടെ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്നും ബാക്കിയാകുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്... കൊന്നുകളയാനും ആട്ടിയോടിക്കാനും തക്കവണ്ണം തങ്ങള്‍ ചെയ്‌ത കുറ്റമെന്തായിരിക്കും...

ROHINGYA CHILDREN Bangladesh Rohingya Rohingya Dream of Rohingya
Dreams On Hold For Rohingya Children In Bangladesh Camps (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 19, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
ധാക്ക: പിറന്ന മണ്ണില്‍നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനത... ഈ ഭൂമുഖത്തെവിടെയെങ്കിലും കാല് കുത്താൻ ഒരിടമുണ്ടാകണേ എന്ന് സ്വപ്‌നം കാണുന്ന ചിലർ. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസവും പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ ഇത്രമേൽ ഇവർ ചെയ്‌ത കുറ്റമെന്താകും..? ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അന്താരാഷ്‌ട്ര നീതി ന്യായ കോടതിയിൽ റോഹിംഗ്യൻ വംശഹത്യയുടെ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്നും ബാക്കിയാകുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്... കൊന്നു കളയാനും ആട്ടിയോടിക്കാനും തക്കവണ്ണം തങ്ങള്‍ ചെയ്‌ത കുറ്റമെന്തായിരിക്കും...

ബംഗ്ലാദേശിലെ അഭയാർഥി ക്യാമ്പുകളിൽ അയൽരാജ്യമായ മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്‌ത പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം റോഹിംഗ്യകളാണ് താമസിക്കുന്നത്. പൈലറ്റുമാരോ, ഡോക്‌ടർമാരോ, എഞ്ചിനീയർമാരോ ആകാൻ സ്വപ്‌നം കാണുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ. കോക്‌സ് ബസാറിലെ ഒറ്റമുറി സ്‌കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് അവകാശമാണെന്ന് അധ്യാപകൻ മുഹമ്മദ് അമിൻ പറയുന്നു.

ഈ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിലും ഈ കുട്ടികളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ യാഥാർഥ്യമാകുമോ എന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്‌ത ഏകദേശം അര ദശലക്ഷം കുട്ടികൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ പലരും 2017ലെ ക്രൂരമായ സൈനിക അടിച്ചമർത്തലിനിരയായവരാണ്. ഇതിലാണ് ഇന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അന്താരാഷ്‌ട്ര നീതി ന്യായ കോടതിയിൽ വാദം തുടങ്ങുന്നത്.

പലായനം ചെയ്‌ത് ബംഗ്ലാദേശിൽ കാല് കുത്തിയവർക്കാകട്ടെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകള്‍ നിഷേധിക്കുകയും ബംഗാളി ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. 2017ലെ പലായനത്തിന് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര സഹായ ഗ്രൂപ്പുകളും യുണിസെഫും സ്‌കൂളുകൾ തുറക്കാൻ തിരക്കുകൂട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ അഭയാർഥികളെ പൂർണമായും ഉള്‍ക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ റോഹിംഗ്യൻ കുട്ടികളെ സ്‌കൂളുകളിൽ ചേർക്കുന്നതിനെ നിരന്തരം എതിർക്കുകയും ബംഗാളി പഠിക്കേണ്ടന്ന് ചട്ടം കെട്ടുകയും ചെയ്‌തു.

2024 ആയപ്പോഴേക്കും, യുണിസെഫ് ഇടപെട്ട് കോക്‌സ് ബസാർ ക്യാമ്പുകളിലായി 6,500-ലധികം പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചു. 300,000 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കാൻ സഹായ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രതിദിനം മൂന്ന് മണിക്കൂർ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ തന്നെ കുട്ടികള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതാണ് സത്യമെന്ന് അധ്യാപകൻ മുഹമ്മദ് അമിൻ പറയുന്നു.

''പൈലറ്റുമാരോ, ഡോക്ടർമാരോ, എഞ്ചിനീയർമാരോ ആകാൻ സ്വപ്‌നം കാണുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്വപ്‌നം ഇന്ന് വിദുരമാണ്. ക്യാമ്പുകളിൽ അധ്യാപകരുടെ കടുത്ത ക്ഷാമമുണ്ട്'' - ണൈറ്റഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് റോഹിംഗ്യയിലെ അംഗമായ ഖിൻ മൗങ് പറഞ്ഞു. പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളിലെ ഏക അധ്യാപകനാണ് 30 വയസുള്ള ഹാഷിം. "ഞാൻ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി 65 വിദ്യാർഥികളെ ബർമീസ് ഭാഷ, ഗണിതം, ശാസ്ത്രം, ജീവിത നൈപുണ്യം എന്നിവ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഞാൻ വിദഗ്ദ്ധനല്ല," - ഹാഷിം പറയുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറമെ പോഷകാഹാരക്കുറവ്, ബാല വിവാഹം, ബാലവേല, മനുഷ്യ കടത്ത്, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ എന്നിവയെല്ലാം ഈ മുഷ്യർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ്. മ്യാൻമറിലെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിൽ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നിർബന്ധിത റിക്രൂട്ട്മെൻ്റും നടക്കുന്നു. ലോകത്തെ അഹിംസ പഠിപ്പിച്ച ബുദ്ധന്‍റെ അനുയായികളിൽ നിന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാൻ ഇവർക്കുള്ള ഏക മാർഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നീതി ന്യായ കോടതിയിൽ നീതിയ്‌ക്കായി ഇനിയുമധികം കാക്കേണ്ടി വരാതിരിക്കട്ടെ.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

