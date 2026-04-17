'ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കിയാൽ ലോകം തകരും'; പോപ്പിന് മറുപടിയുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

ഇറാൻ ആണവായുധം കൈവശം വയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോപ്പ് ഒരു പ്രസ്‌താവന നടത്തിയതിനെതിരെയാണ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയത്.

By ANI

Published : April 17, 2026 at 7:39 AM IST

വാഷിങ്‌ടൺ ഡിസി: ഇറാൻ ഉയർത്തുന്ന കടുത്ത ആഗോള ഭീഷണി പോപ്പ് തിരിച്ചറിയണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ആണവായുധ വിഷയത്തിൽ പോപ്പിൻ്റെ നിലപാടുകളോട് വിയോജിക്കാൻ തനിക്ക് പൂർണ അവകാശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെതിരെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പോപ്പ് ലിയോ പതിനാലാമനുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം കൃത്യമായ മറുപടി നൽകി. ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് എക്കാലവും താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പോപ്പിനോട് വ്യക്തിപരമായി യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന രീതിയിൽ പോപ്പ് നേരത്തെ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തനിക്ക് കടുത്ത വിയോജിപ്പുണ്ടെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തെയും സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കുന്ന വളരെ ഗൗരവമായ വിഷയമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആഗോള ഭീഷണി
ഇറാൻ ആണവശേഷി കൈവരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് തന്നെ വലിയ ഭീഷണിയാകും. ഇത് പശ്ചിമേഷ്യയെ പൂർണമായും തകർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പുനൽകി. ഈ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്ക പുതിയൊരു കരാറിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതൊരു വലിയ നേട്ടമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുമാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇറാനിൽ 42,000 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട കാര്യം പോപ്പ് മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ സമരം ചെയ്ത നിരായുധരായ സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെയാണ് അവിടെ ക്രൂരമായ ആക്രമണമുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നത് കൂടുതൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം വിലയിരുത്തുന്നത്.

സഭയ്ക്ക് എതിരല്ല
പോപ്പിനെതിരായ തൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് എതിരായ ആക്രമണമല്ലെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു. പോപ്പിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ പൂർണ അവകാശമുണ്ട്. താൻ അതിനെ മാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ തൻ്റെ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ തനിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രാജ്യത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷാകാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് താൻ ഈ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇറാനിലെ അക്രമസംഭവങ്ങൾ ഇതിന് വ്യക്തമായ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതൊരു യാഥാർഥ്യമാണെന്നും വളരെ മോശമായ ലോകത്താണ് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ഇറാനെ ആണവായുധം നിർമിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും അമേരിക്ക അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി.

അടുത്തിടെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കാമറൂൺ സന്ദർശനത്തിനിടെ രാഷ്ട്രീയ, സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി മതത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ പോപ്പ് ലിയോ പതിനാലാമൻ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവർക്കുമിടയിൽ വാക്കേറ്റം രൂക്ഷമായത്.

തൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കാതെയാണ് പോപ്പ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതെങ്കിലും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇതിന് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലിനും താത്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് പോപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാജ്യസുരക്ഷയും ആഗോള സമാധാനവും മുൻനിർത്തിയുള്ള അമേരിക്കയുടെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളിലും നിലപാടുകളിലും മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റെ പുതിയ പ്രസ്താവനകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

