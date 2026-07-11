തന്നെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇറാൻ ഇതുവരെ കാണാത്ത തിരിച്ചടി നേരിടുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അവർ ഇതുവരെ കാണാത്ത തലത്തിലുള്ള ആക്രമണം നടത്താൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രംപ്
Published : July 11, 2026 at 6:22 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: തന്നെ വധിക്കാൻ ഇറാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള കനത്ത സൈനികാക്രമണം നടത്താൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാൻ്റെ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റിൽ താൻ ഏറെക്കാലമായി ഒന്നാമനാണെന്നും ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തന്നെ വധിക്കാൻ ഇറാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഇസ്രയേൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ട്രംപ് നിഷേധിച്ചു. ഇസ്രയേൽ അത്തരമൊരു വിവരവും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും, താൻ ഏറെക്കാലമായി അവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അവർ ഇതുവരെ കാണാത്ത തലത്തിലുള്ള ആക്രമണം നടത്താൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇറാനോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനമാണ് ട്രംപ് സ്വീകരിച്ചുപോരുന്നത്. മുൻപ് അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോഴും ഇറാനുമായുള്ള ആണവക്കരാറിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയെ പിൻവലിച്ച അദ്ദേഹം, ഇറാനുമേൽ കടുത്ത ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഖാമേനിയുടെ ഖബറടക്കം
അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം. കൊല്ലപ്പെട്ട് 131 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഇറാനിലെ മശ്ഹദിലുള്ള ഇമാം റെസ ദർഗയിലാണ് ഖാമേനിയുടെ മൃതദേഹം ഖബറടക്കിയത്. ഇറാൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ, സൈനിക തീരുമാനങ്ങളിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന ഖാമേനിയുടെ മരണം പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് വഴിവച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് പകരം ചോദിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
വെടിനിർത്തൽ അവസാനിച്ചെന്ന് ട്രംപ്
ഇറാൻ്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് അവരുമായി ചർച്ചകൾ തുടരാൻ വാഷിങ്ടൺ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ അവസാനിച്ചതായി ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമായി ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള മധ്യസ്ഥർ ഇറാനിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശം. അമേരിക്കയുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ഖത്തർ പ്രതിനിധികളുടെ സന്ദർശനമെന്ന് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഖത്തർ മുഖേനയുള്ള ചർച്ചകൾ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുമെന്നത് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ പോകുന്ന വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന അമേരിക്കയുടെ ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷം രൂക്ഷമായിരുന്നു. ലോകത്തെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷം ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കിയത്. വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സൈനിക വിന്യാസം നടത്താനും അമേരിക്ക തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി അമേരിക്ക ഇറാനിൽ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. തുടർന്ന് കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ, ജോർദാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളിൽ ഇറാനും തിരിച്ചടിച്ചു.
ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ഇടപാടുകൾക്ക് ഇനി താത്പര്യമില്ലെന്നും അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നത് സമയനഷ്ടമാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ തുർക്കിയിൽ നടന്ന 2026ലെ നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ, ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അവർ ചില കപ്പലുകൾ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്ക പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയോടെയാണ് തിരിച്ചടിച്ചതെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
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