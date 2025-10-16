ETV Bharat / international

'വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘിക്കരുത്, താനൊന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യം ഗാസയിലെത്തും'; ഹമാസിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

ഹമാസിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ട്രംപ്. ഹമാസ് നിരായുധീകരണം നടപ്പാക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശം. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘിച്ചാല്‍ പോരാട്ടം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.

Donald Trump. (ETV Bharat.)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 16, 2025 at 9:56 AM IST

വാഷിങ്‌ടണ്‍: ഹമാസ് വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ധാരണ ലംഘിച്ചാല്‍ പോരാട്ടം പുനരാരംഭിക്കാന്‍ ഇസ്രയേലിന് അനുമതി നല്‍കുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഞാന്‍ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാല്‍ ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യം വീണ്ടും ഗാസ തെരുവുകളിലെത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹമാസ് നിരായുധീകരണം നടപ്പിലാക്കണം. അതിന് ഇസ്രയേലിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നല്‍കും.

ഹമാസിനെ ആയുധമുക്തമാക്കാന്‍ യുഎസ് സൈന്യത്തിന്‍റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ആയുധം അടിയറ വയ്‌ക്കാന്‍ ഹമാസ് തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ ഇനിയെന്ത് വേണമെന്ന് താന്‍ ആലോചിക്കും. സിഎന്‍എന്‍ ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കവേയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ 13നാണ് ഗാസ സമാധാന കരാറില്‍ ഒപ്പിട്ടത്. ഇതോടെയാണ് രണ്ട് വര്‍ഷമായി തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിന് അവസാനം കുറിച്ചത്. ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെയും ഈജിപ്‌തിലെ ഷാമെല്‍ ഷെയ്‌ഖിലിന്‍റെയും ഈജിപ്‌ത് പ്രസിഡന്‍റ് അബ്‌ദുല്‍ ഫത്താ അല്‍ സിസിയുടെയും അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന ലോക നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുത്ത ഉച്ചകോടിയിലാണ് സമാധാന കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടത്.

കരാര്‍ പ്രകാരം ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യം പിന്‍വാങ്ങിയതോടെ ഗാസയില്‍ ഹമാസ് വീണ്ടും പിടിമുറുക്കി. വിമത വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട 7 പേരെ തെരുവില്‍ പരസ്യമായി ഹമാസ് വെടിവച്ചുവീഴ്‌ത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹമാസ് നിരായുധീകരണം നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതേസമയം കരാര്‍പ്രകാരം മുഴുവന്‍ ബന്ദികളുടെയും മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ വെറുതെയിരിക്കില്ലെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവും പറഞ്ഞു.

ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൈാറാന്‍ ശ്രമം തുടരുമെന്ന് ഹമാസ് അറിയിച്ചു. ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഏതാനും പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്നും വൈകാതെ കരാര്‍ ലക്ഷ്യം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുമെന്നും ഹമാസ് പറഞ്ഞു.

രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൂടി കൈമാറി: ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബര്‍ 15) ഹമാസ് രണ്ട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൂടി ഇസ്രയേലിന് കൈമാറി. ഇതോടെ കൈമാറിയ മൃതദേഹങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതായി. എന്നാല്‍ ഹമാസ് കൈമാറിയ മൃതദേഹങ്ങളിലൊന്ന് ബന്ദിയുടേത് അല്ലെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഇസ്രയേല്‍ കൈമാറിയ മൃതദേഹങ്ങള്‍ പലതും വികൃതമാക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന് ഗാസയിലെ ഫോറന്‍സിക് വിഭാഗം അറിയിച്ചു. പല മൃതദേഹങ്ങളുടെ കൈകള്‍ പിന്നിലേക്ക് ബന്ധിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. മൃതദേഹങ്ങളില്‍ പലതിലും വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരും പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കരാര്‍ ലംഘിച്ച് ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യം ഇന്നലെയും (ഒക്‌ടോബര്‍ 15) ഗാസയില്‍ ആക്രമണം നടത്തി. മാത്രമല്ല ഗാസയിലേക്കുള്ള സഹായ വിതരണത്തിന് മേല്‍ ഇസ്രയേല്‍ നിയന്ത്രണം തുടരുകയാണ്. ഭക്ഷണം, ഇന്ധനം, മെഡിക്കല്‍ സാധനങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായി എത്തിയ 300 ട്രക്കുകള്‍ മാത്രമാണ് ഗാസയിലേക്ക് അനുമതിച്ചത്.

ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കം അവസാനിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സഹായ വസ്‌തുക്കളുടെ നിയന്ത്രണം തുടരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഗാസയിലേക്ക് മരുന്നും വൈദ്യോപകരണങ്ങളും വേഗത്തില്‍ എത്തിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.

