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ട്രംപിൻ്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം അടുത്ത വർഷം ആദ്യം, ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത പങ്കാളിയെന്ന് സ്‌റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ

ഇന്ത്യയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആഗോള സ്വാധീനം ന്യൂഡൽഹിയും വാഷിങ്‌ടണും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതായി മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.

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Prime Minister Narendra Modi with US President Donald Trump (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 27, 2026 at 4:46 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് യുഎസ് സ്‌റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ. പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി വർഷാവസാനത്തിന് മുൻപ് താൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും സ്‌റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.

വർഷാവസാനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ സന്ദർശനം നടത്തി തിരികെയെത്താനും അടുത്ത വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രസിഡൻ്റ് സന്ദർശനം നടത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ സന്ദർശനം അടുത്ത വർഷം നടക്കുമോ എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് അതുതന്നെയാണ് തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.

ഇന്ത്യയെ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത പങ്കാളിയായും റൂബിയോ വിശേഷിപ്പിച്ചു. 'ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ വളരെ അടുത്ത പങ്കാളിയും സഖ്യകക്ഷിയുമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഇത് നയതന്ത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നുന്നത്', എന്ന് റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.

ട്രംപും മോദിയും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തി

തങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും അദ്ദേഹം ചെയ്‌ത കാര്യങ്ങളുടെയും വലിയ ആരാധകരാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വളർന്നുവരുന്ന ആഗോള സ്വാധീനം ഇന്ത്യയും വാഷിങ്‌ടണും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി. ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ ട്രംപും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ച ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഇത് വളരെ അതിശയകരവും ശക്തവുമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നടന്ന മികച്ച കൂടിക്കാഴ്‌ചയായിരുന്നു അത് എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

തുടർന്ന് ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകളിലും മാർക്കോ റൂബിയോ ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഒരു വ്യാപാരക്കരാർ അന്തിമമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണിപ്പോൾ. ക്വാഡ് നേതാക്കളുടെ മറ്റൊരു കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്കായി അമേരിക്കയും സമീപഭാവിയിൽ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വളരെ വേഗം തന്നെ മറ്റൊരു ക്വാഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം ട്രംപും മോദിയും വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലകളിലെ സഹകരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കി. ഇതിനായി ഇരു സർക്കാരുകളും പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ പതിവായി കൂടിക്കാഴ്‌ചകളും നടക്കാറുണ്ട് എന്നും മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.

അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം

2025 ജനുവരിയിൽ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ട്രംപിൻ്റെ ആദ്യ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനമാണിത്. പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് അവസാനമായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് 2020 ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. അന്ന് ട്രംപും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അഹമ്മദാബാദിൽ 'നമസ്‌തേ ട്രംപ്' റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്‌തു.

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TAGGED:

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