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യുഎന്നിൽ 'അമേരിക്കൻ പെരുമ' ഉയർത്തി ട്രംപ്; ഇറാന് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ്, രക്ഷാസമിതി മാറ്റത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഗുട്ടെറസ്

ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക നടപടികൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ആഭ്യന്തരമായും വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മേഖലയിൽ ശാശ്വതമായ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

UN GENERAL ASSEMBLY AMERICA UN CHIEF ANTONIO GUTERRES
Donald Trump (X.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2026 at 8:47 PM IST

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ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 81-ാമത് പൊതുസഭ സമ്മേളനത്തിൽ ആഭ്യന്തര നേട്ടങ്ങൾക്കും ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക നടപടികൾക്കും മുൻഗണന നൽകി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്‍റെ പ്രസംഗം. ലോകനേതാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ട്രംപ്, തന്‍റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ അമേരിക്ക കൂടുതൽ ശക്തവും സമൃദ്ധവുമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. താൻ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നതിന് പകരം നേരിട്ട് ഇടപെടാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും, മറ്റുളളവർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ താൻ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക പ്രചാരണത്തെയും യുദ്ധത്തെയും ട്രംപ് ശക്തമായി ന്യായീകരിച്ചു. ഇറാനെ ഒരു ആണവായുധ ശക്തിയാകാൻ അമേരിക്ക ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ലെന്നും, അവരുടെ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതെന്നും ട്രംപ് പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക നടപടികൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ആഭ്യന്തരമായും വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മേഖലയിൽ ശാശ്വതമായ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനും യു.എൻ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന തന്‍റെ മുൻ നിലപാട് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. ഇന്ത്യ- പാകിസ്ഥാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന് അന്ത്യമുണ്ടാക്കിയത് താനാണെന്ന വാദം ട്രംപ് ആവര്‍ത്തിച്ചു. രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിന് സമാധാനശ്രമങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് വേണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ട്രംപ്, അമേരിക്കയുടെ ആഭ്യന്തര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, അതിർത്തി സുരക്ഷ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കൽ എന്നിവയിലെ നേട്ടങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചു.

രക്ഷാസമിതി പരിഷ്കരിക്കണം: അവസാന യുഎൻജിഎ പ്രസംഗത്തിൽ ആഹ്വാനവുമായി യുഎൻ തലവൻ ഗുട്ടെറസ്

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ രക്ഷാസമിതി ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്‍റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ മാറ്റിയെഴുതണമെന്ന് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് ലോക നേതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുഎൻ മേധാവിയെന്ന നിലയിലുള്ള തന്‍റെ അവസാന ജനറൽ അസംബ്ലി പ്രസംഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ശക്തമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. 2026 ഡിസംബറിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ രണ്ടാം കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത്.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം രൂപീകരിച്ച രക്ഷാസമിതി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് ഗുട്ടെറസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് പോലും കൗൺസിലിൽ സ്ഥിരാംഗത്വമില്ലാത്തത് വലിയ അനീതിയാണെന്നും അത് അടിയന്തരമായി മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗാസ, യുക്രൈൻ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയാതെ പോയതും അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ അമേരിക്ക, റഷ്യ, ചൈന, ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത കാരണം പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുന്നതും രക്ഷാസമിതിയുടെ പരാജയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

രക്ഷാസമിതി കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കണമെന്നും അതിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം ലഭിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ അർഹതയുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയും വർഷങ്ങളായി വ്യക്തമാക്കിവരുന്നുണ്ട്. 2028-29 കാലയളവിലേക്കുള്ള അസ്ഥിരാംഗത്വത്തിനായി ഇന്ത്യ അടുത്ത വർഷം മത്സരരംഗത്തിറങ്ങുന്നുമുണ്ട്. ലോകം ഇന്ന് ബഹുധ്രുവ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതിനനുസരിച്ച് ആഗോള സംഘടനകളിലും മാറ്റങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഗുട്ടെറസ് തന്‍റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

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