'ഇറാനിലെ പാലങ്ങളും വൈദ്യുത നിലയങ്ങളും തകർക്കും'; വീണ്ടും ഭീഷണിയുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം.ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇറാന് ഒന്നും ബാക്കിയുണ്ടാകില്ലയെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
Published : July 15, 2026 at 4:42 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറാനിലെ പാലങ്ങളും വൈദ്യുത നിലയങ്ങളും തകർക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശം. അടുത്ത ആഴ്ച ഇറാന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ മോശമാകുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറാന് ഒന്നും ബാക്കിയുണ്ടാകില്ലയെന്നും യുഎസ് ചർച്ചകൾ ഇറാനെ അറിയിച്ചതായും ചൊവ്വാഴ്ച ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ 20% തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന് പകരം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വമ്പിച്ച വ്യാപാര നിക്ഷേപ കരാറുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടായത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള എല്ലാ ചരക്ക് കപ്പലുകൾക്കും 20% ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന ഭീഷണി ട്രംപ് നേരത്തെ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾ ഉപരോധിക്കുന്നത് പുനരാരംഭിച്ചു. ഇറാനിൽ യുഎസ് സൈന്യം ഏഴ് മണിക്കൂർ നീണ്ട ആക്രമണം നടത്തുകയും തുറമുഖങ്ങൾ ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം വന്നത്.
ഏപ്രിലിൽ, പാലങ്ങളും വൈദ്യുത നിലയങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇറാനിലെ സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ബോംബ് വയ്ക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപ്രകാരം, സിവിലിയന്മാരെയും സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും മനഃപൂർവ്വം ആക്രമിക്കുന്നത് ഒരു യുദ്ധക്കുറ്റമാണെന്ന് യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ മേധാവി വോൾക്കർ ടർക്ക് അന്ന് പ്രതികരിച്ചു ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണികളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
അവസാനിക്കാതെ ഇറാന്- യുഎസ് പോര്
ചർച്ചകളും മധ്യസ്ഥതയും ഒരുപാട് നടന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴും യുഎസ് ഇറാന് യുദ്ധം തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാണിജ്യ ഷിപ്പിംഗിനും സിവിലിയൻ ക്രൂവിനും ഭീഷണിയാകാനുള്ള ഇറാൻ്റെ കഴിവിനെ കൂടുതൽ ദുർബലപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള ഡസൻ കണക്കിന് ഇറാനിയൻ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) പറഞ്ഞു.
ബുധനാഴ്ച തെക്കുകിഴക്കൻ നഗരമായ ബാംപൂരിലെ ഒരു സൈനിക താവളത്തിൽ യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഏഴ് ഇറാനിയൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ സൈന്യം അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ജോർദാൻ, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുഎസ് താവളങ്ങളിലേക്ക് ടെഹ്റാൻ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും പ്രയോഗിച്ചതായി ഇറാൻ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ടെലിവിഷൻ ഐആർഐബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ, ഇറാനിയൻ ആക്രമണ ഡ്രോണുകൾ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയാണെന്ന് കുവൈറ്റ് സൈന്യം അറിയിച്ചു. അതേസമയം വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിലും നശിപ്പിക്കുന്നതിലും വിജയിച്ചതായി ബഹ്റൈൻ സൈന്യം പറഞ്ഞു. ഏഴ് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ മനഃപൂർവ്വം സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യം വച്ചുവെന്നും ഇത് മൂലം ഏകദേശം ഒരു ഡസനോളം സിവിലിയൻ ക്രൂ അംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയോ കാണാതാവുകയോ പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്തുവെന്നും യുഎസ് പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഇറാനിയൻ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ രണ്ട് ദേശീയ ടാങ്കറുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചതായും ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്രൂ അംഗം കൊല്ലപ്പെടുകയും എട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായും യുഎഇ അറിയിച്ചു.
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