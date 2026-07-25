അമേരിക്കൻ കമ്പനികളെ തൊട്ടാൽ വിവരം അറിയും; യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് കനത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
അമേരിക്കൻ വ്യവസായങ്ങളെയോ നികുതിദായകനെയോ യൂറോപ്പിൻ്റെ സമ്പാദ്യക്കുടുക്കയായി മാറ്റാൻ വാഷിങ്ടൺ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
By ANI
Published : July 25, 2026 at 12:16 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ സാങ്കേതികവിദ്യാ കമ്പനികൾക്ക് മേൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ചുമത്തുന്ന പിഴകൾ വിവേചനപരമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇതിനെതിരെ സെക്ഷൻ 301 പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെതിരെ കനത്ത ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കൻ കമ്പനികളെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിരന്തരം ലക്ഷ്യമിടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. അമേരിക്കൻ വ്യവസായങ്ങളെയോ നികുതിദായകനെയോ യൂറോപ്പിൻ്റെ സമ്പാദ്യക്കുടുക്കയായി മാറ്റാൻ വാഷിങ്ടൺ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെയാണ് ആപ്പിളിന് 1500 കോടി ഡോളർ പിഴ ചുമത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മെറ്റയ്ക്ക് 300 കോടി ഡോളറും ആമസോണിന് 250 കോടി ഡോളറും പിഴ ചുമത്തി. ഇതിന് പുറമെ ഗൂഗിളിന് വീണ്ടും 100 കോടി ഡോളർ കൂടി പിഴ ചുമത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗൂഗിളിന് മേൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇതുവരെ ചുമത്തിയ പിഴകൾ 1800 കോടി ഡോളർ കടന്നുവെന്നും ഈ നടപടികൾ നിയമവിരുദ്ധവും തികച്ചും വിവേചനപരവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ആദ്യവർഷമാണ് ഇത്തരം പിഴകൾ ചുമത്തുന്ന പ്രവണത വർധിച്ചതെന്നും തൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ഇത് തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ കമ്പനികളെയും നികുതിദായകരെയും കൊള്ളയടിക്കുന്ന നടപടിക്കെതിരെ തൻ്റെ ഭരണകൂടം ഉടൻ തന്നെ സെക്ഷൻ 301 പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി പിഴകൾ പൂർണമായും റദ്ദാക്കുമെന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് മേൽ എത്രയും വേഗം കനത്ത ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സെക്ഷൻ 301
അമേരിക്കൻ വാണിജ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന വിവേചനപരമോ യുക്തിരഹിതമോ ആയ വിദേശ വ്യാപാര രീതികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനും യുഎസ് സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്നതാണ് യുഎസ് വ്യാപാര നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 301. വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും തിരിച്ചടിയായി ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ ചുമത്തുന്നതിനും മുൻപും യുഎസ് ഭരണകൂടങ്ങൾ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വൻകിട അമേരിക്കൻ സാങ്കേതികവിദ്യാ കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഷിങ്ടണും ബ്രസൽസും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ്. വലിയ സാങ്കേതികവിദ്യാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ വിപണി സ്വാധീനവും ബിസിനസ് രീതികളും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ, ഡിജിറ്റൽ നിയമങ്ങളും മത്സരച്ചട്ടങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സമീപകാലത്ത് കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ അന്വേഷണവും ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്താനുള്ള സാധ്യതയും അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കും. വിപണിയിലെ പ്രവേശനം, സാങ്കേതികവിദ്യാ നിയന്ത്രണം, വിശാലമായ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇരുപക്ഷവും ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നീക്കം. കൂടുതൽ നടപടികൾ തൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കാത്തിരുന്ന് കാണാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ പുതിയ നീക്കം. സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്തെ കുത്തക കമ്പനികൾക്ക് മേൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുന്ന കർശന നിലപാടാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
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