എൻവിഡിയ സിഇഒ സ്ഥാനത്തേക്ക് ടിം കുക്ക് എത്തണം; നിർദേശവുമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ട്രംപ് പുതിയ സിഇഒയെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്
By ANI
Published : November 13, 2026 at 9:32 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എഐ ചിപ്പ് നിർമാണ കമ്പനിയായ എൻവിഡിയയുടെ സിഇഒ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ജെൻസൻ ഹുവാങ് രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെ പകരക്കാരനായി ആപ്പിൾ മുൻ സിഇഒ ടിം കുക്കിനെ നിർദേശിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സഹപ്രവർത്തകയുമായുള്ള ബന്ധവും ചൈനീസ് വിവാദവും ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഹുവാങ് പടിയിറങ്ങിയത്.
ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ട്രംപ് പുതിയ സിഇഒയെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഹുവാങ്ങിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച ട്രംപ്, അദ്ദേഹം മികച്ച ജോലിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ എൻവിഡിയയുടെ അടുത്ത സിഇഒ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഏക വ്യക്തി ടിം കുക്കാണെന്നും, ഒരാളുടെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു ഇതിഹാസം എത്തുന്നു എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ എൻവിഡിയയുടെ സഹസ്ഥാപകനായ ഹുവാങ്ങിനെ തൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നിയമിക്കാൻ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇലോൺ മസ്കും രംഗത്തെത്തി.
ചട്ടലംഘനവും രാജിയും
ചൈനീസ് വനിതയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിനെ യുഎസ് കോൺഗ്രസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് അദ്ദേഹം ഹാജരാകാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയായത് കമ്പനിക്കുള്ളിലെ മറ്റൊരു ബന്ധമാണ്. എൻവിഡിയയുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ വിഭാഗം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കിംബർലി പവലുമായി ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന വിവരമാണ് ഒടുവിൽ പുറത്തുവന്നത്. ഇത് കമ്പനിയുടെ നയങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും വിരുദ്ധമാണ്. സ്വന്തം ജീവനക്കാരിയുമായുള്ള ഈ ബന്ധം അമേരിക്കൻ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം വലിയ ചട്ടലംഘനമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജി വയ്ക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് വഴികളില്ലായിരുന്നു.
Jensen Huang has until 8 PM ET tomorrow night to accept the request of our three committees or he will be subpoenaed. @HouseForeignGOP @HouseIntel https://t.co/zfqqVLmqqa— Select Committee on China (@ChinaSelect) November 13, 2026
ഓഹരി വിപണിയിലെ തകർച്ച
ജെൻസൻ ഹുവാങ് പടിയിറങ്ങിയതോടെ എൻവിഡിയയുടെ ഓഹരികളിൽ വലിയ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ 14.5 ശതമാനം വരെ ഓഹരികൾ ഇടിഞ്ഞു. പിന്നീട് നേരിയ തോതിൽ മെച്ചപ്പെട്ടെങ്കിലും വ്യാപാരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 4.5 ശതമാനം ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വിവാദങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏകദേശം 550 ബില്യൺ ഡോളറാണ് എൻവിഡിയയുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യുവിൽ നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടത്. എഐ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച ചിപ്പുകൾ നിർമിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഭാവി ഇടപാടുകളെ ഈ നേതൃമാറ്റം എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നിക്ഷേപകർ.
ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന
ഹുവാങ്ങിൻ്റെ രാജി ഒഴിവാക്കാമായിരുന്ന നിർഭാഗ്യകരമായ അന്ത്യമാണെന്ന് യുഎസ് ഹൗസ് സെലക്ട് കമ്മിറ്റി ഓൺ ചൈന ചെയർമാൻ ജോൺ മൂലേനാർ പ്രതികരിച്ചു. കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനരീതികളിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന പുതിയ നേതൃത്വം അധികാരത്തിലെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് അത്യാധുനിക ചിപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടാക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എൻവിഡിയയെപ്പോലുള്ള അമേരിക്കൻ എഐ കമ്പനികൾ വിജയിക്കണമെന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ താത്പര്യമാണെങ്കിലും വാണിജ്യവികസനത്തിനായി സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.
Chairman @RepMoolenaar released the following statement in the wake of Jensen Huang's resignation from @NVIDIA: https://t.co/sCJIYnE7Wo— Select Committee on China (@ChinaSelect) November 12, 2026
കോലെറ്റ് ക്രെസ് ഇടക്കാല സിഇഒ
ജെൻസൻ ഹുവാങ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ എൻവിഡിയയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫിസറുമായ കോലെറ്റ് ക്രെസിനെ ഇടക്കാല സിഇഒ ആയി നിയമിച്ചു. 2013 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ എൻവിഡിയയുടെ സിഎഫ്ഒ ആയി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കോലെറ്റ് ക്രെസ്. ഇതിനു മുൻപ് സിസ്കോ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികളിലും അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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സ്ഥിരം പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കമ്പനിക്കുള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അറിയിച്ചു. കമ്പനിയുടെ ഭരണസംവിധാനത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹാർവി സി. ജോൺസിനെ എൻവിഡിയയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ബോർഡ് ചെയർമാനായി നിയമിച്ചു. കമ്പനിയുടെ മൂന്നാം പാദ സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ നവംബർ 17ന് പുറത്തുവിടാനിരിക്കെയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം.
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