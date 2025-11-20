ETV Bharat / international

'ഒളിച്ചുവയ്‌ക്കാൻ ഒന്നുമില്ല'; എപ്‌സ്‌റ്റീൻ ഫയലുകള്‍ പരസ്യമാക്കാനുള്ള ബില്ലിൽ ഒപ്പുവച്ച് ട്രംപ്

ജെഫ്രി എപ്‌സ്‌റ്റീൻ ഫയലുകൾ പബ്ലിക്കിനായി പുറത്ത് വിടാനുള്ള ബില്ലിലാണ് ഒപ്പ് വച്ചത്.

JEFFREY EPSTEIN EPSTEIN FILES BILL DONALD TRUMP Jeffrey Epstein Transparency Act
Johnson, holds a folder during a news conference on the Epstein Files (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 20, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
വാഷിങ്ടൺ: ജെഫ്രി എപ്‌സ്‌റ്റീൻ ട്രാൻസ്‌പരൻസി ആക്‌ടിൽ ഒപ്പു വച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇനി മുതൽ ജെഫ്രി എപ്‌സ്‌റ്റീനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിടും. സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പ് വച്ച കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഡെമോക്രാറ്റുകൾ എപ്‌സ്‌റ്റീൻ വിഷയം വലുതാക്കിയെന്നും അവ നമ്മുടെ വിജയങ്ങളെയും റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേട്ടങ്ങളെയും മറക്കാനുള്ള ആയുധമാക്കിയെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. '2019-ൽ ട്രംപ് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ് (ഡെമോക്രാറ്റുകളല്ല!) കുറ്റം ചുമത്തിയ ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീൻ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റായിരുന്നു, ഡെമോക്രാറ്റ് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ഡോളർ സംഭാവന നൽകി, കൂടാതെ നിരവധി അറിയപ്പെടുന്ന ഡെമോക്രാറ്റ് വ്യക്തികളുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധവും പുലർത്തിയിരുന്നു.' -ട്രംപ് പറഞ്ഞു. മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബിൽ ക്ലിൻ്റൺ, മുൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി ലാറി സമ്മേഴ്‌സ്, ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ സഹസ്ഥാപകൻ റീഡ് ഹോഫ്‌മാൻ എന്നിവരുമായി എപ്‌സ്‌റ്റീൻ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'ഒരുപക്ഷേ ഈ ഡെമോക്രാറ്റുകളെ കുറിച്ചും ജെഫ്രി എപ്‌സ്‌റ്റീനുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധങ്ങത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള സത്യം ഉടൻ വെളിപ്പെടും, കാരണം എപ്‌സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ പുറത്തുവിടാനുള്ള ബില്ലിൽ ഞാൻ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്!' -ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ആക്‌ട് നിയമമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രേഖകൾ പുറത്തുവിടേണ്ടതുണ്ട്. 2025 ഡിസംബർ 20നകം രേഖകളും മറ്റും പരസ്യമായി പുറത്തുവിടാൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ് നിർബന്ധിതരാകും. ഇന്നലെയാണ് (നവംബർ 19) യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്സ് സെനറ്റ് എപ്‌സ്‌റ്റീൻ ട്രാൻസ്‌പരൻസി ആക്‌ട് പാസാക്കിയത്.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗിക തൊഴിലിന് ഉപയോഗിച്ച കുറ്റവാളി ജെഫ്രി എപ്‌സ്‌റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് അറിയിച്ചതായി സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. ട്രംപും എപ്‌സ്‌റ്റീനുമായി ബന്ധമുണ്ടന്നും മറ്റും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഫയലുകൾ പുറത്തുവിടണമെന്നും അതിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയണമെന്നും റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങളോട് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഫയലിൽ എല്ലാമുണ്ട്

ജെഫ്രി എപ്‌സ്‌റ്റീനുമായ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിൽ മിക്ക വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എപ്‌സ്‌റ്റീനും ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെൽ തുടങ്ങിയവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫെഡറൽ അന്വേഷണ രേഖകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 300 ജിബിയിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഇതിലുണ്ട്. ഈ ഫയലുകളിൽ എപ്‌സ്‌റ്റീൻ്റെ ക്ലയിൻ്റ് ലിസ്‌റ്റുമുണ്ട്. അതിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ബിൽ ക്ലിൻ്റൺ, ആൻഡ്രൂ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ജെഫ്രി എപ്‌സ്‌റ്റീൻ ആരാണ്

ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപനായിരുന്നു ജെഫ്രി എപ്‌സ്‌റ്റീൻ. പിന്നീട് ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ജെ എപ്‌സ്‌റ്റീൻ ആൻഡ് കോ എന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല, എപ്‌സ്‌റ്റീൻ പ്രമുഖരുമായി വ്യക്തിബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

എന്നാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികത്തൊഴിലിനു പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നതടക്കം നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ എപ്‌സ്‌റ്റീനെതിരെ ഉയർന്നു വന്നു. പിന്നാലെ 2008ൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികത്തൊഴിലിനു പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന കേസിൽ എപ്‌സ്‌റ്റീൻ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. തുടർന്ന് 18 മാസത്തെ തടവിനു ശിക്ഷിച്ചു. 2019 ജൂലൈ 24 ന് എപ്‌സ്‌റ്റീനെ ജയിലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.

ഇതിനിടയിലാണ് ട്രംപും എപ്‌സ്‌റ്റീനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇമെയിലുകൾ പുറത്ത് വരുന്നത്. ജെഫ്രി എപ്‌സ്‌റ്റീൻ്റെ നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് ട്രംപിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇ മെയിലിൻ്റെ സാരാംശം. അതേസമയം, ട്രംപും എപ്‌സ്‌റ്റീനും തമ്മിൽ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 2006ന് മുമ്പ് തന്നെ അത് അവസാനിച്ചിരുന്നതായി ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

