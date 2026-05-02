ഇറാൻ്റെ പുതിയ ഒത്തുതീർപ്പ് നിർദേശങ്ങൾ തള്ളി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ഇറാനുമേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കനത്ത സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്നും, അമേരിക്കൻ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ കൂടുതൽ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ട്രംപ്

ഇസ്‌ലാമാബാദിലെത്തിയ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസനെ പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിൻ നഖ്‌വി സ്വീകരിക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇഷാഖ് ദാർ എന്നിവർ സമീപം (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 2, 2026 at 6:49 AM IST

2 Min Read
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവച്ച പുതിയ ഒത്തുതീർപ്പ് നിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ആണവപദ്ധതികളുമായും പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രധാന സംഘർഷങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാൻ നൽകിയ ഇളവുകൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കർശന വ്യവസ്ഥകളില്ലാത്ത പുതിയ ആണവക്കരാറിലേക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും മടങ്ങില്ലെന്നും മേഖലയുടെ പൂർണമായ ആണവനിരായുധീകരണമാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിക്കാണ് കളമൊരുങ്ങുന്നത്.

ആണവപദ്ധതികളിലെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ അപര്യാപ്തം
അമേരിക്കൻ ഉപരോധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയത്തിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കാമെന്നതടക്കമുള്ള നിർദേശങ്ങളാണ് ഇറാൻ മുൻകൈയെടുത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നിൽ വച്ചത്. എന്നാൽ ഈ നിർദേശങ്ങൾ തീർത്തും അപൂർണമാണെന്നും, ഇറാൻ്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിലയിരുത്തി. മുമ്പ് ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും പിന്നീട് അമേരിക്ക പിന്മാറുകയും ചെയ്ത ആണവക്കരാറിലെ അടിസ്ഥാന പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാതെ പുതിയൊരു കരാറിന് അമേരിക്ക ഒട്ടും തയാറല്ല.

ആണവായുധങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇറാനെ പൂർണമായും തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരിഞ്ചുപോലും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ഇറാനുമേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കനത്ത സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്നും, അമേരിക്കൻ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ കൂടുതൽ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

പലസ്തീൻ, ലെബനൻ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഇറാൻ നൽകിവരുന്ന സാമ്പത്തികവും സൈനികവുമായ പിന്തുണ പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിലും അമേരിക്ക അണുവിട വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയാറല്ല.

പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു
അമേരിക്കയുടെ പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാനാണ് സാധ്യത. അമേരിക്കയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടിന് ഇസ്രയേൽ അടക്കമുള്ള സഖ്യരാജ്യങ്ങളുടെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ട്. സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഇറാനുമേൽ സൈനിക നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് അമേരിക്ക കടക്കുമോ എന്ന വലിയ ആശങ്കയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശക്തമാണ്.

കടുത്ത ഉപരോധം കാരണം ഇറാൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ റഷ്യ, ചൈന, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സഹായം തേടാനുള്ള ഇറാൻ്റെ നിരന്തര നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളും ഇതുവരെ കാര്യമായ ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കടുത്ത നിലപാടോടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിപണിയിലും വലിയ അനിശ്ചിതത്വമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.

എണ്ണവില വർധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഇത് നേരിട്ട് കാരണമായേക്കാം എന്നാണ് ഈ രംഗത്തെ പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. പുതിയ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും വലിയ ജാഗ്രതയിലാണ്.

സമഗ്രമായ കരാർ അനിവാര്യം
ആണവപദ്ധതികൾ നിർത്തലാക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക്, തങ്ങളുടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വികസനവും അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലുകളും പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമഗ്രമായ സമാധാന കരാറാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇതിനായി ഇറാൻ നിരുപാധികം ചർച്ചകൾക്ക് തയാറാകണമെന്ന് അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ വകുപ്പും വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരിക്കലും വഴിപ്പെടില്ലെന്നും, രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റംവരെയും പോകുമെന്നുമാണ് ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാക്കളുടെ നിലപാട്. ഇതിനിടയിൽ റഷ്യൻ പിന്തുണയോടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും ഇറാൻ സജീവമാക്കി.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും മുൻ നിലപാടുകളിൽ നിന്നും ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സമീപഭാവിയിലൊന്നും മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലും അമേരിക്കയുടെ ഈ തീരുമാനം സജീവ ചർച്ചയാകും.

