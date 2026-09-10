ഇറാൻ യുദ്ധത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ട്രംപ്; ഡാലസ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ കൺവൻഷനിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് വിമർശനം
ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാൻ രണ്ടാഴ്ചയോ മൂന്നാഴ്ചയോ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് യുദ്ധം ആരംഭിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
Published : September 10, 2026 at 1:12 PM IST|
Updated : September 10, 2026 at 1:20 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: നവംബറിൽ നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ തുടർന്നാൽ അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും 5000 ഡോളർ വീതം നൽകുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഡാലസിൽ നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ഇടക്കാല കൺവൻഷനിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തെ ന്യായീകരിച്ച ട്രംപ്, ഡെമോക്രാറ്റുകളെ തീവ്രവാദികളെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളറിലധികം ചെലവ് വരുന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനം സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും അപ്രായോഗികമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ രാജ്യത്തുടനീളം തൻ്റെ ജനപ്രീതി കുറയുന്നത് മുതലെടുക്കാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ സാധ്യതകൾ സജീവമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ നീക്കം. അമേരിക്കയുടെ ഭാവി തീവ്ര ഇടതുപക്ഷക്കാരായ ഡെമോക്രാറ്റുകളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ രാജ്യം പഴയ നിലയിലാകാൻ അടുത്ത പത്തുവർഷം വേണ്ടിവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്താൽ വരും തലമുറകൾക്കായി മികച്ചൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നവംബറിൽ താനാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും സെനറ്റിലുമായി 35 നിർണായക മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം താൻ നേരിട്ട് പ്രചാരണത്തിന് എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിച്ചതായി ട്രംപ് സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാൻ രണ്ടാഴ്ചയോ മൂന്നാഴ്ചയോ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് യുദ്ധം ആരംഭിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. വ്യാപാര പങ്കാളികൾക്ക് മേൽ ചുമത്തിയ ഉയർന്ന താരിഫുകളെയും അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ വാദം.
സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ മികച്ച വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി സെനറ്റിലും ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും വിജയിച്ചാൽ അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും 5000 ഡോളർ വീതം നൽകുമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ദാനം. ഈ തുക അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ചെലവഴിക്കണം എന്നതാണ് ഏക നിബന്ധന. ട്രംപ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
കൺവൻഷനും ഫണ്ട് ശേഖരണവും
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഇറാൻ യുദ്ധത്തോടുള്ള അതൃപ്തിക്കും ഇടയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി കൺവൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഡെമോക്രാറ്റുകളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെന്നും രാജ്യദ്രോഹികളെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയെ മികച്ച ബദലായാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ടെക്സസ് അറ്റോർണി ജനറൽ കെൻ പാക്സ്റ്റണെ ട്രംപ് പ്രശംസിച്ചു.
അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ലായിരിക്കാമെന്നും, താൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരനായ വ്യക്തിയല്ല അദ്ദേഹമെന്നും പറഞ്ഞ ട്രംപ്, എന്നാൽ അദ്ദേഹം മികച്ച സെനറ്ററാകാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഡെമോക്രാറ്റിക് പെൻസിൽവാനിയ സെനറ്റർ ജോൺ ഫെറ്റർമാൻ്റെ വീഡിയോ സന്ദേശവും കൺവൻഷനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. തീവ്രവാദത്തെയും സോഷ്യലിസത്തെയും താൻ എക്കാലവും എതിർക്കുമെന്നും, ഉരുക്ക് വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഫെറ്റർമാൻ വ്യക്തമാക്കി.
ട്രംപ് ഷോയായി കൺവൻഷൻ
സാധാരണയായി നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് രാഷ്ട്രീയ കൺവൻഷനുകൾ നടക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഡാലസ് മാവെറിക്സ് അരീനയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ദ്വിദിന കൺവൻഷൻ പൂർണ്ണമായും ഒരു ട്രംപ് ഷോ ആയാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. വേദിയിലുടനീളം ട്രംപിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേക്ക് അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ് എഗെയ്ൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ തൊപ്പികളും അമേരിക്കൻ പതാകകളും ധരിച്ചാണ് ആളുകൾ എത്തിയത്. ജനപ്രതിനിധി സഭയും സെനറ്റും പ്രസിഡൻ്റ് പദവിയും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിലും, ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി പരിഹരിക്കുന്നു എന്നെഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുകളും ആളുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ സദസ്സിൽ ആളുകൾ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും ട്രംപിൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചതോടെ വേദി നിറഞ്ഞു. രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം വ്യാഴാഴ്ചയും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി വാൻസിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇത്. രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് ഡാലസ് ഹോസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി കോ-ചെയർമാൻ റേ വാഷ്ബേൺ അറിയിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച സിയാറ്റിൽ സീഹോക്സും ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് പാട്രിയോട്സും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തോടെയാണ് എൻ.എഫ്.എൽ സീസൺ ആരംഭിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഫോർട്ടിനൈനേഴ്സും ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് റാംസും തമ്മിൽ മത്സരിക്കും. എൻ.എഫ്.എൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ കൺവൻഷന് വേണ്ടത്ര മാധ്യമശ്രദ്ധ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യം
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും കാബിനറ്റ് അംഗങ്ങളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. അറ്റോർണി ജനറൽ ടോഡ് ബ്ലാഞ്ചെയും സംസാരിച്ചു. നീതിന്യായ വകുപ്പ് മേധാവികൾ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ വേദികളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പതിവില്ലാത്തതാണ്. ട്രംപും വാൻസും അമേരിക്കൻ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നവരാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മിഷിഗൺ സെനറ്റ് സ്ഥാനാർഥി മൈക്ക് റോജേഴ്സ് വ്യാഴാഴ്ച സംസാരിക്കും. ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി അബ്ദുൽ എൽ സയീദിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് കൺവൻഷനിൽ ഉയർന്നത്. നികുതി ഇളവുകൾ, തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങൾ, അതിർത്തി സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നൂറിലധികം പേരാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി സംസാരിക്കുന്നത്.
ഡാലസിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ച ട്രംപ്, എണ്ണവിലയെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചു. യുദ്ധം കാരണം കുതിച്ചുയർന്ന എണ്ണവില ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മാത്രമേ കുറയുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ എണ്ണവില കുത്തനെ ഇടിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. അതേസമയം, കൺവൻഷനിലെ ഉയർന്ന പ്രവേശന ഫീസിനെതിരെ ചില റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനപ്രതിനിധി സഭാ അംഗങ്ങളോട് 25,000 ഡോളറാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
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ഇതൊരു സാധാരണ ദേശീയ കൺവൻഷനല്ലെന്നും, ടിക്കറ്റ് വച്ചുള്ള ഫണ്ട് ശേഖരണമാണെന്നും ഡെൻ്റൺ കൗണ്ടി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നോ ഗോയിങ് ബാക്ക് പി.എ.സി ഇൻക് എന്ന പുതിയ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ വൻ തുകയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ആറ് സെനറ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കും ഒരു ജനപ്രതിനിധി സഭാ മത്സരത്തിനുമായി 49 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ടെക്സസ് സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി മാഗ ഇൻക് 10 ദശലക്ഷം ഡോളറും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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