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'മോദി മികച്ച നേതാവ്, അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് ഏറെ പഠിച്ചു': പ്രശംസിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ ആക്സിയോസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം.

XI JINPING G7 SUMMIT IN FRANCE NARENDRA MODI Donald Trump
Narendra Modi and US President Donald Trump (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 20, 2026 at 12:45 PM IST

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വാഷിങ്ടൺ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പ്രശംസിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. 12 വർഷത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്ന മോദി മികച്ച നേതാവാണെന്നും, അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ അമേരിക്കൻ മാധ്യമമായ ആക്സിയോസിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞത്.

ലോകനേതാക്കളിൽ മികച്ചവർ മോദിയും ഷി ജിൻപിങ്ങും
അധികാരത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും താത്പര്യമുള്ള രണ്ട് ലോകനേതാക്കൾ നരേന്ദ്ര മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമാണെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ലോകക്രമത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഇരുവർക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വവും ആത്മവിശ്വാസവുമുള്ള നേതാവാണ് ഷി ജിൻപിങ്.

ഒരു സിനിമ നിർമിക്കാൻ പോയാൽപ്പോലും ഹോളിവുഡിൽ അത്തരമൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റിനെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം, മോദി തികച്ചും ബഹുമാന്യനും എന്നാൽ തീരുമാനങ്ങളിൽ കർശനക്കാരനുമായ ഭരണാധികാരിയാണെന്ന് ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുദ്ധങ്ങളിൽനിന്ന് എക്കാലവും വിട്ടുനിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. സമാധാനപരമായ നയതന്ത്രത്തിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത്. 1.5 ബില്യൺ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആർജിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തം
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം മുമ്പെന്നത്തേക്കാളും ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. നിലവിൽ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള ബിസിനസ് ഇടപാടുകളാണ് നടത്തുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ വ്യാപാര കാര്യങ്ങളിൽ അവർ അമേരിക്കയെ വഞ്ചിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ ഇന്ത്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല.

അത്തരം സംഭവങ്ങൾ അനുവദിച്ചുകൊടുത്ത വിഡ്ഢികളായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അമേരിക്കയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ മികച്ച രീതിയിലുള്ള വ്യാപാരമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മോദി മഹാനായ നേതാവാണെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയെ താൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ പല നേതാക്കളും മാറിവന്നെങ്കിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയെന്നും ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ജി7 ഉച്ചകോടിയിലെ കൂടിക്കാഴ്ച
ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും നരേന്ദ്ര മോദിയും പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷാ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയും നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തു. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അമേരിക്കയുടെ വിശ്വസ്തനായ സഖ്യകക്ഷിയാണ് ഇന്ത്യയെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

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ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയും പുതിയ പ്രസ്താവനകളും പുറത്തുവരുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർണായകമാണെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. വരും നാളുകളിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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XI JINPING
G7 SUMMIT IN FRANCE
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