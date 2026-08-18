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ഇന്ത്യയെ കണ്ട് പഠിക്കണം; അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർ ഐഡി നിർബന്ധമാക്കാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയാണ് ട്രംപ് തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ ഈ മാസം ആദ്യം നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം

US Election 2026 Gyanesh Kumar Voter ID Law White House
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 6:47 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ടർമാർക്ക് തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നിർബന്ധമാക്കുന്ന 'സേവ് അമേരിക്ക ആക്ട്' പാസാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികളെയും വോട്ടർ ഐഡി സംവിധാനത്തെയും പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയാണ് ട്രംപ് തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ ഈ മാസം ആദ്യം നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഫോട്ടോ പതിച്ച സാധുവായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളില്ലാതെ അമേരിക്കയിൽ എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയുകയെന്ന് ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ തൻ്റെ ഭരണകൂടത്തോട് ചോദിച്ചതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 64.6 കോടി വോട്ടർമാരാണ് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചതെന്ന് ട്രംപ് ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് തപാൽ വോട്ടുകൾ ചെയ്തത്. വോട്ട് ചെയ്ത ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഫോട്ടോ പതിച്ച സാധുവായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നിർബന്ധമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കയിലും മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നും, സേവ് അമേരിക്ക ആക്ട് (സേഫ്ഗാർഡ് അമേരിക്കൻ വോട്ടർ എലിജിബിലിറ്റി ആക്ട്) എത്രയും വേഗം പാസാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകൾ തടയാൻ ഈ നിയമം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ വാദം.

കർശന വ്യവസ്ഥകളുമായി പുതിയ ബിൽ
അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം ഫെഡറൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ മാത്രമാണെന്നും, ഇതൊരു പൊതുതാത്പര്യമുള്ള ബില്ലാണെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വിശദീകരിച്ചു. പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപായി പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും സാധുവായ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും.

കൂടാതെ, തപാൽ വോട്ടുകൾക്കും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. അസുഖം, ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സൈനിക സേവനം, യാത്രകൾ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇനിമുതൽ തപാൽ വോട്ടുകൾ അനുവദിക്കുക. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പൗരന്മാരല്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥകളും ബില്ലിലുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരായിരിക്കണമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് ആവർത്തിച്ചു.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങളുമായി അമേരിക്കയിലെ രീതികളെ താരതമ്യം ചെയ്ത ഭരണകൂടം, അടിസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ അമേരിക്ക പിന്നിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയും ബ്രസീലും വോട്ടർ ഐഡിയെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അമേരിക്കയിൽ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ വ്യക്തികളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നതെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജനുവരി 29നാണ് ഈ നിയമം പാസാക്കുന്നതിനുള്ള ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാനാണ് പുതിയ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും തമ്മിൽ വലിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

TAGGED:

US ELECTION 2026
GYANESH KUMAR
VOTER ID LAW
WHITE HOUSE
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