ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് റഷ്യയും യുക്രെയ്നും സമ്മതിച്ചതായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ലോകത്ത് ഡീസൽ വില വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം ഇറാനല്ലെന്നും മറിച്ച് റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധമാണെന്നും ട്രംപ്
Published : September 15, 2026 at 10:01 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾ പരസ്പരം ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് റഷ്യയും യുക്രെയ്നും സമ്മതിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. റഷ്യൻ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകൾ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ യുക്രെയ്നെ ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം.
റഷ്യയുടെ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് യുക്രെയ്ൻ സമ്മതിച്ചതായും സമാനമായ നിലപാട് റഷ്യയും സ്വീകരിച്ചതായും ട്രംപ് തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ലോകത്ത് ഡീസൽ വില വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം ഇറാനല്ലെന്നും മറിച്ച് റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ട്രംപിൻ്റെ ഈ അവകാശവാദത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഓഫിസ് തയാറായിട്ടില്ല. മോസ്കോയിൽ നിന്നും ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
ഇറാൻ യുദ്ധം ഏഴാം മാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആഴ്ചകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഇന്ധനവില വർധനവും പണപ്പെരുപ്പവും സർക്കാരിന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിക്കുമെന്നും ഇന്ധനവില കുറയുമെന്നുമാണ് യുഎസ് ഭരണകൂടം ആവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ധനവില വർധനവിന് പുതിയ കാരണങ്ങൾ നിരത്തി ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
യുക്രെയ്നെതിരെ വിമർശനം
ഞായറാഴ്ച അയർലൻഡ് സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിക്കെതിരെ ട്രംപ് രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. റഷ്യയിലെ ഡീസൽ ശുദ്ധീകരണശാലകൾ ആക്രമിക്കുന്നത് യുക്രെയ്ൻ അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മറ്റ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ ആക്രമിച്ചാലും ഡീസൽ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണം. കാരണം ഇത് ലോകത്താകെ ഡീസൽ ക്ഷാമത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷമല്ല, മറിച്ച് റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധമാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കാരണമെന്നും ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. സമീപമാസങ്ങളിൽ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ യുക്രെയ്ൻ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സെലൻസ്കിയുമായി താൻ സംസാരിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഡീസൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും അതിനാൽ അത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ട്രംപ് നിർദേശിച്ചു.
തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ
അതിർത്തിയിൽ നിന്നും ഏറെ അകലെയുള്ള നിരവധി റഷ്യൻ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളാണ് യുക്രെയ്ൻ ഇതിനോടകം ആക്രമിച്ചത്. അതേസമയം, മോസ്കോയും സമീപമാസങ്ങളിൽ ദീർഘദൂര ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധാരണക്കാരായ നിരവധി പേരുടെ മരണത്തിനാണ് ഇടയാക്കിയത്. റഷ്യയ്ക്ക് നേരെ റെക്കോഡ് എണ്ണം ഡ്രോണുകളാണ് കിയേവ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. മറുപടിയായി മോസ്കോയും വലിയ തോതിലുള്ള മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.
സമാധാന ചർച്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യത
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനുമായി മികച്ചൊരു സംഭാഷണം നടത്തിയതായി ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. യുക്രെയ്നുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പുടിൻ ഒരു കരാറിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
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പുടിനും സെലൻസ്കിയും ഒരു കരാറിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണെന്ന് ബുധനാഴ്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഡിസംബറിൽ മിയാമിയിലെ ട്രംപിൻ്റെ ഡോറൽ റിസോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ തയാറാണെന്ന് സെലൻസ്കി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നിർദേശം ക്രെംലിൻ ഉടനടി തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു.
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