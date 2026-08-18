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കിമ്മിന് തന്നോട് വലിയ ആദരം; ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായുള്ള സൈനികാഭ്യാസം വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശം

ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം നടത്താൻ അമേരിക്ക നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതിൽ തനിക്ക് ഒട്ടും സന്തോഷമില്ലെന്ന് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി

Donald Trump Kim Jong Un Pete Hegseth North Korea US Relations
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (ANI)
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By ANI

Published : August 18, 2026 at 8:15 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉൻ തന്നോട് എക്കാലവും വലിയ ആദരമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായുള്ള സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിന് ട്രംപ് നിർദേശം നൽകി.

മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കിം ജോങ് ഉന്നുമായി തനിക്ക് മികച്ച വ്യക്തിബന്ധമാണുള്ളതെന്നും കൊറിയൻ ഉപദ്വീപിലെ സാഹചര്യം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റുമാരായ ജോ ബൈഡൻ, ബരാക് ഒബാമ എന്നിവരോടൊന്നും കിമ്മിന് താത്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ താനുമായി അദ്ദേഹം വളരെ വേഗം അടുത്തു. രണ്ട് പ്രധാന അവസരങ്ങളിൽ നേരിട്ട് കാണാനും സംസാരിക്കാനും സമയം ചെലവഴിക്കാനും സാധിച്ചു. തനിക്ക് കിമ്മിനെയും കിമ്മിന് തിരിച്ചും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സൈനികാഭ്യാസം വെട്ടിച്ചുരുക്കും
ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം നടത്താൻ അമേരിക്ക നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതിൽ തനിക്ക് ഒട്ടും സന്തോഷമില്ലെന്ന് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഉത്തര കൊറിയയോട് തികച്ചും ശത്രുതാപരമായ സന്ദേശമാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. തൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഉത്തര കൊറിയ അമേരിക്കയ്ക്ക് യാതൊരു ഭീഷണിയും ഉയർത്തിയിട്ടില്ലെന്നും തികഞ്ഞ ആദരവോടെയാണ് പെരുമാറിയതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സൈനികാഭ്യാസം പൂർണമായി റദ്ദാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത്.

ചരിത്രപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ
അമേരിക്കയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സൈനികാഭ്യാസങ്ങളെ ഉത്തര കൊറിയ എക്കാലവും ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള മുന്നൊരുക്കമായാണ് പ്യോങ്യാങ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ തീരുമാനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. തൻ്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് കിം ജോങ് ഉന്നുമായി സിംഗപ്പൂരിലും വിയറ്റ്നാമിലെ ഹാനോയിയിലും ട്രംപ് ചരിത്രപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു.

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ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കാനും ആണവ നിരായുധീകരണത്തിനുമായാണ് ഈ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കൊറിയൻ അതിർത്തിയിലെ സൈനികരഹിത മേഖലയിലും ഇരുവരും നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് പദവിയിൽ വീണ്ടും എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉത്തര കൊറിയയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിർണായക ചുവടുവയ്പുകൾ ട്രംപ് നടത്തുന്നത്. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് അമേരിക്കൻ സൈനികരെയാണ് നിലവിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെ സാന്നിധ്യവും സംയുക്ത പരിശീലനങ്ങളും മേഖലയിൽ വലിയ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഉത്തര കൊറിയയുടെ വാദങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ നിലപാട്. ഏഷ്യൻ മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ തീരുമാനം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

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TAGGED:

DONALD TRUMP
KIM JONG UN
PETE HEGSETH
NORTH KOREA US RELATIONS
US SOUTH KOREA MILITARY DRILLS

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