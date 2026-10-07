'സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തകർന്നു, എണ്ണയുമില്ല'; ഇറാനെ പരിഹസിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബാരൽ എണ്ണയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി കടന്നുപോയതെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
By ANI
Published : October 7, 2026 at 8:33 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള എണ്ണ വിതരണം പഴയപടിയായെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ പൂർണമായും തകർന്നെന്നും എണ്ണയില്ലാത്തതിനാലാണ് അവരുടെ എണ്ണമന്ത്രി രാജിവച്ചതെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസിന് പുറത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എണ്ണ വിതരണം പഴയപടി
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബാരൽ എണ്ണയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി കടന്നുപോയതെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധത്തിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തോതിലാണ് നിലവിൽ എണ്ണ വിതരണം നടക്കുന്നത്. ഇറാൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ്. അവരുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ പൂർണമായും തകർന്നു. രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 300 ശതമാനം പണപ്പെരുപ്പമാണുള്ളത്. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയോ എണ്ണയോ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഇറാൻ്റെ എണ്ണമന്ത്രി രാജിവച്ചതെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചിട്ടും ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതിയിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം. മാരിടൈം ഇൻ്റലിജൻസ് സ്ഥാപനമായ കെപ്ലറിനെ ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇറാൻ ഒഴികെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വിതരണം സെപ്റ്റംബറിൽ 81 ശതമാനത്തിലധികം വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, വിശാലമായ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് കയറ്റുമതി സെപ്റ്റംബറിലെ 14 ദിവസങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ലോകത്തെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ 20 ശതമാനത്തിലധികം കടന്നുപോകുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ പാതയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്[1][2]. ഈ പാതയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തടസങ്ങൾ പോലും ആഗോള എണ്ണ വിപണിയെ സാരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്[1][3]. അമേരിക്കയുടെ കടുത്ത ഉപരോധങ്ങൾ കാരണം ഇറാൻ്റെ എണ്ണ കയറ്റുമതി വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്[4][5].
ഇറാൻ എണ്ണമന്ത്രിയുടെ രാജി
അതേസമയം, ഇറാൻ എണ്ണമന്ത്രി മൊഹ്സെൻ പാക്നെജാദ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതായി ഇറാനിയൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ പ്രസ് ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പുതിയ മന്ത്രിയെ പാർലമെൻ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നാഷണൽ ഇറാനിയൻ ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ (എൻഐഒസി) സിഇഒ ഹമീദ് ബൊവാർഡിനെ താത്കാലിക മന്ത്രിയായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഓഫിസ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ പാക്നെജാദിൻ്റെ രാജി സ്വീകരിക്കുകയും ബൊവാർഡിന് ചുമതല നൽകുകയും ചെയ്തു.
പാക്നെജാദിൻ്റെ രാജിക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്നാണ് രാജിയെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രസ് ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെട്രോകെമിക്കൽ കമ്പനിയായ പിജിപിഐസിയിൽ പാക്നെജാദ് നിരന്തരം ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
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കൂടാതെ, 1000 കോടിയിലധികം ഡോളർ (10 ബില്യൺ ഡോളർ) വിലമതിക്കുന്ന ഇറാനിയൻ എണ്ണ കയറ്റുമതിയുടെ തുക തിരികെ നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട എണ്ണ വ്യാപാരികളുടെ ശൃംഖലയായ ട്രസ്റ്റികളെ പാക്നെജാദ് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയിൽ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാന് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഉപരോധങ്ങളെ തുടർന്ന് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഇറാനിൽ ഇത്തരം ഭരണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്.
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