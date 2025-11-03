ETV Bharat / international

"തായ്‌വാനെ ആക്രമിച്ചാലുള്ള അനന്തരഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ചൈനയ്ക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്": കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

ഷി ജിൻപിങ്ങുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്കു ശേഷം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്.

ADMIRAL DONG JUN US DEFENCE SECRETARY PETE HEGSETH US AND CHINA TIES ADMIRAL DONALD TRUMP
President Donald Trump, left, and Chinese President Xi Jinping, shake hands after their U.S.-China summit talk at Gimhae International Airport Jinping in Busan, South Korea (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 3, 2025 at 7:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്ടൺ: തായ്‌വാനെ ആക്രമിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചൈനയ്ക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് സ്ഥിതിഗതികളെ കുറിച്ച് നന്നായി മനസിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഷി ജിൻപിങ്ങുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്കു ശേഷം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്.

ചൈന തായ്‌വാനെ ആക്രമിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റിന് നന്നായി അറിയാമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഇത് ഒരു വിഷയമായി കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല. ഷി ജിൻപിങ് ഒരിക്കലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല," ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ഭരണകാലത്ത് യാതൊരു നടപടിയും തായ്‌വാനിൽ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് ഉറപ്പുനൽകിയതായി ഡൊണാൾഡ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ട്രംപ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആക്രമണത്തിന് മുതിരില്ലെന്നും അതിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന അനന്തരഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ചൈനയ്ക്ക് അറിയാമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2025 ഒക്‌ടോബർ 31 ന് ചൈനയുടെ ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി അഡ്‌മിറൽ ഡോങ് ജൂനും അമേരിക്കൻ സൈനിക സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്തും മലേഷ്യയിൽ വച്ച് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. തായ്‌വാനിലും ദക്ഷിണ കടലിടുക്കിലും വർധിച്ചു വരുന്ന ചൈനീസ് സൈനിക മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇന്തോ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതായി ഹെഗ്‌സെത് പറഞ്ഞു. തായ്‌വാനേയും പ്രാദേശിക സഖ്യ കക്ഷികളേയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ചൈനയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അമേരിക്ക ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ തായ്‌വാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ജാഗ്രതയോടെ ഇടപെടണമെന്ന് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി(സിസിപി) അഡ്‌മിറൽ ഡോങ് ജുൻ പറഞ്ഞു. സിസിപി ഒരിക്കലും തായ്‌വാൻ ഭരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും തായ്‌വാൻ്റെ സ്വയംഭരണ ജനാധിപത്യം ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന അവകാശം തുടരുന്നുവെന്നും ഡോങ് ജുൻ പറഞ്ഞു. തായ്‌വാൻ പിടിച്ചടക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സൈനിക ശക്തികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഡോങ് ജുൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സമീപ കാലങ്ങളിൽ തായ്‌വാൻ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ചൈന തങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2027 ൽ തായ്‌വാൻ അധിനിവേശത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ ഷി ജിൻപിങ് സൈന്യത്തിന് നിർദേശം നൽകിയതായി അമേരിക്കൻ ഇൻ്റലിജൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തായ്‌വാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ചൈന ദൃഢമായി എതിർക്കുമെന്നും ദേശീയ പരമാധികാരവും പ്രദേശിക സമഗ്രതയും ദൃഢമായി സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് ജൂലൈയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന സ്ഥാപിതമായതിൻ്റെ 76-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഷി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ALSO READ: ബന്ധം ഇതുവരെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല; നേരിട്ട് സൈനിക ആശയവിനിമയം നടത്തുമെന്ന് അമേരിക്കയും ചൈനയും

TAGGED:

ADMIRAL DONG JUN
US DEFENCE SECRETARY PETE HEGSETH
US AND CHINA TIES ADMIRAL
DONALD TRUMP
DONALD TRUMP WARNS XI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.