അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ തലപ്പത്തേക്ക് ജെയ് ക്ലേട്ടൻ; അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനവുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
കഴിഞ്ഞ മാസം രാജി വച്ച തുളസി ഗബ്ബാർഡിന് പകരം സ്ഥിരം മേധാവിയെ നിയമിക്കണമെന്ന യുഎസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കടുത്ത സമ്മർദങ്ങൾക്കിടെയാണ് ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പുതിയ നാമനിർദേശം ചെയ്തത്
Published : June 12, 2026 at 2:27 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നീക്കവുമായി പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ന്യൂയോർക്ക് സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് യുഎസ് അറ്റോർണിയും മുൻ എസ്ഇസി ചെയർമാനുമായ ജെയ് ക്ലേട്ടനെ നാഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡയറക്ടറായി നാമനിർദേശം ചെയ്തു. നിർണായക പദവിയിലേക്കുള്ള ഈ പ്രഖ്യാപനം അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ മാസം രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച തുളസി ഗബ്ബാർഡിന് പകരം സ്ഥിരം മേധാവിയെ നിയമിക്കണമെന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ കടുത്ത സമ്മർദങ്ങൾക്കിടെയാണ് ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പുതിയ നാമനിർദേശം ചെയ്തത്. ഫെഡറൽ ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് ഏജൻസി മേധാവി ബിൽ പുൾട്ടെയെ ആക്ടിങ് ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കാനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. പതിനെട്ട് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഏകോപനമാണ് ഈ പദവിയുടെ പ്രധാന ചുമതല.
പുൾട്ടെയുടെ നാമനിർദേശം പിൻവലിച്ച് സ്ഥിരം മേധാവിയെ നിയമിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ അധികാരങ്ങൾ പുതുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നിലപാടെടുത്തു. ഇതോടെ കോൺഗ്രസിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് രൂപപ്പെട്ടത്. നിയമരംഗത്ത് ജെയ് ക്ലേട്ടനോളം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരാളില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമനം യുഎസ് സെനറ്റ് എത്രയും വേഗം അംഗീകരിക്കണമെന്നും ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഓവൽ ഓഫിസിൽ സംസാരിക്കവെ പുൾട്ടെയെ കുറച്ചുനാൾ കൂടി ആ സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഓഫിസിൻ്റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കാൻ പുൾട്ടെയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ക്ലേട്ടൻ അവിശ്വസനീയമായ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ മികച്ച യോഗ്യതയുള്ള മറ്റാരുമില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാൻഹട്ടനിലെ യുഎസ് അറ്റോർണിയെന്ന നിലയിൽ നീതിന്യായ വകുപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓഫിസുകളുടെ ചുമതല ക്ലേട്ടനാണ്. ഭീകരവാദം, ചാരവൃത്തി, സുരക്ഷാ തട്ടിപ്പ്, അഴിമതി തുടങ്ങി നിരവധി സുപ്രധാന കേസുകളാണ് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
മേയർ എറിക് ആഡംസിനെതിരായ അഴിമതിക്കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള നീതിന്യായ വകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശം നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ രാജിവച്ച ഇടക്കാല യുഎസ് അറ്റോർണി ഡാനിയേൽ സസൂണിൻ്റെ പിൻഗാമിയായാണ് ക്ലേട്ടൻ ചുമതലയേറ്റത്. വാഷിങ്ടണിൽ നിന്നുള്ള പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ജഡ്ജിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ഈ കേസ് പിന്നീട് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.
വേഗത്തിൽ നിയമനം നടത്താൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി
ക്ലേട്ടൻ്റെ നിയമനം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി സെനറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്മിറ്റി ബുധനാഴ്ച ഹിയറിങ് നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപ് പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ക്ലേട്ടൻ്റെ നാമനിർദേശ രേഖകൾ വ്യാഴാഴ്ചയോടെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സെനറ്റ് ഭൂരിപക്ഷ നേതാവ് ജോൺ തൂൺ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പുൾട്ടെയെ താത്കാലികമായി നിയമിച്ച ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സുപ്രധാന നിരീക്ഷണ നിയമമായ ഫോറിൻ ഇൻ്റലിജൻസ് സർവൈലൻസ് ആക്ട് പുതുക്കുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച അർധരാത്രി അവസാനിക്കുന്ന ഈ നിയമം നീട്ടുന്നതിനെ പുൾട്ടെയുടെ നിയമനം പിൻവലിക്കുന്നതുവരെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട്.
ജൂൺ പത്തൊൻപതിന് പുൾട്ടെ ചുമതലയേൽക്കുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ തീയതിക്ക് മുൻപ് ക്ലേട്ടൻ്റെ നിയമനം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സെനറ്റിന് കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. പ്രായോഗികമായി എന്താണ് നടക്കുകയെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് തൂൺ പറഞ്ഞു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ക്ലേട്ടനെ അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹൗസ് ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്മിറ്റിയിലെ മുതിർന്ന ഡെമോക്രാറ്റ് അംഗമായ കണക്റ്റിക്കട്ട് പ്രതിനിധി ജിം ഹൈംസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഡിഎൻഐ സ്ഥാനത്തേക്ക് ട്രംപ് നാമനിർദേശം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ക്ലേട്ടൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയും സ്വഭാവസവിശേഷതകളും പൊതുസേവനത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും അദ്ദേഹത്തെ മികച്ചൊരു ഡിഎൻഐ ആക്കുമെന്ന് ഹൈംസ് വ്യക്തമാക്കി. ക്ലേട്ടൻ്റെ നാമനിർദേശത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുൾട്ടെ മാറണമെന്നായിരുന്നു സെനറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് ചക്ക് ഷുമറുടെ പ്രതികരണം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഎൻഐ പദവിയിൽ പുൾട്ടെയ്ക്ക് തുടരാനാകില്ലെന്നും ഷുമർ പറഞ്ഞു.
പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെ ക്ലേട്ടൻ
അപ്സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂയോർക്കിലെയും ന്യൂജഴ്സിയിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ കോടതിയിലെ ഫെഡറൽ ജഡ്ജിമാരുമായി യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെയാണ് ന്യൂയോർക്ക് സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ പതിനാല് മാസത്തെ സേവനം ക്ലേട്ടൻ പൂർത്തിയാക്കിയത്. നൂറ്റിയിരുപത് ദിവസത്തെ ഇടക്കാല കാലാവധി അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ജഡ്ജിമാർ അദ്ദേഹത്തെ യുഎസ് അറ്റോർണിയായി നിയമിച്ചു.
ആഡംസിനെതിരായ കേസ് നടത്തിയതിൽ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ സമ്മർദമുണ്ടായെന്ന് ആരോപിച്ച് മൂന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ രാജിവച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏപ്രിലിലെ അതേ ദിവസമാണ് ക്ലേട്ടൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും മികച്ച പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരിൽ ഒരാളായ മൗറീൻ കോമിയെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം പുറത്താക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളെയും ഓഫിസിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു. തൻ്റെ പിതാവും മുൻ എഫ്ബിഐ ഡയറക്ടറുമായ ജെയിംസ് കോമിയോടുള്ള ട്രംപിൻ്റെ വിരോധമാണ് പുറത്താക്കലിന് കാരണമെന്നാണ് മൗറീൻ്റെ ആരോപണം.
ക്ലേട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാൻഹട്ടൻ യുഎസ് അറ്റോർണി ഓഫിസ് ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റൈൻ്റെയും ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെയും പ്രോസിക്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് പേജുകളുള്ള കോടതി രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അന്തരിച്ച ലൈംഗിക കുറ്റവാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ നീതിന്യായ വകുപ്പ് പുറത്തുവിടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പരസ്യമാക്കിയത്.
രേഖകൾ പുറത്തുവിടുന്നതിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ക്ലേട്ടൻ കോടതിയിൽ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് കേസിൽ വെനസ്വേല മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോ, ഭാര്യ സിലിയ ഫ്ലോറസ് എന്നിവരുടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്കും ക്ലേട്ടൻ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദേശീയ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളിലെ ഇടപെടൽ
നാഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡയറക്ടറായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ക്ലേട്ടന് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ആഗോള ഭീഷണികളെയും സ്വാധീനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫിസ് അടുത്തിടെ അന്വേഷിച്ച ഭീകരവാദ കേസുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.
ഇറാനുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധത്തിന് പ്രതികാരമായി യൂറോപ്പിലും കാനഡയിലുമായി ഇരുപത് ആക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതിനും മാൻഹട്ടൻ സിനഗോഗ്, ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്, അരിസോണയിലെ സ്കോട്ട്സ്ഡെയ്ൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജൂത കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടതിനും ഇറാഖ്-ഇറാൻ പൗരനായ മുഹമ്മദ് ബാഖർ സാദ് ദാവൂദ് അൽ സാദിയെ മേയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയുടെ വിജയത്തെ ഭീഷണിയായി കാണുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളും ഭീകര സംഘടനകളും ഉണ്ടെന്നും ആ ഭീഷണി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അടുത്തിടെ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ക്ലേട്ടൻ പറഞ്ഞു. അതൊരു നഗ്നമായ സത്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തൻ്റെ വാക്കുകൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കരുതെന്നും അവരുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശത്രുക്കൾ എന്തെങ്കിലും പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അത് ഗൗരവമായി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ക്ലേട്ടൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 2023 ജൂണിൽ ഒന്നാം ട്രംപ് ഭരണകൂടം അന്ന് എസ്ഇസി ചെയർമാനായിരുന്ന ക്ലേട്ടനെ മാൻഹട്ടനിലെ യുഎസ് അറ്റോർണിയായി നിയമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്മാറുകയും ഡെപ്യൂട്ടി യുഎസ് അറ്റോർണി ഓഡ്രി സ്ട്രോസിനെ ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.
ട്രംപിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കെതിരായ അന്വേഷണങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തില്ലെന്നും സ്ട്രോസിന് ഓഫിസിനെ നയിക്കാമെന്നുമുള്ള ഉറപ്പിന്മേൽ അന്നത്തെ യുഎസ് അറ്റോർണി ജെഫ്രി എസ് ബെർമാൻ സ്ഥാനമൊഴിയാൻ സമ്മതിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ മാറ്റമുണ്ടായത്. ആ സമയത്ത് ട്രംപിൻ്റെ വ്യക്തിഗത അറ്റോർണിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന റൂഡി ജിയൂലിയാനിയുടെ ഇടപാടുകളും തുർക്കിയിലെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓഫിസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
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