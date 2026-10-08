'എനിക്ക് നൊബേൽ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അത് സമിതിക്ക് നാണക്കേട്': എട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന് ട്രംപ്
താൻ ചെയ്തതുപോലെ മറ്റൊരു ലോകനേതാവും സമാധാനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട്
By PTI
Published : October 8, 2026 at 7:22 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ലോകത്ത് എട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച തനിക്ക് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. വെള്ളിയാഴ്ച നോർവീജിയൻ സമാധാന സമിതി പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെയാണ് അവകാശവാദവുമായി അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത്.
താൻ ചെയ്തതുപോലെ മറ്റൊരു ലോകനേതാവും സമാധാനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. നോർവേയിലെ ഓസ്ലോയിൽ വച്ചാണ് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി പ്രമുഖർ ഇത്തവണ പുരസ്കാരത്തിനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
സമാധാനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ
ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഓവൽ ഓഫിസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. താൻ ഒരിക്കലും വീമ്പിളക്കുകയല്ലെന്നും വസ്തുതകൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രസിഡൻ്റും യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തിട്ടുണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ താൻ എട്ട് യുദ്ധങ്ങളാണ് ഇതിനകം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
അതിനാൽ തന്നെ നൊബേൽ സമിതി തനിക്ക് പുരസ്കാരം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് തന്നെ വലിയ നാണക്കേടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തന്നെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് പുരസ്കാരം നൽകാതിരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ രീതിയെന്നും, എന്നാൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും താൻ ലോകസമാധാനത്തിനായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ, അർമേനിയ-അസർബൈജാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ താൻ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മുൻപ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഒബാമയ്ക്ക് എതിരെ വിമർശനം
ലോകത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. എട്ട് മാസമായി തുടരുന്ന അമേരിക്ക-ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളിലാണ് താനെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബരാക് ഒബാമയേക്കാൾ നൊബേൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹത തനിക്കാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. 2009ൽ ഒബാമയ്ക്ക് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ ലഭിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. അധികാരത്തിൽ വന്നയുടനെയാണ് ഒബാമയ്ക്ക് പുരസ്കാരം നൽകിയത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സമാധാനത്തിനായി യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
മരിയ കൊറീന മച്ചാഡോയുടെ മെഡൽ
കഴിഞ്ഞ വർഷം സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വെനസ്വേലൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മരിയ കൊറീന മച്ചാഡോ തൻ്റെ പുരസ്കാരം ഓവൽ ഓഫിസിൽ വച്ച് തനിക്ക് കൈമാറിയ കാര്യവും ട്രംപ് ഓർത്തെടുത്തു. വളരെ മികച്ച വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായ ആ യുവതി, താനല്ല മറിച്ച് ട്രംപാണ് ആ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മെഡൽ കൈമാറിയത്. ചരിത്രത്തിൽ തന്നെക്കാൾ നൊബേൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ മറ്റൊരാളില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞതായും, പരോക്ഷമായി ആ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ എട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചതിനൊപ്പം, ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും തിരിച്ചെത്തിക്കാനും തനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ചില രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് പല യുദ്ധങ്ങളും തടഞ്ഞതെന്നും, അതിലൂടെ നിരവധി ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന സാമ്പത്തിക ഭീഷണിയിലൂടെയാണ് പല രാജ്യങ്ങളെയും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
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