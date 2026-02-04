ETV Bharat / international

'ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിച്ചില്ല'; കൊളംബിയൻ പ്രസിഡൻ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി ട്രംപ്

കൊളംബിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഗുസ്‌താവോ പെട്രോയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കയിലേയ്‌ക്ക് പെട്രോ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയതായി ട്രംപ് ആരോപിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടിക്കാഴ്‌ച...

US COLOMBIA RELATIONS US PRESIDENT DONALD TRUMP COLOMBIAN PRESIDENT GUSTAVO PETRO drug smuggling case
Gustavo Petro (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 4, 2026 at 1:25 PM IST

വാഷിങ്‌ടൺ: കൊളംബിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഗുസ്‌താവോ പെട്രോയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പെട്രോ യുഎസിലേക്ക് കൊക്കെയ്ൻ കടത്തിയെന്ന് ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടക്കുന്നത്. ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചയായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

'ഞങ്ങൾ ഇരുവരും സുഹൃത്തുകൾ അല്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു തരത്തിലും അപമാനിച്ചില്ലെന്നും നല്ല ഒരു കൂടിക്കാഴ്‌ചയായിരുന്നുവെന്നും' ഓവൽ ഓഫിസിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌തതായും ഈ കണ്ടുമുട്ടൽ പോസിറ്റീവായി കാണുന്നുവെന്നും ഗുസ്‌താവോ പെട്രോ വ്യക്തമാക്കി. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇരുവരും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു.

ജനുവരി മൂന്നിന് മുൻ വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെ പെട്രോയ്‌ക്കെതിരെയും സമാനമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വർധിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടിക്കാഴ്‌ച. യുഎസിലേക്കുള്ള കൊക്കെയ്ൻ ഒഴുക്കിനെ കുറിച്ചും മറ്റ് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇരുവരും സംസാരിച്ചതായി മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ആദ്യം ആരോപണം, ഇപ്പോൾ കൂടിക്കാഴ്‌ച

കൊളംബിയ അമേരിക്കയുടെ അടുത്ത സഖ്യകക്ഷിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരെ ചെറുക്കുന്നതിനും വിമത ഗ്രൂപ്പുകളെ നേരിടുന്നതിനും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊക്കെയ്ൻ ഉത്പാദകരായ കൊളംബിയയുമായി അമേരിക്ക സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ട്രംപ് മേഖലയിൽ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാവുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ട്രംപിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണകൂടം ഗുസ്‌താവോ പെട്രോയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരെ ഉപരോധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആഗോള മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തിൽ പെട്രോയ്ക്ക് പങ്കാളിത്തം ആരോപിച്ചാണ് ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇത് യുഎസ്-കൊളംബിയ ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പെട്രോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ വെറോണിക്ക ഡെൽ സൊകോറോ അൽകോസർ ഗാർസിയ, മകൻ നിക്കോളാസ് ഫെർണാണ്ടോ പെട്രോ ബർഗോസ്, കൊളംബിയൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അർമാണ്ടോ ആൽബെർട്ടോ ബെനഡെറ്റി എന്നിവർക്കെതിരെയായിരുന്നു ആരോപണം. പെട്രോയ്‌ക്കെതിരെ ട്രഷറി വകുപ്പ് പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്‌തു.

