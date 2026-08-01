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ഇറാനിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നു; കടുത്ത വിമർശനവുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

ഇറാനോടുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന അവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് ട്രംപ്, പ്രതിബദ്ധതകളുടെ ലംഘനവും അമേരിക്കൻ താവളത്തിന് നേരെ അടുത്തിടെ നടന്ന മിസൈൽ ആക്രമണവും ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

US IRAN AMID CONFLICT US IRAN NUCLEAR TALKS TRUMP HIGHLIGHTS DISTRUST IN IRAN TRUMP CRITICIZES IRAN ATTACKS
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (AP)
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By ANI

Published : August 1, 2026 at 8:18 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനിടയിലും അവർ നിരന്തരം വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണെന്നും, ടെഹ്‌റാനിലുള്ള വിശ്വാസം തനിക്ക് പൂർണമായും നഷ്‌ടപ്പെടുകയാണെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ക്യാമ്പ് ഡേവിഡിൽ നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന് യാതൊരുവിധ വിശ്വാസ്യതയും ഇല്ലെന്നും അവർ നൽകുന്ന ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരം പരാജയപ്പെടുകയാണെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ എപ്പോഴും കള്ളം പറയുകയും കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. അവർക്ക് എപ്പോഴും ചർച്ചകൾ നടത്താൻ താത്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും വാക്ക് പാലിക്കാറില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ആണവ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ സജീവമായി നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം. നിലവിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്രയേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഈ പ്രസ്‌താവന പുറത്തുവരുന്നത്.

ചർച്ചകൾ സജീവം
ഇറാനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും, അമേരിക്കയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇറാൻ പ്രതിനിധികളുമായി സജീവമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രത്യേക ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, മുതിർന്ന ഉപദേഷ്‌ടാവ് ജാരെദ് കുഷ്‌നർ, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി വാൻസ്, സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ എന്നിവരാണ് അമേരിക്കൻ സംഘത്തിലുള്ള പ്രധാനികളെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഈ ചർച്ചകളിലൂടെ അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ജോർദാനിലെ ആക്രമണം
മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ്, ജോർദാനിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ സജീവമായി നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ജോർദാനിലെ തങ്ങളുടെ ഒരു സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ അഞ്ച് മിസൈലുകൾ പതിച്ചതായി യുദ്ധകാര്യ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് തന്നെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

തുടർന്നും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അത് തള്ളിക്കളയാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തയാറായില്ല. ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമായിരിക്കുമെന്നും, എപ്പോഴും ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഇറാൻ്റെ ദീർഘകാല സൈനിക ശേഷിയെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തിയ ട്രംപ്, ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ തുടരാനുള്ള ടെഹ്‌റാൻ്റെ കഴിവ് കാലക്രമേണ കുറഞ്ഞുവരുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അവർ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ശക്തരാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈകാതെ ദുർബലരാകുമെന്നും പിന്നീട് ഇല്ലാതാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഇറാനെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഭാവിയിൽ അവരുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങളെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നുമാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

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US IRAN AMID CONFLICT
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