'നൊബേല്‍ ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല'; ഗ്രീൻലൻഡ് വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ട്രംപ്

ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡ് വിഷയം നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരവുമായി കൂട്ടിയിണക്കി ട്രംപ്. തനിക്ക് നെബേല്‍ പുരസ്‌കാരം നല്‍കാത്ത പക്ഷം സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. തീരുവ വിഷയത്തില്‍ ഉറച്ച് നില്‍ക്കുന്നുവെന്നും പ്രസിഡന്‍റ്.

US President Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 20, 2026 at 9:28 AM IST

വാഷിങ്ടണ്‍: ഗ്രീന്‍ലന്‍ഡ് വിട്ട് കിട്ടണമെന്ന ആവശ്യത്തിലുറച്ച് യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഗ്രീന്‍ലന്‍ഡ് വിഷയത്തില്‍ പിന്തുണ നല്‍കാത്ത എട്ട് യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അധിക തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന തീരുമാനത്തിലും മാറ്റമില്ലെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേല്‍ സമ്മാനം തനിക്ക് ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം തനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും നോര്‍വേ പ്രധാന മന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിലൂടെ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

അമേരിക്കയ്ക്ക് എന്താണോ ഭാവിയില്‍ വേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് താൻ ഇനി ചിന്തിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രീന്‍ലന്‍ഡിനെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഡെന്മാര്‍ക്കിന് കഴിയില്ലെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ട്രംപിൻ്റെ നിയന്ത്രണ പ്രസ്‌താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഗ്രീന്‍ലന്‍ഡ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

ട്രംപിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയരാകില്ലെന്ന് ഗ്രീൻലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജെൻസ് ഫ്രെഡറിക് നീൽസൺ വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രീൻലന്‍ഡിൻ്റ ഭാവി ഗ്രീൻലൻഡിലെ ജനതയുടെയും ഡെന്മാർക്കിൻ്റെയും മാത്രമാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമെറും പറഞ്ഞു.

ഗ്രീന്‍ലന്‍ഡ് നിയന്ത്രണ വിഷയത്തില്‍ ട്രംപ് 10 ശതമാനം തീരുവ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഡെന്മാർക്കും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ ഗ്രീൻലൻഡിന്‍റെ നിയന്ത്രണം അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറിയില്ലെങ്കിൽ തീരുവ 25 ശതമാനമായി ഉയർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മുന്നറിയിപ്പുമായി യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍: കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിൻ്റെ 10 ശതമാനം തീരുവ പ്രഖ്യാപനം എട്ട് യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളും പൂര്‍ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇത് ബന്ധങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നും അപകടകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. പരമാധികാരത്തെയും സുരക്ഷയെയും ചൊല്ലിയുള്ള പിരിമുറുക്കങ്ങളുടെ സൂചനയാണിതെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സംയുക്ത പ്രസ്‌താവനയിലൂടെയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഖ്യകക്ഷികള്‍ മുന്നറിയിപ്പ് അറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡ് നിയന്ത്രണത്തില്‍ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത എട്ട് യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ട്രംപ് അധിക തീരുവ ചുമത്തിയത്. പിന്നാലെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ രംഗത്ത് എത്തിയത്. ട്രംപ് അധികാരത്തില്‍ എത്തിയതിന് ശേഷം യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും ശക്തമായ ശാസനയാണിത്.

ഡെന്മാർക്ക്, നോർവേ, സ്വീഡൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, യുണൈറ്റഡ് കിഗ്‌ഡം, നെതർലാൻഡ്‌സ്, ഫിൻലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് സംയുക്ത പ്രസ്‌താവന പുറത്തിറക്കിയത്. ആർട്ടിക് എൻഡുറൻസ് എന്ന ദൗത്യത്തിനായി ഗ്രീൻലൻഡിലേക്ക് അയച്ച സൈനികർക്ക് നേരെ ഭീഷണികളില്ലെന്നും അവര്‍ പ്രസ്‌താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

