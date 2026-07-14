ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷ; ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പണം നൽകണമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
'ഇറാനെ ശിലായുഗത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോയി', സൈനിക ശേഷി തകർത്തുവെന്ന് ട്രംപ്
By ANI
Published : July 14, 2026 at 10:47 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള സമുദ്രഗതാഗതത്തിന് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കൻ സൈനിക ഇടപെടലുകൾ ഇറാൻ്റെ സൈനിക ശേഷിയെ പൂർണമായും തകർത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ സമുദ്രപാതകളിലൊന്നിന് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിന് വാഷിങ്ടണിന് അർഹമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഓവൽ ഓഫിസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശതമാനം കടന്നുപോകുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ സാന്നിധ്യം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതിനാൽ ഇതിനായി ചെലവാക്കുന്ന തുക തിരികെ നൽകാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇറാൻ്റെ സൈനിക ശേഷി തകർത്തു
പിന്നീട് ന്യൂസ്മാക്സിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇറാൻ്റെ സൈനിക ശക്തിയെ അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങൾ എത്രത്തോളം ദുർബലപ്പെടുത്തിയെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് വിശദീകരിച്ചത്. ഇറാൻ്റെ സൈനിക ശേഷി വലിയ തോതിൽ ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടെഹ്റാൻ്റെ നാവിക, വ്യോമ സ്വത്തുക്കളുടെ വലിയൊരു ഭാഗം അമേരിക്കൻ സൈന്യം നശിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ അവർക്ക് ചിലതൊക്കെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗവും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, അവരുടെ സൈന്യത്തിന് 159 കപ്പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ 159 കപ്പലുകളും ഇപ്പോൾ കടലിനടിയിലാണെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇറാൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം വിമാനങ്ങളും വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ആയുധ നിർമാണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇല്ലാതാക്കിയതായി ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അവർക്ക് 200 വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവരുടെ റഡാറുകളും വിമാനവേധ സംവിധാനങ്ങളും തകർന്നു. ആയുധങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള ഇറാൻ്റെ ശേഷിയുടെ 84 ശതമാനവും ഇല്ലാതായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശിലായുഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി
കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായി തുടരുന്ന നിരന്തരമായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഇറാൻ്റെ ആക്രമണ ശേഷിയെ അടിമുടി മാറ്റിയെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് വാദിച്ചു. നാല് മാസം മുൻപുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഇറാൻ. ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ അമേരിക്ക അവരെ വലിയ തോതിൽ ശിലായുഗത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോയെന്നും ട്രംപ് പരിഹസിച്ചു.
ടെഹ്റാന് ഇപ്പോഴും ചെറിയ തോതിലുള്ള സൈനിക ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും, ഈ വിഭവങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. അവർക്ക് ചില മിസൈലുകളും ചെറിയ ശേഷിയുമുണ്ട്, എന്നാൽ അവരെ മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. മേഖലയിലെ ഇറാൻ്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ തൻ്റെ ഭരണകൂടം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഗുണ്ടയായിരുന്നു ഇറാൻ, എന്നാൽ തന്നോട് ആ ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ലെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അമേരിക്കൻ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം സഖ്യരാജ്യങ്ങൾ പ്രതിരോധ ചെലവുകൾ പങ്കിടണമെന്നത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പങ്ക് നിർണായകമാണെന്നും, ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത പൂർണമായും അമേരിക്കയുടെ ചുമലിൽ വയ്ക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്. ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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