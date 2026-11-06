പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെതിരെ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നീക്കം; പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയെ പിന്തുണച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ഇറാനിലും വെനസ്വേലയിലും അമേരിക്ക നടത്തിയ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഹെഗ്സെത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ വിജയമായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു
Published : November 6, 2026 at 6:14 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെതിരെ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് ഭീഷണി ശക്തമാകുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാനിലും വെനസ്വേലയിലും അമേരിക്ക നടത്തിയ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഹെഗ്സെത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ വിജയമായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
ഭരണകൂടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അഴിച്ചുപണികൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച ട്രംപ്, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. "അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനറൽമാർ ഇപ്പോൾ നമുക്കുണ്ട്. എല്ലാവരും ഫോർ സ്റ്റാർ ജനറൽമാരാണ്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ല. അവരിൽ പലരും വോക് ആശയക്കാരാണ്. എനിക്ക് അത്തരം ജനറൽമാരെ താത്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചുമതലകൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു," ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
വെനസ്വേല, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ സൈനിക ഇടപെടലുകളെ ട്രംപ് ശക്തമായി ന്യായീകരിച്ചു. വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾനാശം മാത്രമാണ് അമേരിക്കൻ സേനയ്ക്ക് ഉണ്ടായതെന്നും ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണമായും കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വെനസ്വേലയിലെ സൈനിക നീക്കം വെറും 48 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയായെന്നും ഒരു അമേരിക്കൻ സൈനികന് പോലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണങ്ങളിലൊന്നായാണ് ഇതിനെ ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകളുടെ നിയന്ത്രണം അമേരിക്ക ഏറ്റെടുത്തുവെന്നും ഉപരോധം വൻ വിജയമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
"ഉപരോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ വലിയ വിജയം നേടിയിരിക്കുന്നു," ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാൻ്റെ സൈനിക ശേഷി വീണ്ടെടുക്കുന്നത് തടയാൻ കൂടുതൽ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഭരണകൂടം ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സൈനിക നടപടികൾക്ക് ശേഷം ഇറാൻ പഴയ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ 25 മുതൽ 30 വർഷം വരെ എടുത്തേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപ്, ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും നൽകി. "സാധ്യമാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്കതിന് നിർബന്ധിതനാകേണ്ടി വരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും," അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ 18 അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ വിയറ്റ്നാം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ യുദ്ധങ്ങളിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇറാൻ വലിയ തോതിലുള്ള രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും ആയിരക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാരുടെയും 75,000 പ്രതിഷേധക്കാരുടെയും മരണത്തിന് ടെഹ്റാൻ ഉത്തരവാദിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം, ഇറാൻ സംഘർഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയിൽ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയെ പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യം ജനപ്രതിനിധികൾക്കിടയിൽ ശക്തമാകുകയാണ്. ഹെഗ്സെത്ത് രാജിവച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ കോൺഗ്രസ് അംഗം തോമസ് മാസി നവംബർ നാലിന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഹെഗ്സെത്ത് രാജിവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് പ്രമേയം വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
അടുത്ത കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ചേരുമ്പോൾ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് വോട്ടെടുപ്പിനായി സമ്മർദം ചെലുത്താനാണ് മാസിയുടെ നീക്കം. അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്നതാണ് ഹെഗ്സെത്തിൻ്റെ നേതൃത്വമെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺഗ്രസ് അംഗം ജേസൺ ക്രോയും രംഗത്തെത്തി. അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കഴിവുകെട്ടതും അധാർമികനുമായ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയാണ് ഹെഗ്സെത്ത് എന്ന് മറ്റൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗമായ പാട്രിക് റയാൻ വിമർശിച്ചു. നവംബർ മൂന്നിന് നടന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് നേരിട്ട തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ശക്തമായത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കോൺഗ്രസിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ മേൽക്കൈ നൽകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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