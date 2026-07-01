നിക്ഷേപകർക്ക് കണ്ണീർ, ട്രംപിന് ലോട്ടറി; ക്രിപ്റ്റോ ഇടപാടിലൂടെ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് നേടിയത് കോടികൾ
വാർഷിക വെളിപ്പെടുത്തൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, വേൾഡ് ലിബർട്ടി ഫിനാൻഷ്യൽ, ഗവേണൻസ് ടോക്കണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ ക്രിപ്റ്റോ സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രംപ് 500 മില്യൺ ഡോളറിലധികം ട്രംപ് സമ്പാദിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തം.
Published : July 1, 2026 at 10:41 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകളിലൂടെ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സമ്പാദിച്ചത് 1.2 ബില്യൺ ഡോളർ. ഗവൺമെൻ്റ് എത്തിക്സ് ഓഫിസ് പുറത്തുവിട്ട വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ ആസ്തി വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിക്ഷേപകർക്ക് വൻ നഷ്ടം നേരിട്ടപ്പോഴാണ് ട്രംപ് കോടികളുടെ ലാഭം സ്വന്തമാക്കിയത്.
അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ കേവലം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മാത്രമായിരുന്ന സംരംഭങ്ങൾ, പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പടുത്ത റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസുകളെക്കാൾ വലിയ വരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ശതകോടീശ്വരന്മാരായ നിക്ഷേപകരുടെ കടന്നുവരവും, ക്രിപ്റ്റോ മേഖലയിലെ ഫെഡറൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ട്രംപ് തന്നെ ഇടപെട്ട് ഒഴിവാക്കിയതുമാണ് ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത്.
വേൾഡ് ലിബർട്ടി ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ഗവേണൻസ് ടോക്കണുകൾ വിറ്റഴിച്ച് 500 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഡോളറാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത്. ഇതിനുപുറമെ സിഐസി ഡിജിറ്റൽ എൽഎൽസി എന്ന മറ്റൊരു ക്രിപ്റ്റോ കമ്പനിയിലൂടെ തൻ്റെ മുഖം പതിപ്പിച്ച സ്മരണികകളായ മീം കോയിനുകൾ വിറ്റ് 600 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഡോളറും സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ ഈ ടോക്കണുകളുടെയും കോയിനുകളുടെയും മൂല്യം പിന്നീട് കുത്തനെ ഇടിയുകയായിരുന്നു.
ആസ്തിയിൽ വൻ വർധന
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് പദവിയിലിരിക്കെ മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം സ്വന്തം പേരിലുള്ള ബൈബിൾ, ഷൂസുകൾ, മറ്റ് ചെറുകിട ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ വിറ്റഴിച്ചും കഴിഞ്ഞ വർഷം ട്രംപ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ സമ്പാദിച്ചു. ട്രംപ് ബ്രാൻഡ് വാച്ചുകളുടെ വിൽപനയിലൂടെ മാത്രം 4.7 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ അധികാരമേറ്റ ശേഷം പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ സമ്പത്തിൽ ഉണ്ടായ വൻ വർധനയാണ് 927 പേജുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
സ്വന്തം സർക്കാരിൻ്റെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല ബിസിനസുകൾക്കും ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മക്കളാണെന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഫോബ്സ് മാഗസിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2024ൽ 2.3 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്ന ട്രംപിൻ്റെ ആസ്തി ഇപ്പോൾ ആറ് ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു.
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ബിസിനസ്
ക്രിപ്റ്റോ മേഖലയ്ക്ക് പുറമെ ട്രംപിൻ്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായി. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പുതിയ ഹോട്ടലുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ എന്നിവയിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. അമേരിക്കയുമായി താരിഫ്, സൈനിക സഹായം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ ബിസിനസുകളിൽ പലതും നടക്കുന്നത്.
യുഎഇയിലെ ഒരു പ്രോജക്ടിൽ നിന്ന് 10.4 ദശലക്ഷം ഡോളറും, സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഒൻപത് ദശലക്ഷം ഡോളറും ട്രംപിൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചു. റൊമാനിയയിലെ ബുക്കാറെസ്റ്റ്, ഖത്തർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ദശലക്ഷം ഡോളർ വീതവും നേടി. അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡയിലുള്ള മാർ എ ലാഗോ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 77 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ലഭിച്ചത്. മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 50 ശതമാനം വർധനയാണിത്.
നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി
അധികാരമേറ്റ ശേഷം ക്രിപ്റ്റോ വ്യവസായത്തോടുള്ള ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കർശന നിലപാടുകൾ ട്രംപ് തിരുത്തിയിരുന്നു. വേൾഡ് ലിബർട്ടി ഗവേണൻസ് ടോക്കണുകൾ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ റെഗുലേറ്റർമാർ ഇതിലെ അപകടസാധ്യതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഓഹരികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ ടോക്കണുകൾ കമ്പനിയിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകുന്നില്ലെന്നും, മൂല്യം കണക്കാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്നാൽ ചൈനീസ് ശതകോടീശ്വരനായ ജസ്റ്റിൻ സൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വൻ തുകയ്ക്കാണ് ഇവ വാങ്ങിയത്.
75 ദശലക്ഷം ഡോളറിൻ്റെ ടോക്കണുകളും 200 ദശലക്ഷം ഡോളറിൻ്റെ മീം കോയിനുകളുമാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയത്. നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിച്ചതിന് ജസ്റ്റിൻ സണ്ണിനെതിരെയുണ്ടായിരുന്ന ഫെഡറൽ കേസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ മരവിപ്പിക്കുകയും, പിന്നീട് 10 ദശലക്ഷം ഡോളർ പിഴയൊടുക്കി ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ തൻ്റെ കേസും ട്രംപിൻ്റെ ബിസിനസിലെ നിക്ഷേപവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്നാണ് ജസ്റ്റിൻ സൺ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
2025 ജനുവരിയിൽ പുറത്തിറക്കിയ സമയത്ത് 74 ഡോളറിലധികമുണ്ടായിരുന്ന മീം കോയിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ വെറും 1.68 ഡോളറായി ഇടിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബറിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച വേൾഡ് ലിബർട്ടി ടോക്കണുകളുടെ മൂല്യത്തിൽ 80 ശതമാനം ഇടിവാണുണ്ടായത്. അതേസമയം ട്രംപ് തൻ്റെ ബിസിനസുകൾ മക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും, രാജ്യത്തിൻ്റെ താത്പര്യം മുൻനിർത്തി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നുമാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വിശദീകരിക്കുന്നത്.
വിദേശത്തെ ഇടപാടുകൾ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമായാണെന്ന് ട്രംപ് ഓർഗനൈസേഷനും പ്രതികരിച്ചു. വിയറ്റ്നാമിലെ പുതിയ റിസോർട്ടിനായി അഞ്ച് ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ട്രംപ് നേടിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ വിയറ്റ്നാമിന് അമേരിക്ക താരിഫ് ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നു. ഖത്തറിന് നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളും സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് യുദ്ധവിമാനങ്ങളും അമേരിക്ക കൈമാറിയതും ഈ ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾക്ക് ശേഷമാണ്.
Also Read: ജന്മാവകാശ പൗരത്വം നിർത്തലാക്കാനാകില്ല; ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കനത്ത തിരിച്ചടി