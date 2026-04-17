ഡൽഹി ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർക്ക് ട്രംപിൻ്റെ സന്ദേശം; യുഎസ് ഇന്ത്യ ബന്ധത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ
മുന് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന തരൺജിത് സിങ് ഡൽഹി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റു, തരൺജിതിന് ആശംസകള് അറിയിച്ച് ട്രംപ്, ഉഭകക്ഷിബന്ധം ദൃഡമാക്കുമെന്നും പ്രതികരണം
By ANI
Published : April 17, 2026 at 7:44 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ന്യൂഡൽഹി പുതിയ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റ മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ തരൺജിത് സിങ് സന്ധുവിന് അഭിനന്ദനവുമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച നിർണായക പങ്കിനെ ട്രംപ് പ്രശംസിച്ചു.
തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സാമൂഹിക മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ആശംസകൾ നേർന്നത്. നയതന്ത്ര തലത്തിൽ വലിയ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് സന്ധുവെന്ന് ട്രംപ് കുറിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ മുൻ അംബാസഡർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിൽ വലിയ പ്രതിബദ്ധതയാണ് അദ്ദേഹം എക്കാലവും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡൽഹിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മികച്ച നേതൃത്വം നൽകാൻ പുതിയ പദവിയിലൂടെ സന്ധുവിന് സാധിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. ആഗോള തലത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ പുതിയ നിയമനം സഹായിക്കുമെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സഹകരണം ശക്തമാക്കും
അമേരിക്കയുടെ 250-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിച്ച ഫ്രീഡം 250 പരിപാടിയിൽ ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത സന്ധു വ്യക്തമാക്കി. ബുധനാഴ്ച രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ളതാക്കാൻ ഇത്തരം വേദികൾ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
പ്രത്യേകിച്ചും നിക്ഷേപം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ഇത് വഴിയൊരുക്കും. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോറുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഡൽഹിയിൽ ഭാവിയിൽ അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്തെ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു.
ലോകത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വതമായ പങ്കാളിത്തം പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സന്ധു എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഈ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നതിലൂടെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മാറ്റങ്ങളോടെ ഭരണസംവിധാനം
പ്രമുഖ സിഖ് നേതാവായിരുന്ന തേജ് സിങ് സമുന്ദ്രിയുടെ ചെറുമകനാണ് തരൺജിത് സിങ് സന്ധു. ഈ മാസം 11ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദേവേന്ദ്ര കുമാർ ഉപാധ്യായയ്ക്ക് മുൻപാകെയാണ് അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത്. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർമാരെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർമാരെയും മാറ്റിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വലിയ ഭരണപരിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സന്ധുവിനും ഈ പുതിയ ചുമതല ലഭിച്ചത്.
നിലവിൽ ഡൽഹി ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറായിരുന്ന വി കെ സക്സേനയെ മാറ്റിയാണ് തരൺജിത് സിങ് സന്ധുവിനെ അവിടേക്ക് നിയമിച്ചത്. ഭരണപരിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വി കെ സക്സേനയെ ലഡാക്ക് ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറായി പുതിയതായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024ൽ നടന്ന ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി സന്ധു മത്സരിച്ചിരുന്നു. നയതന്ത്ര രംഗത്ത് വർഷങ്ങളുടെ പരിചയമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമനം ഡൽഹിയുടെ ഭരണതലത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
