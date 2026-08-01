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ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചത് താൻ; അവകാശവാദവുമായി വീണ്ടും ട്രംപ്

ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം ഇന്ത്യ നേരത്തെ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ വെടിനിർത്തൽ ധാരണയിലെത്തിയത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഇന്ത്യൻ ഡിജിഎംഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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US President Donald Trump (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 1, 2026 at 10:39 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' സൈനിക നടപടി അവസാനിപ്പിച്ചത് തൻ്റെ ഇടപെടലാണെന്ന പുതിയ അവകാശവാദവുമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വെള്ളിയാഴ്ച രംഗത്തെത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും മേൽ 250 ശതമാനം ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് താൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് യുദ്ധം അവസാനിച്ചതെന്നും, അന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നേതാക്കൾ കടുത്ത ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ക്യാമ്പ് ഡേവിഡിലെ വെളിപ്പെടുത്തൽ
ക്യാമ്പ് ഡേവിഡിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ 11 വിമാനങ്ങൾ വെടിവച്ചിട്ടതായി ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ വാദം ഇന്ത്യ നേരത്തെ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ്. തൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ലോകത്ത് നടന്ന എട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനുപുറമെ, യുക്രെയ്നുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ ഒരു കരാറിലെത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

തീരുവ ഭീഷണിയും പിന്മാറ്റവും
തൻ്റെ കാബിനറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള ടെലിവിഷൻ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന മാധ്യമ സംവാദത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചത് താനാണെന്നും ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. പോരാട്ടം രൂക്ഷമായ സമയത്ത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും മേൽ 250 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് താൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതുകേട്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നേതാക്കൾ കടുത്ത ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു. അവർ തന്നോട് കയർത്തു സംസാരിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തന്നെ വിളിക്കുകയും യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതായി ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. രണ്ട് ആണവ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തടഞ്ഞതിലൂടെ അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളുടെ ജീവനാണ് ട്രംപ് രക്ഷിച്ചതെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് തന്നോട് പറഞ്ഞതായും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലോകസമാധാനത്തിന് താൻ നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ അദ്ദേഹം ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത്.

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ഇന്ത്യയുടെ കർശന നിലപാട്
അതേസമയം, ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഇന്ത്യ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ വെടിനിർത്തൽ ധാരണയിലെത്തിയത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് (ഡിജിഎംഒ) ഇന്ത്യൻ ഡിജിഎംഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങളിൽ മൂന്നാമതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ന്യൂഡൽഹി എക്കാലവും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനമാണ് ഇന്ത്യ തുടരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ 22ന് പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായാണ് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ആരംഭിച്ചത്. പാകിസ്ഥാനിലെയും പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്മീരിലെയും (പിഒകെ) ഭീകരതാവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക നടപടി. പഹൽഗാം ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ഭീകരതാവളങ്ങൾ തകർക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് ഏഴിനാണ് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് പാകിസ്ഥാൻ്റെ അഭ്യർഥനയെ തുടർന്ന് മെയ് പത്തിന് സൈനിക നടപടി താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തെ ചെറുക്കാൻ ഏത് കടുത്ത നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ ഈ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തെളിയിച്ചിരുന്നു. രാജ്യസുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയാറല്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകിയത്.

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TAGGED:

INDIA PAKISTAN WAR
US TARIFF THREATS INDIA PAKISTAN
DONALD TRUMP
TRUMP ARGUMENT ABOUT CEASEFIRE
TRUMP INDIA PAKISTAN WAR

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