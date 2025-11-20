ETV Bharat / international

സുഡാനിൽ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയല്ല, പരിഗണനയാണ് വേണ്ടത്; ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ട്രംപ്

നിരവധി നേതാക്കൾ അക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്ന് ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Donald trump (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 20, 2025 at 7:33 AM IST

വാഷിങ്ടൺ: സുഡാനിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സുഡാൻ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയെന്നും അവിടെ അതിശക്തമായ അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇതിനോടകം നിരവധി നേതാക്കൾ അക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്ന് ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

സുഡാനിൽ അതിഭീകരമായ അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും അക്രമാസക്തമായ സ്ഥലമായും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയായും അത് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം, ഡോക്‌ടർമാർ, മറ്റെല്ലാം അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സമൂഹ മാധ്യമമയാ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അറബ് നേതാക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിലെ രാജാവും തന്നോട് പ്രതിസന്ധി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും പ്രസിഡൻസിയുടെ അധികാരവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണവും ഏകോപനവും ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും അതേസമയം സുഡാനിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിനും സൗദി അറേബ്യ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, ഈജിപ്‌ത്, മറ്റ് മിഡിൽ ഈസ്‌റ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

2023ലാണ് സുഡാനില്‍ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത്. അവിടുന്നിങ്ങോട്ട് സുഡാന് ദുർവിധിയാണ്. സുഡാനീസ് സായുധ സേന (എസ്‌എഎഫ്)യും ആർഎസ്‌എഫും തമ്മില്‍ ആരംഭിച്ച അധികാര പോരാട്ടം സുഡാനി ജനതയുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിച്ചു. 2000ലധികം സാധാരണക്കാരെയാണ് അവർ കൊന്നൊടുക്കിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

വെടിനിർത്തൽ അംഗീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്

അമേരിക്കയുടെ നിർദേശപ്രകാരം വെടിനിർത്തൽ അംഗീകരിച്ചതായി സുഡാനിലെ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്‌സ് (RSF) നേരത്തെ അറിയിച്ചതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. സാധാരണക്കാരുടെ സംരക്ഷണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി സൗദി അറേബ്യ, ഈജിപ്‌ത്, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന യുഎസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്വാഡ് നിർദേശിച്ച മാനുഷിക വെടിനിർത്തൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്ന് അവർ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

എന്താണ് യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് സുഡാൻ. ഇവിടത്തെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്കും മണ്ണിനുമെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ രക്തത്തിൻ്റെ ഗന്ധമാണ്. പട്ടിണിയും പരിവട്ടുമായി കഴിയുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകൾ. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സംഘർഷമോ കലാപമോ ഉണ്ടായാൽ ഇരകളാകുന്നതും ഇവർ തന്നെ.

സുഡാന്‍റെ പേടി സ്വപ്‌നമായ ആർഎസ്‌എഫ്, അഥവ അർധ സൈനിക സേനയായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്‌സ് കൊന്ന് ഒടുക്കിയത് പതിനായിരം കണിക്കിന് ആളുകളെയാണെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമത്തിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. 2023ലാണ് ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിർബന്ധിത പലായനത്തിന് വിധേയരായി.

സുഡാനീസ് സായുധ സേന (എസ്‌എഎഫ്)യും ആർഎസ്‌എഫും തമ്മില്‍ ആരംഭിച്ച അധികാര പോരാട്ടം സുഡാനി ജനതയുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിച്ചു. വംശീയ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കും കൂട്ടക്കൊലകള്‍ക്കും രാജ്യം സാക്ഷിയായി. അധികാരത്തിനു വേണ്ടി സൈന്യവും അർധസൈന്യവും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പോരാട്ടം. പരസ്‌പരം ഇവർ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളിലും മറ്റും ഇരയാകുന്നത് ഒന്നുമറിയാത്ത സാാരണക്കാരാണ്.

സ്വര്‍ണ ഖനനത്തിന് പേരുകേട്ട ദാർഫുറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ എൽ ഫാഷർ നഗരം ആർഎസ്‌എഫ് പിടിച്ചെടുത്തു. എല്‍ ഫാഷറില്‍ അടുത്തിടെയും ആർഎസ്‌എഫ് കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയിരുന്നു. നിരായുധരായ സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ വംശഹത്യ എന്നാണ് സുഡാനിലെ മാനുഷിക സഹായ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ മോണ നൂർ അൽ-ദേം ഈ സംഭവത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിഎൽ ഫാഷറിൽ ആർ‌എസ്‌എഫ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഏകദേശം 1,500 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്‌ടമായത് എന്ന് സന്നദ്ധ സംഘടനയായ സുഡാൻ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2024 മെയ് മാസത്തിൽ ആർ‌എസ്‌എഫ് ഉപരോധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം നഗരത്തില്‍ ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 14,000ത്തിലധികം ജനങ്ങളാണ്.

സുഡാനിലെ സ്വർണത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രേരകശക്തിയാണെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്. എൽ ഫാഷർ പിടിച്ചെടുത്തതോടെ ദക്ഷിണ സുഡാൻ, ചാഡ്, ലിബിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണം ആർഎസ്എഫിന് ലഭിച്ചു. അടുത്ത ലക്ഷ്യം ദാർഫുറിനടുത്തുള്ള നോർത്ത് കോർദോഫാൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എണ്ണ സമ്പന്നമായ തലസ്ഥനമായ അൽ ഒബൈദാണ്. നിർണായക കേന്ദ്രം സുഡാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നഷ്‌ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയലാണ് എല്ലാവരും.

