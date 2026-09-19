വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
കാഴ്ചക്കാരില്ലാത്തതിനാലും വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലുമാണ് എംഎസ്എൻബിസി അടുത്തിടെ എംഎസ് നൗ എന്ന് പേരുമാറ്റിയതെന്ന് ട്രംപ്
Published : September 19, 2026 at 6:20 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളായ സിഎൻഎൻ, എംഎസ് നൗ, പൊളിറ്റിക്കോ എന്നിവയ്ക്ക് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. തൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ നിരന്തരം വ്യാജവാർത്തകൾ നൽകുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അടിയന്തരമായി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കാഴ്ചക്കാരില്ലാത്തതിനാലും വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലുമാണ് എംഎസ്എൻബിസി അടുത്തിടെ എംഎസ് നൗ എന്ന് പേരുമാറ്റിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡൻ്റെ കാലത്ത് പൊളിറ്റിക്കോയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പിനായി എട്ട് ദശലക്ഷം ഡോളറിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സർക്കാർ നൽകിയെന്നും ഇത് അഴിമതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിനെയോ ഭരണകൂടത്തെയോ കുറിച്ച് നിരന്തരം നുണകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാധ്യമങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾക്കും സമാനമായ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പിന്നീട് ഓവൽ ഓഫിസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ ട്രംപ് തൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിച്ചു. ഈ മാധ്യമങ്ങളെ തൻ്റെ ഓഫിസിൽ ആവശ്യമില്ലെന്നും അവർ തിരുത്താൻ തയാറായാൽ വിലക്ക് മാറ്റുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണകൂടത്തെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇവർ ബോധപൂർവം നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ നൽകുന്നത്.
മരുന്നുകളുടെ വില 50 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെ കുറച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവർ തയാറാകുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഇത്തരം വാർത്തകളോടുള്ള മടുപ്പാണ് വിലക്കിന് കാരണമെന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വാർത്തയല്ല ഇതിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. രാജ്യത്തിന് സ്വതന്ത്രവും സത്യസന്ധവുമായ മാധ്യമങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപ് തൻ്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങളും എടുത്തുപറഞ്ഞു.
രാജ്യത്ത് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുണ്ടായെന്നും തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 17 മാസമായി രാജ്യത്തേക്ക് അനധികൃതമായി ആരും കടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കില്ലെന്നത് തൻ്റെ അഭിമാന നേട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എപിക്ക് നേരത്തെ വിലക്ക്
വൈറ്റ് ഹൗസും അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പോര് നേരത്തെയും വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ എന്നതിന് പകരം ഗൾഫ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിർദേശം പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിനും (എപി) ട്രംപ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഓവൽ ഓഫിസിലെ പരിപാടികളിൽ നിന്നും എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൽ നിന്നും എപി മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ വിലക്കി.
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തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ടെയ്ലർ ബുഡോവിച്ചിൻ്റെ നടപടി. എന്നാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് ചില പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ എപി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 2025 ഏപ്രിലിൽ ഫെഡറൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് എപി അനുകൂല വിധി സമ്പാദിച്ചിരുന്നു.
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