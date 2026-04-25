ഇസ്‌ലാമാബാദിന് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു, സമാധാനത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ലോക്ക്ഡൗണില്‍ പൊറുതിമുട്ടി ഒരു നഗരവും ജനതയും

യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് വേദിയാകുന്നതിനെത്തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്‌ലാമാബാദ് ഒരാഴ്ചയിലധികമായി കനത്ത സുരക്ഷാ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ്. നഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതകളും റെഡ് സോണും പൂർണമായും അടച്ചതോടെ ജനജീവിതം സ്‌തംഭിച്ചു.

Diplomatic Deadlock ISLAMABAD TALKS Islamabad lockdown US Iran Negotiations
A police officer stands guard near the Serena Hotel, the venue for expected US-Iran talks, in Islamabad’s Red Zone on April 25, 2026. (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 25, 2026 at 4:24 PM IST

ഇസ്‌ലാമാബാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ ചാണക്യതന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന ഒരു വേദിയായി ഇസ്‌ലാമാബാദ് മാറുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ വില നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ആ നഗരത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളാണ്. യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നിർണ്ണായകമായ രണ്ടാം ഘട്ട സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരാഴ്‌ചയിലേറെയായി കനത്ത സുരക്ഷാ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനം. റോഡുകൾ അടച്ചും ഗതാഗതം സ്‌തംഭിച്ചും നഗരം നിശ്ചലമായപ്പോൾ, സ്വന്തം നാട്ടിൽ അഭയാർത്ഥികളെപ്പോലെ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഇസ്‌ലാമാബാദ് നിവാസികളുടെ ദുരിതപൂർണമായ കാഴ്‌ചകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.

യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട സമാധാന ചർച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ ഒരാഴ്‌ചയായി തുടരുന്ന കനത്ത സുരക്ഷാ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇന്നും തുടരുകയാണ്. ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നഗരത്തിലെ പ്രധാന പാതകളെല്ലാം അടച്ച നിലയിലാണ്. ഇസ്‌ലാമാബാദിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡുകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

പ്രധാന സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളും നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 'റെഡ് സോൺ' കർശനമായ സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ്. ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള 'ബ്ലൂ ഏരിയ' എന്ന വാണിജ്യ മേഖലയിലെ വിപണികൾ വിജനമാണ്. കഫേകളിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടുന്നു. പൊതുഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ബസ് ടെർമിനലുകളിൽ യാത്രക്കാർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. നഗരവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അനിശ്ചിതത്വമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി.

സമീപ ആഴ്‌ചകളിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് നഗരം ഇത്തരത്തിൽ അടച്ചിടുന്നത്. ഏപ്രിൽ 11-ന് നടന്ന യുഎസ്-ഇറാൻ ചർച്ചകളെത്തുടർന്ന് നഗരം സീൽ ചെയ്‌തിരുന്നു, എന്നാൽ ആ ചർച്ചകൾ ധാരണയാകാതെയാണ് അവസാനിച്ചത്. പിന്നീട് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകിയെങ്കിലും, അടുത്ത റൗണ്ട് ചർച്ചകൾക്കായി പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെ വീണ്ടും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരക്ചി വെള്ളിയാഴ്‌ച വൈകിട്ടോടെ ഇസ്‌ലാമാബാദിലെത്തി. ആർമി ചീഫ് ഫീൽഡ് മാർഷൽ സയ്യിദ് ആസിം മുനീർ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇഷാഖ് ദാർ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മുഹ്സിൻ നഖ്വി എന്നിവരടങ്ങുന്ന മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചേർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. എങ്കിലും, വാഷിംഗ്ടണും ടെഹ്‌റാനും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. "ഇറാനും യുഎസും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്‌ചയൊന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ഇറാൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനെ അറിയിക്കും," എന്ന് ഇറാൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്‌മായിൽ ബഖായ് ശനിയാഴ്ച സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.

അതേസമയം, യുഎസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫും പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഉപദേശകൻ ജാരെഡ് കുഷ്നറും ഇറാനിയൻ പ്രതിനിധികളുമായി നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്താൻ ശനിയാഴ്ച പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യുഎസ് സംഘം ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. പ്രാദേശിക സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ 'അർത്ഥവത്തായ ഇടപെടലുകൾ' ഉണ്ടാകുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഇഷാഖ് ദാർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട സമാധാന ചർച്ചകൾ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയുമായി ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. ചർച്ചകൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാൻ യുഎസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ടീം നേരത്തെ തന്നെ ഇസ്‌ലാമാബാദിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 28-ന് യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളോടെയാണ് ഇറാൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന് അറുതി വരുത്താനുള്ള ചർച്ചകൾക്കാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നത്.

