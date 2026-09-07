ക്യൂവിൽ നിന്ന് കൃൂ ആർ കോഡിലേക്ക്; നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി നേപ്പാൾ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിയത് നിരവധി പേർ
സാധാരണ പൗരന്മാരെയും വിദേശ ദാതാക്കളെയും നേരിട്ട് സർക്കാർ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടിയാണിത്.
By PTI
Published : September 7, 2026 at 4:31 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: "ഒരുകാലത്ത് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്കും മറ്റം പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ബാങ്കിൽ പോയി കൃൂ നിന്ന് കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാലം മാറി. ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനായാസം പണം കൈമാറാൻ സാധിക്കും. ഒരു ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി..." നേപ്പാളിലെ മംഗോളിയൻ ഹാർട്ട് ബാൻഡിലെ ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ബോബി ലാമയുടെ വാക്കുകളാണിവ.
2015ലെ ഭൂകമ്പവും കോവിഡ് മഹാമാരി സമയത്തും ലാമ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പണം എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും ബാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഒരിക്കലും സർക്കാർ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം താത്പര്യം കാണിച്ചട്ടില്ല. ഇതിനിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി മിന്നൽ പ്രളയം ഉണ്ടായത്.
ഇത്തവണയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ലാമ മറന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ വട്ടം ഒരു ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് വഴി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരന്ത നിവാരണ നിധിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പണം നിക്ഷേപിച്ചു. നേപ്പാൾ ദുരന്തങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിശാലമായ മാറ്റമാണ് ലാമയുടെ അനുഭവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സാധാരണ പൗരന്മാരെയും വിദേശ ദാതാക്കളെയും നേരിട്ട് സർക്കാർ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടിയാണിത്.
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ഓഗസ്റ്റ് 26-ലെ വിനാശകരമായ ഭോട്ടെകോഷി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം 11-ാം ദിവസത്തോടെ, ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 10 ബില്യണിലധികം NPR ശേഖരിച്ചതായി പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു. സ്കൂൾ കുട്ടികൾ മുതൽ ആഗോള ടെക് ഭീമൻ എൻവിഡിയ വരെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തികൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ തോതിൽ നേരിട്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ കഴിയുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. നേരിട്ട് സർക്കാർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്നുവെന്ന് ലാമ പറഞ്ഞു.
2015-ലെ ഭൂകമ്പ സമയത്ത്, നേപ്പാളിലോ വിദേശത്തോ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സർക്കാർ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പണം കൈമാറാൻ ഇത്തരം ഒരു ഡിജിറ്റൽ സേവനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റുകളും സാങ്കേതികവിദ്യയും ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നത് ഗണ്യമായി എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി സ്വർണിം വാഗ്ലെ പറഞ്ഞു. ദുരന്ത സംഭാവനകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന ചാനലായി ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻ്റുകൾ ഉയർന്നുവന്ന് നേപ്പാൾ ക്ലിയറിങ് ഹൗസ് ലിമിറ്റഡ് (എൻസിഎച്ച്എൽ) ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഫോൺപേയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത 8,89,145 ഇടപാടുകളിൽ 8,15,219 എണ്ണം നേപ്പാളിലെ ആളുകൾ നടത്തിയ ആഭ്യന്തര ക്യുആർ പേയ്മെൻ്റുകളാണ്. ഇത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 2.095 ബില്യൺ എൻപിആർ നേടി. ആഭ്യന്തര ക്യുആർ പേയ്മെന്റുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, 1,12,932 ഇടപാടുകൾ വഴി 390.5 ദശലക്ഷം രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്. നേപ്പാളിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നെറ്റ്വർക്കുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കും മറ്റും പണം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു.
"മുൻ ദുരന്തങ്ങളിൽ, ആളുകൾക്ക് ബാങ്കുകളിൽ പോയി സംഭാവന നൽകാൻ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ആപ്പ് വഴി എളുപ്പത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ പണം അയയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നേപ്പാൾ ബാങ്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് സന്തോഷ് കൊയ്രാള പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻ്റ്സ് ഇന്റർഫേസ് (UPI), ചൈനയുടെ അലിപേ, വിസ, മാസ്റ്റർകാർഡ്, യൂണിയൻ പേ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ വഴിയും സംഭാവനകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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