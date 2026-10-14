ഡൽഹി പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ലണ്ടൻ; ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷന് മുന്നിൽ പ്രവാസി പ്രതിഷേധം
ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടവകാശവും പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശവും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രധാനമായും ഉയർത്തിയത്
By PTI
Published : October 14, 2026 at 2:47 PM IST
ലണ്ടൻ: ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ബ്രിട്ടനിലെ വിവിധ പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷന് മുന്നിൽ അടിയന്തര പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ വിദ്യാർഥികളടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടവകാശവും പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശവും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രധാനമായും ഉയർത്തിയത്.
രാജ്യത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്നും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ലണ്ടനിലും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്.സൗത്ത് ഏഷ്യ സോളിഡാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്, കേംബ്രിഡ്ജ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഫോറം എഗെയ്ൻസ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ, ഇന്ത്യൻ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, SOAS അംബേദ്കർ സൊസൈറ്റി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രക്ഷോഭകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ പോരാട്ടത്തിന് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി.
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മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കുക, വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണ നടപടിയായ എസ്ഐആർ നിർത്തിവയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ ഉയർന്നത്. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി മുന്നോട്ടുവച്ച ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ സന്ദേശം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുമാണ് ലണ്ടനിൽ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.“ഇത് ഒരു അഴിമതിക്കാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരായ പ്രതിഷേധം മാത്രമല്ല, ജനകീയ മുന്നേറ്റമാണ്,” സൗത്ത് ഏഷ്യ സോളിഡാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലെ മുക്തി ഷാ പറഞ്ഞു.
ആഗോളതലത്തിൽ തീവ്ര വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് സ്വാധീനം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിലുള്ളവർക്കും പ്രധാനമാണെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ വിമർശനമുയർത്തുന്ന പ്ലക്കാർഡുകളുമായാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തിയത്. പ്രക്ഷോഭകർക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും അഭിഭാഷകർക്കുമെതിരെ നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളെയും ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളെയും പ്രതിഷേധക്കാർ അപലപിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കൂടുതൽ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും പൊതുജനങ്ങളും രംഗത്തുവരണമെന്ന് വിദ്യാർഥി സംഘടനാ നേതാക്കൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ യുകെ ഘടകവും ഈ ആഴ്ച കാർഡിഫ്, ലീഡ്സ്, എഡിൻബറോ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളെയും പ്രവാസി സംഘടനകളെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇത്തരം പരിപാടികളുടെ ലക്ഷ്യം.എസ്ഐആർ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വോട്ടർപട്ടികകളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക, മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ രാജിവയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുമായി സിജെപി, വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്നിവർ രംഗത്തുണ്ട്.
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