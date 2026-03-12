ETV Bharat / international

ഇറാൻ പ്രതിരോധത്തിൽ അമേരിക്കയ്‌ക്ക് അടിപതറിയോ? ആഗോള സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിനിടെ ഇറാൻ്റെ കീഴടങ്ങൽ ആവർത്തിച്ച് ട്രംപ്

കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസത്തോളമായി തുടരുന്ന സംഘർഷം മൂലം നിലവിൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കോണുകളെയും പ്രതിസന്ധി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Donald Trump unconditional surrender Iran trades US school bombing
Donald Trump - File (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 12, 2026 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്‌ടൺ: ഇറാനോട് നിരുപാധിക കീഴടങ്ങൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്രംപ്. ആഗോള വിപണികളിലടക്കം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ ആഹ്വാനം. കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസത്തോളമായി തുടരുന്ന സംഘർഷം മൂലം നിലവിൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കോണുകളെയും പ്രതിസന്ധി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം ഇപ്പോൾ പ്രവചനാതീതമായ പാതയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അമേരിക്ക ഇറാനോട് കീഴടങ്ങൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇനിയുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്ക് യുദ്ധത്തിൻ്റെ "തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ" എന്നത് ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനമാണെന്നാണ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്ത് പറഞ്ഞത്. ഹ്രസ്വകാല വിനോദയാത്ര എന്നാണ് ഇറാൻ സംഘർഷത്തെ അമേരിക്ക വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സംശയമാണ്.

"ചരിത്രത്തിൽ ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും നേരിടേണ്ടി വന്നതിലും കഠിനമായി ഞങ്ങൾ അവരെ ആക്രമിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല," എന്നാണ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത്.

നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം

ഇറാൻ ബോംബാക്രമണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതിനുശേഷം, ട്രംപ് തൻ്റെ സമയപരിധികളും യുദ്ധത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും നിരന്തരം മാറ്റിയെന്ന് വേണം കരുതാൻ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ട്രംപ് ഇറാനോട് കീഴടങ്ങൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ സൈന്യത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനകം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഇറാൻ്റെ ചെറുത്ത് നിൽപിൻ്റെ തന്ത്രത്തിൽ അമേരിക്കയ്‌ക്ക് അടിപതറുന്നുണ്ടാ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഇറാൻ നാവികസേനയെ ഫലപ്രദമായി നശിപ്പിച്ചതായും അയൽക്കാർക്ക് നേരെ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഇറാൻ്റെ കഴിവിനെ തകർക്കുന്നതിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയതായും യുഎസ് സൈന്യം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ലോകത്തിലെ എണ്ണയുടെ ഏകദേശം 20% ഒരു ദിവസം കടന്നുപോകുന്നത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയാണ്. ഇത് അടച്ചതോടെ ആരംഭിച്ച പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോള്‍ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അമേരിക്ക ബോംബാക്രമണം നിർത്തുന്നതുവരെ സുപ്രധാന ജലപാതയിലൂടെ ഒരു ലിറ്റർ എണ്ണ പോലും കടന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ തീരുമാനം. ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ സ്ഥിതിഗതികള്‍ കൂടുതൽ കഠിനമാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇറാൻ നിങ്ങളുടെ പൊള്ളയായ ഭീഷണികളെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങളേക്കാൾ വലിയവർക്ക് പോലും ഇറാനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്വയം ഇല്ലാതാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാണ് ഇറാൻ്റെ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയായ അലി ലരിജാനിയുടെ മറുപടി.

യുദ്ധത്തിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ട്രംപ് പറയുന്ന നിരവധി കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇറാൻ യുഎസിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നതാണ്. എന്നാലിപ്പോള്‍ വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് ആ നിലപാട് ചെറുതായി ഭേദഗതി ചെയ്‌തു. ഇറാൻ യുഎസിനെ മുൻകൂട്ടി ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ യുഎസിന് ഇല്ലെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. ഇറാനിലെ യുഎസ് സൈനിക നടപടി യുഎസിനെ തീർത്തും പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയുമാണ്.

Also Read: ചാവേർ ബോട്ടാക്രമണം; അമേരിക്കൻ എണ്ണക്കപ്പൽ തകർത്ത് ഇറാൻ, ഇന്ത്യ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു

TAGGED:

DONALD TRUMP
UNCONDITIONAL SURRENDER
IRAN TRADES
US SCHOOL BOMBING
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.