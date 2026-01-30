ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് ആശ്വാസം; സർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഒഴിവാക്കാൻ പുതിയ കരാര്
രണ്ടാഴ്ചത്തേയ്ക്ക് ഹോംലാൻഡ് വകുപ്പിന് ധനസഹായം നൽകാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ ഡെമോക്രാറ്റും അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടവും സംയുക്തമായാണ് കരാറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Published : January 30, 2026 at 11:25 AM IST
വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയുടെ ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി വകുപ്പിന് (DHS) താത്ക്കാലികമായി ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് കരാറിലെത്തിയതായി പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഹോംലാൻഡ് വകുപ്പിന് ധനസഹായം നൽകാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ ഡെമോക്രാറ്റും അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടവും സംയുക്തമായാണ് കരാറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാഴ്ചത്തേയ്ക്കാണ് കരാർ. ട്രംപിൻ്റെ കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇരുവരും നിർണായക തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത്. ഇതോടെ സർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടലിന് താത്ക്കാലികമായ വിരമമായിരിക്കുകയാണ്.
നേരത്തെ ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി വകുപ്പിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ ഡെമോക്രാറ്റ് എതിരായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ ഇരുപാർട്ടികളും ഒന്നിച്ചുപോകണം എന്ന വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കരാർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്.
നിലവിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ധനസഹായങ്ങൾ നൽകിപ്പോരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിലവിലുള്ള ധനസഹായം നീട്ടിക്കൊണ്ടുതന്നെ സെപ്റ്റംബർ വരെ ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി വകുപ്പിന് ധനസഹായം നൽകാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയും ഭരണകൂടവും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ട്രംപ് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് ഈ നീക്കത്തെ എല്ലാ സെനറ്റ് അംഗങ്ങളും പ്രേത്സാഹിപ്പിച്ചെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം അധികനാൾ സർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഭരണകൂട പ്രതിനിധികളായ സ്പീക്കർ മൈക്ക് ജോൺസണും ആർ ലാൻഡും വ്യക്തമാക്കി.
ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്കുള്ള നിലവിലെ ധനസഹായം നീട്ടുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് ധനസഹായത്തിൻ്റെ കാലാവധി രണ്ടാഴ്ചയായി നീട്ടണമെന്ന അഭിപ്രായം പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ടുവച്ചു. എന്നാൽ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബിൽ തടയാൻ തയ്യാറാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം അറിയിച്ചിരുന്നു.
അപൂർവ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ
മിനസോട്ടയിൽ ജനുവരി 7ന് 37 കാരനായ അലക്സ് പെട്രി എന്ന പൗരനെ ഫെഡറൽ ഏജൻ്റുമാർ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇരു പാർട്ടികളിലെയും സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന് ശേഷം ട്രംപ് ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് ചക്ക് ഷൂമറുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി.
"അമേരിക്കൻ ജനത നിയമപാലകരെയും അതിർത്തിസുരക്ഷയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ തെരുവുകളിൽ ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുകയും അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റിനെ (ICE) പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല," എന്ന് ഷൂമർ പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ അന്തിമ കരാർ ഉണ്ടാകാത്തതും അനിശ്ചിതത്വവും കാരണം കാലഹരണപ്പെടുന്ന ഫെഡറൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സബ്സിഡികൾ സംബന്ധിച്ച ബിൽ പ്രതിപക്ഷം തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി 43 ദിവസം സർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടൽ സംഭവിച്ചു. പിന്നീട് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും കരാറിൽ എത്തിയതോടെയാണ് സർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടൽ അവസാനിച്ചത്.
