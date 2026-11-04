ഒഹായോ ഗവർണർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: വിവേക് രാമസ്വാമിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ആമി ആക്ടൺ
കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ ഈ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഡെമോക്രാറ്റും സംസ്ഥാനത്തെ ഈ ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ വനിതയുമാണ് ഡോ.ആമി ആക്ടൺ.
Published : November 4, 2026 at 11:49 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 12:08 PM IST
കൊളംബസ്: അമേരിക്കയിലെ ഒഹായോ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഗവർണർ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മികച്ച വിജയം നേടി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടിയുടെ ഡോ. ആമി ആക്ടൺ. യു.എസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഈ മത്സരത്തില് ട്രംപിൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി വിവേക് രാമസ്വാമിയെയാണ് അവര് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ ഈ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഡെമോക്രാറ്റും സംസ്ഥാനത്തെ ഈ ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ വനിതയുമാണ് ഡോ.ആമി ആക്ടൺ.
പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധയും കൊവിഡ്-19 കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ ഡയറക്ടറുമായിരുന്നു ആക്ടൺ. തനിക്കെതിരെ 100 ദശലക്ഷം ഡോളറിലധികം ചെലവഴിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിച്ചാണ് അവർ വിജയിച്ചത്. ആരോഗ്യപരിരക്ഷ എല്ലാവർക്കും താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന വിഷയത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകിയായിരുന്നു ഡോ. ആമി ആക്ടണിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം.
ഒഹായോയിൽ ജനിച്ചുവളർന്നതും കുട്ടിക്കാലത്ത് വീടില്ലാതെ കഴിയേണ്ടി വന്നതും ഒരു ശൈത്യകാലത്ത് കൂടാരത്തിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നതുമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ തൻ്റെ ഭൂതകാലം അവർ വോട്ടർമാർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളെയും ഇടത്തരക്കാരെയും ആകർഷിക്കാൻ സഹായിച്ചു.
അതേസമയം ബയോടെക് മേഖലയിലെ ശതകോടീശ്വരനും 2024-ലെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർഥിയുമാണ് വിവേക് രാമസ്വാമി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തില് രാമസ്വാമി നടത്തിയ ഒരു നീക്കം വിവാദമായിരുന്നു. ആമി ആക്ടണിൻ്റെ അമ്മയെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരസ്യമായിരുന്നു അത്. താൻ വളർന്നുവന്ന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആക്ടൺ നുണ പറഞ്ഞുവെന്നും അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്നും അമ്മ അതിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ, പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആക്ടണിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ മക്കളുടെ സംരക്ഷണാവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന വസ്തുത പുറത്തുവന്നതോടെ ഈ പരസ്യം വലിയ വിമർശനത്തിന് വഴിവെച്ചു. ആക്ടണിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത്, അവരുടെ രണ്ടാനച്ഛൻ അവരെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു അത്.
ട്രംപ് യുഗത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയോട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയും, ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കൈവിട്ടതുപോലെ തോന്നിക്കുകയും ചെയ്ത ഒഹായോവില് ഡോ.ആമി ആക്ടണിൻ്റെ വിജയം അവരുടെ പാർട്ടിക്ക് വലിയൊരു നേട്ടമായി മാറി. 60-കാരിയായ ആക്ടൺ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവർണർ മൈക്ക് ഡിവൈനിന് പകരമാണ് ഒഹായോവില് അധികാരമേൽക്കുന്നത്. കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ മൈക്ക് ഡിവൈനിനൊപ്പം അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പദവികളിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുൻപരിചയമില്ലാതെയാണ് അവർ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത്.
50 വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന 79-കാരനായ ഒഹായോ മുന് ഗവര്ണര് ഡിവൈനിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ആക്ടണിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം. വിവേക് രാമസ്വാമിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സഖ്യകക്ഷികളും വൻതുക ചെലവഴിച്ചിട്ടും ആക്ടൺ വിജയിച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഇലോൺ മസ്ക് രാമസ്വാമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ദശലക്ഷം ഡോളർ സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു. പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണൾഡ് ട്രംപും, ഒഹായോ സ്വദേശിയായ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി.വാൻസും പ്രചാരണത്തിൻ്റെ അവസാന ആഴ്ചകളിൽ പലതവണ സംസ്ഥാനത്തെത്തി. എന്നാല് രാമസ്വാമിക്കും, വാൻസിൻ്റെ മുൻ സീറ്റ് നിലനിർത്താൻ മത്സരിച്ച റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ ജോൺ ഹസ്റ്റഡിനും വേണ്ടി ഇവര് വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും അവർ പരാജയപ്പെട്ടു.
ട്രംപിൻ്റെ തീരുവകൾ, ജീവിതച്ചെലവിലെ വർധനവ്, ഇറാനിലെ യുദ്ധം മൂലം ഇന്ധനവിലയിലുണ്ടായ കുതിച്ചുചാട്ടം എന്നിവയാൽ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാധാരണ വോട്ടർമാരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് രാമസ്വാമിയെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രചാരണം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചത് ആക്ടണിന് നേട്ടമായി.
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