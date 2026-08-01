സ്വപ്നരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം ദുരന്തമായി; സ്പെയിൻ–മൊറോക്കോ അതിർത്തിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 67 ആയി
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഏകദേശം 60,000 പേരാണ് മൊറോക്കോയിൽ നിന്ന് സ്യൂട്ടയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്
Published : August 1, 2026 at 3:52 PM IST
മാഡ്രിഡ്: സ്പെയിനിൻ്റെ സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായ സ്യൂട്ട –മൊറോക്കോ അതിർത്തിയിൽ കുടിയേറ്റ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. സ്പാനിഷ് സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കുടിയേറ്റ മൂലം മരണസംഖ്യ 67 ആയി ഉയർന്നു. കടൽ നീന്തിക്കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മുങ്ങിമരിച്ചവരും അതിർത്തി കടക്കാനുള്ള തിരക്കിനിടെ ഉണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടവരും മരണപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഏകദേശം 60,000 പേരാണ് മൊറോക്കോയിൽ നിന്ന് സ്യൂട്ടയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്ന് സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെ സ്പാനിഷ് സർക്കാർ കടലിലേക്ക് നീളുന്ന ബ്രേക്ക്വാട്ടർ വേലിക്കരികിൽ 500 മീറ്റർ നീളമുള്ള പുതിയ സുരക്ഷാ തടയണ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Ayer advertí de la extrema gravedad de la crisis migratoria.— Juan Jesús Vivas Lara (@JuanVivasLara) July 30, 2026
Hoy la situación es aún peor: más llegadas, recursos desbordados y una nueva vida perdida en el mar.
Ceuta necesita una intervención inmediata, coordinada y con todos los medios necesarios. pic.twitter.com/XfAXnlgzBc
ഇന്ന് രാവിലെ സ്യൂട്ടയിലെ ടാരഹാൽ ബീച്ചിലെത്തിയ ഏതാനും കുടിയേറ്റക്കാരെ സ്പാനിഷ് സൈന്യം തടഞ്ഞ് വീണ്ടും മൊറോക്കോയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സ്യൂട്ടയിൽ പ്രവേശിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇതിനകം മൊറോക്കോയിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
സാധാരണ ജീവിതം ഇനിയും പൂർണമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ വൻ തിരക്കും സംഘർഷങ്ങളും നഗരത്തിൻ്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചതായി സ്യൂട്ട പ്രസിഡൻ്റ് ഹുവാൻ ജീസസ് വിവാസ് പറഞ്ഞു. ആളുകളെ തിരിച്ചയക്കുന്ന നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പൂർണമായി പൂർത്തിയാകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"ഈ അതിർത്തി സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നഗരത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതം താളം തെറ്റി. ആളുകളെ തിരിച്ചയക്കുന്ന നടപടികൾ തുടരുകയാണ്. നഗരം ഇതുവരെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടില്ല," എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ നിരവധി കുടിയേറ്റക്കാർ ഇപ്പോഴും സെയൂട്ടയിൽ തുടരുകയാണ്. 23 കാരനായ മൊറോക്കൻ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹാത്രി, എന്ത് സാഹചര്യമായാലും സ്പെയിനിൽ തുടരാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
Como un ceutí más, comparto la preocupación y la angustia de estos días. Ceuta vive una crisis migratoria extremadamente grave que exige una respuesta inmediata, firme y coordinada.— Juan Jesús Vivas Lara (@JuanVivasLara) July 29, 2026
Desde la serenidad, la unidad y el sentido de Estado, volveremos a salir adelante. pic.twitter.com/uYY4xZJkqy
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"ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ കഴിയാതിരിക്കാനായി എല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ്. അതുവഴി ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ വിശന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ തുടരും," എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യൂറോപ്പിൽ വീണ്ടും കുടിയേറ്റ പ്രതിസന്ധി
El Gobierno garantizará la seguridad de los vecinos y vecinas de Ceuta, intensificando la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las calles de la ciudad.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026
Además, vamos a desplegar una barrera física de contención en el mar para facilitar la repatriación en frontera,… pic.twitter.com/Mj2LrcoBV9
സെയൂട്ടയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ വീണ്ടും കുടിയേറ്റ നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം മനുഷ്യാവകാശ മുല്യങ്ങളും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് വിവിധ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, അനധികൃത കുടിയേറ്റം തടയാൻ മൊറോക്കോയുമായുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് സ്പെയിൻ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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