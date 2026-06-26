വെനിസ്വേലൻ ഭൂചലനം: മരണം 589 ആയി, രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് റോഡ്രിഗസ്
ഏകദേശം 3,000 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. വിദേശ രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സഹായ സംഘങ്ങളും രാജ്യത്ത് എത്തിയെന്നും, വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചുവെന്നും റോഡ്രിഗസ് അറിയിച്ചു.
By PTI
Published : June 26, 2026 at 7:08 PM IST
കാരക്കാസ്: വെനിസ്വേലയിലെ ഇരട്ട ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 589 ആയി ഉയർന്നുവെന്ന് ഇടക്കാല പ്രസിഡൻ്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവത്തില് ഏകദേശം 3,000 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ പ്രവിശ്യയായ ലാ ഗ്വൈറയെ സൈനികവൽക്കരിക്കുമെന്നും അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വിദേശ രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സഹായ സംഘങ്ങളും രാജ്യത്ത് എത്തിയെന്നും, വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചുവെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്കും സഹായത്തിനും റോഡ്രിഗസ് നന്ദി അറിയിച്ചു. കാണാതായ ആളുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ എടുക്കുന്നതിനായി സജ്ജീകരിച്ച വെബ്സൈറ്റിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വരെ 50,000 പേരുടെ പട്ടിക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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ലാറ്റിനമേരിക്കയുടെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരട്ട ഭൂകമ്പങ്ങളിലൊന്നാണ് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ നടന്നത്. 7.2, 7.5 തീവ്രതയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കാരക്കാസിന് പടിഞ്ഞാറ് 160 കിലോമീറ്റർ (100 മൈൽ) അകലെയാണ് ചരിത്രത്തെ നടുക്കിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ 10,000 ത്തിലധികം മരണങ്ങൾ പ്രവചിച്ചു. അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ, പൊലീസ് സിവിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, സൈന്യം തുടങ്ങിയ അധികാരികൾ സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം തുടരുന്നു.
കാരക്കാസിന് പുറത്തുള്ള തീരദേശ നഗരമായ ലാ ഗ്വൈറയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ടത്. ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കുറഞ്ഞത് 100 കെട്ടിടങ്ങളെങ്കിലും നിലംപൊത്തി. അവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കുള്ളില് നിരവധി ആളുകള് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സഹായത്തിൻ്റെയും ശരിയായ ഉപകരണങ്ങളുടെയും അഭാവത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
അടിയന്തര സഹായമെത്തിച്ച് വെനിസ്വേല പൗരന്മാര്
ഭൂകമ്പ ഇരകൾക്ക് അടിയന്തര സഹായം നൽകാൻ വെനിസ്വേലക്കാരും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം കാരക്കാസിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങള് വഹിച്ച് നിരവധി വാഹനങ്ങള് ലാ ഗ്വൈറയിലെത്തി. വലൻസിയ നഗരത്തിൽ നിന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഡസൻ കണക്കിന് ആളുകൾ ഭക്ഷണവും സാധനങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്തു. ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ സംഘം ലാ ഗ്വെയ്റയിലേക്ക് എത്തി.
സഹായമെത്തിച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങള്
മെക്സിക്കോ 250 രക്ഷാപ്രവർത്തകരെയും എൽ സാൽവഡോറിൽ 188 പേരെയും സ്പെയിനിൽ ഏകദേശം 100 പേരെയും അയച്ചു. 63 രക്ഷാപ്രവർത്തകരുമായി ഒരു കൊളംബിയൻ വ്യോമസേനാ വിമാനം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പുറപ്പെട്ടു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡും ജർമ്മനിയും രക്ഷാ സംഘങ്ങളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പല ടീമുകളും തിരച്ചിൽ നായ്ക്കൾ, ശബ്ദ ഉപകരണങ്ങൾ, പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്നും റിപ്പോട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കൊളംബിയ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, എൽ സാൽവഡോർ തുടങ്ങിയ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സാധനങ്ങളും അയയ്ക്കുന്നു. 150 മില്യൺ ഡോളർ സഹായം സമാഹരിക്കുകയാണെന്ന് യുഎസ് അറിയിച്ചു. അമേരിക്കന് രക്ഷാ സംഘങ്ങളെ അയയ്ക്കുമെന്നും കാരക്കാസിൻ്റെ തകർന്ന വിമാനത്താവളത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ പെന്റഗൺ സഹായിക്കുമെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.
കാരബോബോ സംസ്ഥാനത്തെ കടൽത്തീര പട്ടണമായ മൊറോണിലെ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിന് സമീപം, വീടുകൾ തകർന്നു. താമസക്കാർക്ക് വെള്ളമോ വൈദ്യുതിയോ ഇല്ല. ഒപെക് അംഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന എണ്ണ മേഖലയിൽ വലിയ തടസമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എണ്ണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും വിദേശ ഊർജ്ജ കമ്പനികൾ അറിയിച്ചു.
ഇതുവരെ, വെനിസ്വേലയുടെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ ഭൂകമ്പം 1967 ൽ ആയിരുന്നു, 240 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
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