അമേരിക്കയുമായുള്ള നയതന്ത്ര പോരാട്ടത്തിൽ നിർണായക നിമിഷമെന്ന് ഡെൻമാർക്ക്; ട്രംപിനെ തള്ളി നാറ്റൊ
ഗ്രീൻലാൻഡ് വിഷയത്തിൽ ജർമ്മനി, സ്വീഡൻ, ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൻ, ഇറ്റലി ഉള്പ്പെടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഖേദകരമെന്ന് നാറ്റൊ.
കോപ്പൻഹേഗൻ: ഗ്രീൻലാൻഡ് വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയുമായുള്ള നയതന്ത്ര പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്യം നിർണായക നിമിഷത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഡെൻമാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി. ഗ്രീൻലാൻഡിന്റെ ഭാവിയിലും ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും തയാറാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മെറ്റ് ഫ്രെഡറിക്സെൻ വ്യക്തമാക്കി.
അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിലും ജനങ്ങളുടെ സ്വയം നിർണയാവകാശത്തിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും ഫ്രെഡറിക്സെൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ഗ്രീൻലാൻഡിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങളിൽ ജർമ്മനിയും സ്വീഡനും ഡെൻമാർക്കിനെ പിന്തുണച്ചു. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അമേരിക്ക ഗ്രീൻലാൻഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടും എന്ന ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ സ്വീഡിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾഫ് ക്രിസ്റ്റേഴ്സണും അപലപിച്ചു.
"സ്വീഡൻ, നോർഡിക് രാജ്യങ്ങൾ, ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങൾ, നിരവധി പ്രധാന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവ നമ്മുടെ ഡാനിഷ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് നടക്കുന്നത്" - ക്രിസ്റ്റേഴ്സൺ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയുമായി ഡെൻമാർക്ക് ചർച്ച നടത്താനിരിക്കെയാണ് ജർമ്മനിയും ഡെൻമാർക്കിനും ഗ്രീൻലാൻഡിനും പിന്തുണ ആവർത്തിച്ചത്.
ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ സുരക്ഷ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. വിഷയം നാറ്റോയിലെ പൊതു താൽപ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഐസ്ലാൻഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തോർഗെർഡർ കാട്രിൻ ഗുന്നാർസ്ഡോട്ടിർ പറഞ്ഞു. റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും കപ്പലുകളിൽ നിന്നോ അന്തർവാഹിനികളിൽ നിന്നോ ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അതിനെ നേരിടാം. ഗ്രീൻലാൻഡിൻ്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഗ്രീൻലാൻഡിലെയും ഡെൻമാർക്കിലെയും ജനങ്ങളാണെന്നും തോർഗെർഡർ കാട്രിൻ ഗുന്നാർസ്ഡോട്ടിർ വ്യക്തമാക്കി.
ആർട്ടിക് മേഖലയിൽ നാറ്റോയുടെ പ്രതിബദ്ധത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറാണെന്ന് നേരത്തെ ജർമ്മൻ ധനകാര്യ മന്ത്രി ലാർസ് ക്ലിംഗ്ബെയ്ലും പറഞ്ഞിരുന്നു. നിലവിൽ ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൻ, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏഴ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളും ഡെൻമാർക്കിന് പിന്തുണ അറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻലാൻഡിൻ്റെ നിലയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നാറ്റോ സുപ്രീം അലൈഡ് കമാൻഡർ ജനറൽ അലക്സ് ഗ്രിൻകെവിച്ച് വ്യക്തമാക്കി.
വെനസ്വലയിലെ കടന്നുകയറ്റത്തിന് ശേഷം ലഭിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തൻ്റെ പ്രശ്നക്കാരായ അയൽക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഗ്രീൻലൻഡിനേയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ്. ധാതു സമ്പന്നമായ ദ്വീപ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് നിർണായകമാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. "എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില് ഗ്രീന്ലാന്ഡുമായി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കണം. പക്ഷേ അത് എളുപ്പത്തില് ചെയ്യാന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില് കഠിനമായ വഴികള് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും'' - എന്നാണ് ട്രംപ് നേരത്തെ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്.
