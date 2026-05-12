ഫാം ഹൗസിലെ മോഷണം മുതൽ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് വരെ; റമഫോസയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിർണായക ദിനങ്ങൾ
റമഫോസയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫല ഫല എന്ന സ്വകാര്യ ഫാമിൽ 2020ൽ നടന്ന മോഷണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണം
Published : May 12, 2026 at 8:36 AM IST
ജൊഹാനസ്ബർഗ്: രാജി വയ്ക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് സിറിൽ റമഫോസ. തൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാമിൽ നിന്ന് 2020ൽ വൻതുക വിദേശ നാണയം മോഷണം പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതിയുടെ നിർണായക ഉത്തരവ് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം.
കോടതി നിർദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർലമെൻ്റ് ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനിരിക്കെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ദേശീയ ടെലിവിഷനിലൂടെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രസിഡൻ്റ് തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
റമഫോസ രാജി വയ്ക്കുമോ അതോ അധികാരത്തിൽ തുടരുമോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർക്കിടയിലും വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. രാജി വയ്ക്കാൻ ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അധികാരത്തിൽ തുടരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ രാജി വയ്ക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം രാജ്യത്തോട് വിശദമാക്കി. ഇപ്പോൾ രാജി വയ്ക്കുന്നത് ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ മുൻകൂട്ടി തടയുന്നതിന് തുല്യമാകും.
കൂടാതെ ഗുരുതരമായ പിഴവുകളുള്ള ഒരു പാനൽ റിപ്പോർട്ടിന് വിശ്വാസ്യത നൽകുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുമിത്. റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേറ്റപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ തയ്യാറല്ല. സമൂഹത്തിൻ്റെ നവീകരണവും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുനർനിർമാണവും അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടവും പിന്നോട്ടടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിന് തുല്യമാകും തൻ്റെ രാജിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ജനതയുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഇനിയും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
റമഫോസയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫല ഫല എന്ന സ്വകാര്യ ഫാമിൽ 2020ൽ നടന്ന മോഷണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണം. വിദേശയിനം കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്ന ഈ ഫാമിലെ ലെതർ സോഫയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന 580 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായാണ് ആരോപണം. എന്നാൽ സംഭവം നടന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്.
പണം നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരമോ അത് സൂക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളോ പൊലീസിനെ അറിയിക്കാതെ മറച്ചുവച്ചു എന്നാരോപിച്ച് മുൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി മേധാവി ആർതർ ഫ്രേസർ റമഫോസയ്ക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. സുഡാൻ വ്യവസായിയായ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം ഹാസിമിന് പോത്തുകളെ വിറ്റ വകയിൽ ലഭിച്ച പണമാണിതെന്നായിരുന്നു റമഫോസയുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ ഇത് വലിയ നിയമപരവും ധാർമികവുമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു.
ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നടപടികളും കോടതി വിധിയും
വിവാദത്തെ തുടർന്ന് പാർലമെൻ്റിലെ സെക്ഷൻ 89 സ്വതന്ത്ര പാനൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയും പ്രസിഡൻ്റ് ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനം നടത്തിയതിന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ 2022ൻ്റെ അവസാനത്തോടെ രാജ്യം ഒരു ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നടപടിയുടെ വക്കിലെത്തി.
എന്നാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ റിസർവ് ബാങ്കും പബ്ലിക് പ്രൊട്ടക്ടറും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി. വിൽപന സാങ്കേതികമായി പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ പണം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്നുമായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. തുടർന്ന് രാജിവയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ റമഫോസയെ സഹപ്രവർത്തകരും നിയമോപദേശകരും ചേർന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ഏകദേശം നാല് വർഷം മുൻപ് പാർലമെൻ്റ് വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ അവസാനിപ്പിച്ച സെക്ഷൻ 89 നടപടികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഭരണഘടനാ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചതോടെയാണ് ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് വിഷയം വീണ്ടും മുൻനിരയിലേക്ക് വന്നത്. 2022 ഡിസംബറിൽ പാനൽ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ വോട്ട് ചെയ്ത നാഷണൽ അസംബ്ലിയുടെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് പരമോന്നത കോടതി വിധിച്ചു.
റിപ്പോർട്ട് ഒരു ഔദ്യോഗിക ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കോടതി ഉത്തരവ് പൂർണ്ണമായും പാലിച്ച് ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് നാഷണൽ അസംബ്ലി സ്പീക്കർ തോക്കോ ദിദിസ തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജി വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതിയുടെ വിധി നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും തെറ്റുകാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും റമഫോസ വ്യക്തമാക്കി. സ്വതന്ത്ര പാനലിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾക്കെതിരെ നിയമപരമായ പരിശോധന ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.
Also Read: അമേരിക്കൻ വ്യോമാക്രമണം ഭയന്ന് ഇറാൻ വിമാനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ഒളിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്