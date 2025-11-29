ദുരിതം വിതച്ച് 'ഡിറ്റ് വാ'; മരണ സംഖ്യ 100 ആയി, ശ്രീലങ്കയെ സഹായിക്കാന് ഇന്ത്യ
ശ്രീലങ്കയില് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം. ദുരിതം വിതച്ച ഡിറ്റ് വായില് 100 ജീവനുകള് പൊലിഞ്ഞു. കേരള, തമിഴ്നാട് തീരങ്ങളില് ജാഗ്രത നിര്ദേശം.
Published : November 29, 2025 at 8:38 AM IST
കൊളംബോ: ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് വിതച്ച ദുരന്തത്തില് ശ്രീലങ്കയില് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 100 കടന്നു. തീവ്രമഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും പെട്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേര് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതായി സര്ക്കാര് അറിയിച്ചു. തലസ്ഥാനമായ കൊളംബോ പ്രളയ ഭീതിയിലാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
ദുരിതത്തിലായ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ന് (നവംബര് 29) കൂടുതല് സഹായം കൈമാറും. ഓപ്പറേഷന് സാഗര് ബന്ധുവിന്റെ ഭാഗമായാണ് സഹായമെത്തിക്കുന്നത്.
തമിഴ്നാട്ടില് ജാഗ്രത നിര്ദേശം: സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട്ടില് ജാഗ്രത നിര്ദേശം. തീരദേശ ജില്ലകളില് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രതികൂല സാഹചര്യം ട്രെയിന് സര്വീസുകളെയും ബാധിച്ചു. ഒരു ട്രെയിന് പൂര്ണമായും 11 ട്രെയിനുകള് ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കി. പുതുച്ചേരിയിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡെല്റ്റ ജില്ലകളിലും ഇന്ന് (നവംബര് 29) വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കേരളത്തിലും ജാഗ്രത: സംസ്ഥാനത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. അഞ്ച് ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടര്ന്ന് കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാത്രി കേരള തീരത്ത് കടലാക്രമണത്തിനും കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യത. ശ്രീലങ്കന് തീരത്തിന് സമീപത്തുള്ള തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളില് ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇത് വടക്ക്- വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച് ശ്രീലങ്ക തീരവും സമീപ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലും വഴി നാളെ (നവംബര് 30) രാവിലെയോടെ വടക്കന് തമിഴ്നാട് -പുതുച്ചേരി, തെക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാന് സാധ്യത.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് തീരദേശവാസികള്ക്ക് ജാഗ്രത നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തീരങ്ങളില് മത്സ്യബന്ധനത്തിനും വിലക്കുണ്ട്. കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാകാന് സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് തീരപ്രദേശത്തുള്ളവരോട് സുരക്ഷിതയിടങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് വിലക്ക്: ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും വരെ ബീച്ചുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിനോദ സഞ്ചാര പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലില് ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങള്ക്കും വിലക്കുണ്ട്. മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകള് ഹാര്ബറില് കൃത്യമായ അകലം പാലിച്ച് കെട്ടിയിടണം. കാറ്റിലുണ്ടാകുന്ന കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാന് വേണ്ടിയാണിത്. തീരശോഷണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങള് പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
Also Read: ബലാത്സംഗ കേസ്: രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് പാലക്കാട്ടെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടെന്ന് സൂചന; ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഫ്ലാറ്റിലെ പാര്ക്കിങ്ങില്