ഇരുട്ടിലായി 'പഞ്ചസാരക്കിണ്ണം'; അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധത്തില്‍ ക്യൂബ അന്ധകാരത്തില്‍

Published : March 18, 2026 at 9:10 PM IST

Updated : March 18, 2026 at 9:28 PM IST

ഹവാന: കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ഇന്ധനം എത്താത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ക്യൂബയില്‍ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു. വൈദ്യുതി ഉത്‌പാദനത്തിന് എണ്ണയെ പൂര്‍ണമായും ആശ്രയിക്കുന്ന രാജ്യം ജനുവരി മുതല്‍ കടുത്ത ഊര്‍ജക്ഷാമത്തിലായിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ച നാഷണല്‍ ഗ്രിഡിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം പൂര്‍ണ്ണമായി നിലച്ചതോടെ ലോകത്തിന്‍റെ 'പഞ്ചസാരക്കിണ്ണം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്യൂബ ഇരുട്ടിലായി. തലസ്ഥാന നഗരമായ ഹവാനയില്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം വീടുകളും ആശുപത്രികളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടിലാണ്.

11 ദശലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങള്‍ ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ പോലും സാധിക്കാതെ വലയുകയാണ്. വൈദ്യുതിയും ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ആശുപത്രികള്‍ ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ മാറ്റിവെക്കുകയും സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍ ക്ലാസുകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വയോജനങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ക്യൂബയെ അമേരിക്ക ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഇന്ധന ഉപരോധം സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

അമേരിക്കയും ക്യൂബയും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്ക് കാസ്ട്രോ കാലത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നാം ട്രംപ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാലത്താണ് എണ്ണ ഉപരോധത്തിലൂടെ ക്യൂബയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കാന്‍ അമേരിക്ക ശ്രമം തുടങ്ങിയത്. 2019-ല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ കടുത്ത ഉപരോധങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയത്. ക്യൂബന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്‍റെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ ഇന്ധന ഇറക്കുമതി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സര്‍ക്കാരിനെ നിര്‍ബന്ധിതമാക്കി.

ട്രംപ് രണ്ടാമതും അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ ഉപരോധങ്ങള്‍ കടുപ്പിച്ചു. ക്യൂബയ്ക്ക് എണ്ണ നല്‍കുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന താരിഫ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന ഭീഷണിക്ക് മുന്നില്‍ പലരും വഴങ്ങിയപ്പോഴും വെനസ്വേല മാത്രമാണ് സഹായവുമായി എത്തിയത്. ക്യൂബയുടെ പ്രധാന ഇന്ധന സ്രോതസ്സും വെനസ്വേലയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ജനുവരി മൂന്നിന് വെനസ്വേലന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെ യുഎസ് സൈനികര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതോടെ ക്യൂബയിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ കൈവിട്ടുപോയി. മഡൂറോയ്ക്ക് പകരം അധികാരമേറ്റ മുന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡെല്‍സി റോഡ്രിഗസിന് അമേരിക്കന്‍ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ ക്യൂബയിലേക്കുള്ള അവസാന ഇന്ധന പാതയും അടഞ്ഞു. ക്യൂബയ്ക്ക് മേല്‍ പൂര്‍ണ്ണ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ക്യൂബയുടെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിന് പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അതിനാല്‍ ഭരണമാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്നും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും സാമ്പത്തിക ഉദാരവല്‍ക്കരണത്തിന് തയാറാകണമെന്നുമാണ് അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യം. വെനസ്വേലയിലെ ഭരണമാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ ക്യൂബന്‍ സര്‍ക്കാരും തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണെന്നും അവിടെ ഒരു 'ഫ്രണ്ട്‌ലി ടേക്ക് ഓവര്‍' സാധ്യമാണെന്നും ട്രംപ് മാസങ്ങളായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

Also Read: സംഘർഷമുഖത്തും ഹോർമുസ് കടന്ന് കപ്പലുകള്‍; ചരക്ക് നീക്കം നടത്തി ഇന്ത്യയും ചൈനയുമടക്കം രാജ്യങ്ങള്‍

