ഇലോൺ മസ്ക് v/s സാം ആൾട്ട്മാൻ; നിയമത്തിനുമുന്നിൽ വിജയിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ
ഇലോൺ മസ്കും സാം ആൾട്ട്മാനും തമ്മിലുള്ള നിയമപോരാട്ടത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ് . കേസിൽ വിജയിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ. അപ്പീലുമായി ഇലോൺ മസ്ക്.
Published : May 19, 2026 at 1:17 PM IST
ഓക്ക്ലാൻഡ്: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള, സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ആധിപത്യമുള്ള ടെക് നേതാക്കളായ ഇലോൺ മസ്കും സാം ആൾട്ട്മാനും തമ്മിലുള്ള നിയമപോരാട്ടത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. നിർമിത ബുദ്ധി രംഗത്തെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ ഓപ്പൺഎഐക്കെതിരേ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ ടെസ്ല സ്ഥാപകൻ ഇലോൺ മസ്ക് സമർപ്പിച്ച പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ കോടതി തള്ളി. കേസിൽ മസ്ക് വൈകിയാണ് ഹർജി നൽകിയതെന്നും നിയമപരമായ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞുപോയെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി.
Regarding the OpenAI case, the judge & jury never actually ruled on the merits of the case, just on a calendar technicality.— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2026
There is no question to anyone following the case in detail that Altman & Brockman did in fact enrich themselves by stealing a charity. The only question…
കാലിഫോർണിയയിലെ ഓക്ലാൻഡിൽ മൂന്ന് ആഴ്ച നീണ്ട വിചാരണയ്ക്കുശേഷമാണ് ഒൻപത് അംഗ ജൂറി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജൂറിയുടെ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ച ജഡ്ജി ഇവോൺ ഗോൺസാലസ് റോജേഴ്സ് കേസ് തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
2015 ൽ ഓപ്പൺഎഐ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അത് നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സഹസ്ഥാപകരിലൊരാളും, ആദ്യ നിക്ഷേപകരിലൊരാളുമായിരുന്നു ഇലോൺ മസ്ക്. പിന്നീട് സാം ആൾട്ട്മാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓപ്പൺഎഐ വാണിജ്യ മോഡലിലേക്ക് മാറിയെന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്ന് വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച മസ്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യ്തു.
മസ്കിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം
സാം ആൾട്ട്മാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓപ്പൺഎഐ വാണിജ്യ മോഡലിലേക്ക് മാറിയെന്നും, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്ന് വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മസ്ക് ഉന്നയിച്ചു. വിധിക്കുശേഷം തൻ്റെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമമായ എക്സിൽ പ്രതികരിച്ച മസ്ക് "കോടതി,വിഷയത്തിൻ്റെ ആധികാരികത പരിശോധിച്ചില്ലെന്നും കാലപരിധിയെന്ന സാങ്കേതിക കാരണത്താൽ മാത്രമാണ് കേസ് തള്ളിയത്" എന്നും ആരോപിച്ചു. ഓപ്പൺഎഐയുടെ സഹസ്ഥാപകരായ സാം ആൾട്ട്മാനും,ഗ്രെഗ് ബ്രോക്ക്മാനും ഒരു ചാരിറ്റി സ്ഥാപനത്തിലൂടെ കോടികൾ സമ്പാദിച്ചുവെന്നും മസ്ക് ആരോപിച്ചു.മസ്കിൻ്റെ അഭിഭാഷകനായ സ്റ്റീവൻ മോലോ ഈ തോൽവി അവസാനമല്ലെന്നും അപ്പീൽ കോടതിയിൽ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലെ ആദ്യകാല പരാജയങ്ങളുമായാണ് അദ്ദേഹം ഈ കേസിനെ താരതമ്യം ചെയ്തത്.
മസ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടപരിഹാരം മാത്രമല്ലായിരുന്നു ഓപ്പൺഎഐയുടെ ചാരിറ്റബിൾ വിഭാഗത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും, സാം ആൾട്ട്മാനെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും വേണമെന്ന ആവശ്യവുംകൂടി ഹർജിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
ഓപ്പൺഎഐ വാദം
മസ്കിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളെ ശക്തമായി ഓപ്പൺഎഐ എതിർത്തു. “ഇത് ബിസിനസ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും മസ്ക് കമ്പനിയിൽ പൂർണ നിയന്ത്രണം നേടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിൻ്റെ പ്രതികാരമായാണ് കേസ് നൽകിയതെന്നുമാണ് ഓപ്പൺഎഐയുടെ വാദം. 2023 ൽ മസ്ക് ആരംഭിച്ച എഐ കമ്പനിക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഓപ്പൺഎഐയുടെ വളർച്ച തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ കേസെന്നും ഓപ്പൺഎഐ അഭിഭാഷകർ ആരോപിച്ചു.കോടതിക്ക് പുറത്തു മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച ഓപ്പൺഎഐയുടെ അഭിഭാഷകൻ വില്യം സാവിറ്റ് “മസ്കിൻ്റെ ഈ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു കഥ മാത്രമാണെന്ന് ജൂറി മനസിലാക്കി” എന്ന് പറഞ്ഞു.
മൈക്രോസോഫ്റ്റും കേസിൽ പ്രതിഭാഗം
ഓപ്പൺഎഐയിൽ വലിയ നിക്ഷേപം നടത്തിയ മൈക്രോസോഫ്റ്റും കേസിൽ പ്രതിഭാഗമായിരുന്നു. കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത മൈക്രോസോഫ്റ്റ് “ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കും, സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം തുടരും” എന്ന് അറിയിച്ചു.
വിചാരണ സമയത്ത്
വിചാരണ സമയത്ത് മസ്കും, ആൾട്ട്മാനും, ഗ്രെഗ് ബ്രോക്ക്മാനും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ ഉണ്ടായിരുന്നു . ഗ്രെഗ് ബ്രോക്ക്മാൻ കോടതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത് തൻ്റെ ഓപ്പൺഎഐ ഓഹരികളുടെ മൂല്യം ഏകദേശം 3000 കോടി ഡോളറാണെന്നാണ്.വിചാരണ വേളയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സാം ആൾട്ട്മാനും ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മസ്ക് കമ്പനിയിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നേടാൻ ശ്രമിച്ചതായും അതാണ് ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണമായതെന്നും ആൾട്ട്മാൻ സൂചിപ്പിച്ചു.2023 ൽ സാം ആൾട്ട്മാനെ ഓപ്പൺഎഐ ബോർഡ് സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയ സംഭവവും വിചാരണയിൽ ഉയർന്നു വന്നു. പിന്നീട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സിഇഒയായി തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു.വിചാരണയുടെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ വികാരാധീനനായി സംസാരിച്ച സാം ആൾട്ട്മാൻ ഒരിക്കൽ താൻ ഇലോൺ മസ്കിനെ വളരെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. മസ്ക് കമ്പനിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയെന്നും,നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലായെന്നും ആൾട്ട്മാൻ പറഞ്ഞു.
കോടതി വിധി
ഓപ്പൺഎഐക്കെതിരെയുള്ള കേസ് മസ്ക് വൈകിയാണ് നൽകിയതെന്നും, നിയമപരമായ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞുപോയെന്നും കാലിഫോർണിയ ഫെഡറൽ കോടതി കണ്ടെത്തി.അതിനാൽ കേസ് തള്ളിക്കളയുന്നു എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.ഈ കേസിൻ്റെ വിധിയോടെ ടെക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിപരവും ,ബിസിനസ് അടിസ്ഥാനവുമായ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഒന്നിന് താത്കാലിക വിരാമമായെങ്കിലും, മസ്ക് അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതിനാൽ പോരാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യത.
