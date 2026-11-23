ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ തട്ടി കോപ്പ് 31 ഉച്ചകോടി; അന്തിമ രേഖയില്ലാതെ മടങ്ങി രാജ്യങ്ങൾ
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ദിശാബോധം നൽകുന്ന 'കവർ ഡിസിഷൻ' എന്ന അന്തിമ രേഖ തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് ഓരോ വർഷവും നടക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം
Published : November 23, 2026 at 10:59 AM IST
അങ്കാറ: തുർക്കിയിൽ നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 31-ാമത് കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിൽ (കോപ്പ് 31) അന്തിമ തീരുമാനമാകാതെ പ്രതിനിധികൾ മടങ്ങി. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളാണ് ഉച്ചകോടിയെ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ആഗോളതാപനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന വേദിയിലാണ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത രൂക്ഷമായത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ദിശാബോധം നൽകുന്ന 'കവർ ഡിസിഷൻ' എന്ന അന്തിമ രേഖ തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് ഓരോ വർഷവും നടക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഇത്തവണ തുർക്കിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ, അന്തിമ രേഖയിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രതിനിധികൾക്ക് സമവായത്തിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
കൽക്കരി, എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതകം തുടങ്ങിയ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതാണ് ആഗോളതാപനത്തിന് പ്രധാന കാരണം. എന്നിട്ടും ഇവയെക്കുറിച്ച് അന്തിമ രേഖയിൽ പരാമർശിക്കാത്തത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി. തുർക്കിയും ഓസ്ട്രേലിയയും സംയുക്തമായാണ് ഇത്തവണത്തെ ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത്. തുർക്കി പുറത്തിറക്കിയ കരാറിൻ്റെ കരട് രൂപം അവലോകനം ചെയ്ത ശേഷം, ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഒരു കരാറും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞായറാഴ്ച നടന്ന അവസാന യോഗത്തിൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെയും പനാമയുടെയും നിലപാട്
യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ 27 രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഐറിഷ് കാലാവസ്ഥ മന്ത്രി ഡാരാ ഒബ്രിയൻ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാൻ ആവശ്യമായ നടപടികളോ ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഈ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പരാമർശവുമില്ലാത്ത ഒരു കാലാവസ്ഥ നിയമം ഉണ്ടാകുന്നത് മനഃസാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പനാമയുടെ മുഖ്യ കാലാവസ്ഥ മധ്യസ്ഥയായ അന അഗിലാറും സമാനമായ അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചു. ഗ്രഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും ഇതൊരു നീതിയുടെ പ്രശ്നമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പനാമ ഈ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാത്തതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, യാഥാർഥ്യവും ശാസ്ത്രവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കാതെ പഴയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് കരട് രേഖയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട്, ആഴത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കാർബൺ സംഭരണം പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നു. മൂന്ന്, മുൻ തീരുമാനങ്ങളിൽ അംഗീകരിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഇത് ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു.
വിമർശനവുമായി മാർഷൽ ദ്വീപുകളും ബ്രിട്ടനും
കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനും ലോകം സമഗ്രവും അടിയന്തരവുമായ പ്രതികരണം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് തങ്ങൾ എത്തിയതെന്ന് മാർഷൽ ദ്വീപുകളിലെ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും തങ്ങൾക്ക് നിരാശ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതകം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. ഫോസിൽ ഇന്ധന താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ഭാവി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഉച്ചകോടിയിലെ തീരുമാനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായ മുന്നേറ്റങ്ങളെ പിന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരും പ്രതികരിച്ചു. കാലാവസ്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ധീരമായ കൂട്ടായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പകരം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ബ്രിട്ടൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പലാവുവിൻ്റെയും ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും പ്രതികരണം
അതേസമയം, കരട് രേഖയെ പിന്തുണച്ച് പലാവുവിൻ്റെ കൃഷി, ഫിഷറീസ്, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി സ്റ്റീവൻ വിക്ടർ രംഗത്തെത്തി. രേഖ പൂർണമല്ലെങ്കിലും ശുദ്ധമായ വൈദ്യുതീകരണം, സമുദ്ര സംരക്ഷണം, സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവ ഉള്ളതിനാലാണ് ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാർബൺ സംഭരണം എന്ന ഒറ്റ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മറ്റ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പലരും മറന്നുപോയത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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അന്തിമ രേഖയിൽ തീരുമാനമായില്ലെങ്കിലും മറ്റ് പല പദ്ധതികൾക്കും അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിനാൽ ഉച്ചകോടി പൂർണ പരാജയമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയാത്തത് വളരെ നിരാശാജനകമാണെന്ന് കോപ്പ് 31 ചർച്ചകളുടെ പ്രസിഡൻ്റും ഓസ്ട്രേലിയൻ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന മന്ത്രിയുമായ ക്രിസ് ബോവൻ പറഞ്ഞു. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്നും അത് വേഗത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
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