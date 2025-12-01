കോപ് 30 നിരാശപ്പെടുത്തി: ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് 'മൗനം'; പാരീസ് ഉടമ്പടിക്ക് തിരിച്ചടി
വൻകിട രാജ്യങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് തിരിച്ചടിയായെങ്കിലും പുനരുപയോഗ ഊർജമേഖലയിലെ വളർച്ചയും സാമ്പത്തിക സഹായ തീരുമാനങ്ങളും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. ആഗോളതാപനം 2.6 ഡിഗ്രി കടക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വിലയിരുത്തൽ. സിപി രാജേന്ദ്രൻ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു
Published : December 1, 2025 at 9:35 PM IST
ബ്രസിലിയ: ബ്രസീലിലെ ആമസോണിയൻ നഗരമായ ബെലമിൽ നടന്ന വാർഷിക കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനമായ കോപ് 30 പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് അവസാനിച്ചത്. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകം മാറണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക നിർദേശങ്ങളൊന്നും അന്തിമ കരാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കരാറിൽ ഒരിടത്തും പരാമർശിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല.
പത്ത് വർഷം മുൻപ് കോപ് 21ൽ ഒപ്പുവച്ച ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പാരീസ് ഉടമ്പടിക്ക് വിപരീതമാണ് ഈ ഫലം. പാരീസ് ഉടമ്പടിയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ ലോകം ഇനിയും ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ടെന്ന് കോപ് 30ൻ്റെ നിരാശാജനകമായ ഫലം കാണിക്കുന്നു. ആഗോളതാപനം വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയായി നിലനിർത്തുക, സാധ്യമെങ്കിൽ 1.5 ഡിഗ്രിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്നിവയായിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള ദേശീയ കാലാവസ്ഥ പദ്ധതികൾ എൺപതോളം രാജ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർ സമർപ്പിച്ചതാകട്ടെ ദുർബലമായ പദ്ധതികളുമാണ്. ഇത് കാരണം 2100 ആകുമ്പോഴേക്കും ആഗോളതാപനം 2.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കടക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണക്കാക്കുന്നു. വിഭജിക്കപ്പെട്ട ലോകത്ത് സഹകരണത്തിന് ഒരു മാതൃക കാണിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് ഉച്ചകോടിയുടെ നേട്ടമെന്ന് ഗവേഷകൻ നിക്ലാസ് ഹോഹ്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
നയതന്ത്ര പരാജയം
ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദേശം ഇല്ലാത്തതും ആ വാക്ക് തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതും വലിയ നയതന്ത്ര പരാജയമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എതിർപ്പാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. ഇന്ത്യ, ചൈന, റഷ്യ, സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മർദം മറികടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആഗോള നന്മയേക്കാൾ സ്വന്തം സാമ്പത്തിക താത്പര്യങ്ങൾക്കാണ് രാജ്യങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകിയത്. അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഇല്ലാതെയാണ് യോഗം നടന്നതും തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതും. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥ കൺവെൻഷൻ നടപടികൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും യോജിപ്പ് ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ഒറ്റ രാജ്യത്തിന് പോലും തീരുമാനങ്ങളെ തടയാനോ മാറ്റം വരുത്താനോ സാധിക്കും. ഇത് ശക്തമായ കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. നിലവിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക സഹായവും വ്യാപാര തടസ്സങ്ങളും
പാരീസ് ഉടമ്പടിയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 9.1 പ്രകാരമുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് കോപ് 30ലെ ഒരു പ്രധാന ഫലം. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കാർബൺ ബോർഡർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം (സിബിഎഎം) പോലെയുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ വ്യാപാര നടപടികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണമെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 9.1 പറയുന്നു.
കാർബൺ പുറന്തള്ളുന്ന സ്റ്റീൽ, സിമൻ്റ്, അലുമിനിയം, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ ഇറക്കുമതി ഉത്പന്നങ്ങളുടെ മേലുള്ള നികുതിയാണ് സിബിഎഎം. ദുർബലമായ കാലാവസ്ഥ നിയമങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കമ്പനികൾ പ്രവർത്തനം മാറ്റുന്നത് തടയാനാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കാർബൺ മലിനീകരണത്തിന് പണം നൽകുന്ന യൂറോപ്യൻ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം നടപടികൾ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് കയറ്റുമതിയെയും വ്യവസായ വളർച്ചയെയും ബാധിക്കുന്ന ഏകപക്ഷീയമായ തടസ്സമാണെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള പഴയ ഉത്തരവാദിത്തം ഇത് കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. തങ്ങൾ കാരണമുണ്ടാകാത്ത കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിൻ്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിനൊപ്പം സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ തടയുന്ന നികുതി കൂടി നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ഇരട്ടി പ്രഹരമാണ്.
നിക്ഷേപ പദ്ധതിയും ഭാവി നീക്കങ്ങളും
കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് പണം നൽകുന്നതിനായി ബ്രസീൽ ഒരു വലിയ നിക്ഷേപ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടു. 'ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് ഫോറെവർ ഫെസിലിറ്റി' എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. എന്നാൽ 25 ബില്യൺ ഡോളർ ലക്ഷ്യമിട്ട സ്ഥാനത്ത് വെറും 6.6 ബില്യൺ ഡോളർ മാത്രമാണ് സമാഹരിക്കാനായത്. കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയെ നേരിടാൻ ദരിദ്ര, ഇടത്തരം രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം 2035ഓടെ മൂന്നിരട്ടിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മറ്റൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള വഴികൾ തേടാൻ കൊളംബിയയും നെതർലൻഡ്സും ചേർന്ന് ഒരു യോഗം നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശുഭപ്രതീക്ഷയായി സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റം
കാലാവസ്ഥ സമ്മേളനങ്ങളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ലോകത്ത് ചില നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. 2015 മുതൽ സൗരോർജ്ജത്തിൻ്റെയും കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതിയുടെയും ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗമായി ഇവ മാറി. പത്ത് വർഷം മുൻപ് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമായിരുന്നു ഇത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഇന്ന് വാഹനവിപണിയിലെ പ്രധാന ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ബാറ്ററികൾ, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ തുടങ്ങിയ ശുദ്ധമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലെ നിക്ഷേപം വലിയ തോതിൽ വർധിക്കുകയാണ്.
കാലാവസ്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രില്യൺ കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ ആസ്തികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കുറഞ്ഞ കാർബൺ പുറന്തള്ളുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് സാമ്പത്തിക ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ, നഗരങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും വലിയ കമ്പനികളും സ്വന്തമായി ലക്ഷ്യം നിശ്ചയിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആഗോള സാഹചര്യം രണ്ട് ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമായി കാണാം. ഒന്ന് ഫോസിൽ ഇന്ധന വ്യവസായം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പഴയ സംവിധാനമാണ്. മറ്റൊന്ന് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും കുറഞ്ഞ ചെലവും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യവും കാരണം സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ മാറ്റമാണ്.
പുതിയ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിലും പാരീസ് ഉടമ്പടിയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ ആവശ്യമായ വേഗത അതിനില്ല എന്നതാണ് വെല്ലുവിളി. 1.5 ഡിഗ്രി എന്ന ലക്ഷ്യം പരാജയത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ്. 2 ഡിഗ്രി എന്ന ലക്ഷ്യമെങ്കിലും നേടണമെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ, പാരീസ് ഉടമ്പടിയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ലോകം വളരെ അകലെയാണ്. എന്നാൽ 2015ൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി 2024ൽ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് സാമ്പത്തികമായി സാധ്യമാണ് എന്നത് സത്യമാണ്. സമയം കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് ഈ സാധ്യതയെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളും നിയമങ്ങളുമായി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്.
