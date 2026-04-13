സ്വയം യേശുക്രിസ്‌തുവായി അവതരിച്ച് ട്രംപ്, വൈറല്‍ ചിത്രത്തിന് പിന്നില്‍...

വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ച് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന വാദവും ശക്തമാണ്

Trump shares image depicting himself as Jesus Christ (truthsocial.com/@realDonaldTrump)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 13, 2026 at 2:26 PM IST

വാഷിങ്‌ടണ്‍: ഇറാനിലെ യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൻ്റെ പേരിൽ പോപ്പ് ലിയോ പതിനാലാമനെ വിമർശിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, തൻ്റെ രൂപം യേശുക്രിസ്‌തുവിനോട് ഉപമിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) നിർമിത ചിത്രം പങ്കുവച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ' ആണ് ട്രംപ് ഈ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

ബൈബിൾ കാലഘട്ടത്തിലെ വസ്‌ത്രം ധരിച്ച് രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന യേശു ക്രിസ്‌തുവിനെപ്പോലെ നിൽക്കുന്ന ട്രംപിനെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ഒരു രോഗിയുടെ നെറ്റിയിൽ കൈവെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ട്രംപിൻ്റെ ചിത്രത്തില്‍ അമേരിക്കൻ പതാകയും സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് ലിബർട്ടിയും സൈനിക വിമാനങ്ങളും കാണാം. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചിത്രം വൈറലായി.

ചിത്രം കണ്ട് ആദ്യം ചിലര്‍ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചെങ്കിലും, മറ്റു ചിലര്‍ ട്രംപിൻ്റെ നടപടിയില്‍ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവനിന്ദയെന്നാണ് വിമര്‍ശനം. കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പോപ്പ് ദുർബലനാണെന്നും വിദേശനയത്തിൽ മോശമാണെന്നും വിമർശിച്ചതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ എഐ നിര്‍മിത ചിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ച ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പയായ അദ്ദേഹം തീവ്ര ഇടതുപക്ഷത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്നും ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയില്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു മാർപ്പാപ്പയെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇറാൻ്റെ പക്കൽ ആണവായുധം ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിയാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളെയും എനിക്ക് വേണ്ട," ട്രംപ് തൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. സ്വയം ആരാധിക്കുന്നതും പണത്തോടുള്ള ആർത്തിയും മതിയാക്കുക, അധികാരപ്രകടനങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് മാർപ്പാപ്പ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനുള്ള മറുപടിയായാണ് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം. പാകിസ്ഥാനിൽ വച്ച് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ബസിലിക്കയിൽ നടന്ന പ്രാർഥനയ്ക്കിടെ പോപ്പ് സമാധാനത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തത്. അദ്ദേഹം ട്രംപിൻ്റെ പേര് നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, അമേരിക്കയുടെ സൈനിക മേധാവിത്വത്തെയും പ്രസിഡൻ്റിനെയും ലക്ഷ്യം വച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകള്‍.

ദൈവനിന്ദയും രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരവും: ട്രംപിൻ്റെ 'യേശു' ചിത്രത്തിനെതിരെ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ

തന്നെത്തന്നെ യേശുക്രിസ്‌തുവായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന എഐ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചത് ലോകമെമ്പാടും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണമെന്നതിലുപരി, മതവിശ്വാസത്തെയും ആത്മീയ പ്രതീകങ്ങളെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ഉയരുന്ന പ്രധാന ആരോപണം. ക്രൈസ്‌തവ വിശ്വാസികൾ ദൈവപുത്രനായി ആരാധിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്‌തുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് സ്വയം അവതരിക്കുന്നത് 'ദൈവനിന്ദ' ആണെന്നാണ് മതനേതാക്കളുടെ പ്രധാന വിമർശനം.

ക്രിസ്‌തുവിൻ്റെ സൗമ്യതയ്ക്കും ത്യാഗത്തിനും പകരമായി അധികാരവും സൈനിക വീര്യവും (ചിത്രത്തിലെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും പതാകയും) ചേർത്തുവെക്കുന്നത് ക്രൈസ്‌തവ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

താൻ മാത്രമാണ് ലോകത്തിൻ്റെയോ രാജ്യത്തിൻ്റെയോ രക്ഷകൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രംപിൻ്റെ മനോഭാവം ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ വെളിവാകുന്നു എന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും വിലയിരുത്തുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങളെ ഒരു 'വിശുദ്ധ യുദ്ധമായി' ചിത്രീകരിക്കാനും തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ അന്ധമായി കൂടെ നിർത്താനുമുള്ള തന്ത്രമാണിതെന്ന് അവർ ആരോപിക്കുന്നു. സമാധാനത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത പോപ്പിനെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇത്തരം ഒരു ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത് വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി.

ആഗോള ക്രൈസ്‌തവ സഭയുടെ തലവനായ പോപ്പിനെ 'ദുർബലൻ' എന്ന് വിളിക്കുകയും, അതേസമയം തന്നെത്തന്നെ 'ക്രിസ്തു'വായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ട്രംപിൻ്റെ അഹങ്കാരമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വിമർശകർ പറയുന്നു. തീവ്ര വലതുപക്ഷ വോട്ടർമാരെയും യാഥാസ്ഥിതിക ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെയും വൈകാരികമായി സ്വാധീനിക്കാനാണ് ട്രംപ് ശ്രമിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു 'ദൈവിക പരിവേഷം' നേടിയെടുക്കാനുമുള്ള കുറുക്കുവഴിയായി മതം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ച് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന വാദവും ശക്തമാണ്. യാഥാർത്ഥ്യവും ഭാവനയും തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പുകൾ മായ്ച്ചുകളയുന്ന ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ വരുംകാലങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങളുടെ നിലവാരം തകർക്കുമെന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

Also Read: 'താങ്കള്‍ സഭയുടെ കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കൂ, രാഷ്‌ട്രീയക്കാരനാകേണ്ട'; മാര്‍പ്പാപ്പയെ വിമര്‍ശിച്ച് ട്രംപ്

