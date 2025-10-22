"മോദി മറച്ചുവയ്ക്കുമ്പോൾ ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു", റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി പ്രതിസന്ധിയില് കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്
ട്രംപ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നിർത്തിയെന്നോ ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുമെന്നോ പറയുമ്പോഴെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രി പെട്ടെന്ന് ഒരു "മൗനി ബാബ" ആയി മാറുകയാണെന്നും കോണ്ഗ്രസ് വിമര്ശനം...
Published : October 22, 2025 at 3:04 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യയില് നിന്ന് ഇന്ത്യ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യില്ലെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദത്തിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി കോണ്ഗ്രസ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ "ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു" എന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ആരോപിച്ചു. ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് നാലാം തവണയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇന്ത്യയുടെ നയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്നും. കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇൻ-കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ജയ്റാം രമേശ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
"ദീപാവലി ആശംസകൾ നേരുന്നതിനു പുറമേ, റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതായും ഈ ഇറക്കുമതി നിർത്തലാക്കുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു. ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് നാലാം തവണയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇന്ത്യയുടെ നയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്," ജയറാം രമേശ് എക്സിൽ കുറിച്ചു
പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് തന്നെ വിളിച്ചതായും ഇരുവരും പരസ്പരം സംസാരിച്ചതായും പ്രധാനമന്ത്രി ഒടുവിൽ പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതെല്ലാം യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ദീപാവലി ആശംസകൾ നേർന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ മിസ്റ്റർ മോദി മറച്ചുവയ്ക്കുമ്പോൾ, മിസ്റ്റർ ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടർന്നാൽ ഇന്ത്യ വൻ തീരുവ നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ വാദം. തനിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നും രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മികച്ച കരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും നേരത്തെ, വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കൂടാതെ, റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ അധികം എണ്ണ വാങ്ങാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നത് കാണാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപ് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
റഷ്യയില് നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങൽ ഇന്ത്യ നിർത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായി ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. ട്രംപ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നിർത്തിയെന്നോ ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുമെന്നോ പറയുമ്പോഴെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രി പെട്ടെന്ന് ഒരു "മൗനി ബാബ" ആയി മാറുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.
എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നയം
വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ സ്രോതസുകൾ "വിശാലമാക്കുകയും വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുകയും" ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയെന്ന ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
അത്തരമൊരു ഫോൺ സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചായിരിക്കും ഇന്ത്യ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ, മോദി ട്രംപിനെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നും പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ യുഎസിന് കൈമാറിയെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. മോദി സർക്കാരിൻ്റെ വിദേശനയം പൂർണമായും തകർന്നുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ആരോപിച്ചു. ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചോ കേന്ദ്രം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ റഷ്യ- യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന് ധനസഹായം നൽകാൻ ഇന്ത്യ പുടിനെ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് യുഎസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾക്ക് ട്രംപ് 50 ശതമാനം തീരുവ ഇരട്ടിയാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കടുത്ത സമ്മർദത്തിലാണ്. ഇന്ത്യ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ യുഎസ് നടപടിയെ "അന്യായവും, നീതീകരിക്കാനാവാത്തതും, യുക്തിരഹിതവുമാണ്" എന്ന് ഇന്ത്യ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
