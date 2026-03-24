ETV Bharat / international

കൊളംബിയയിൽ വൻ ദുരന്തം; 80 സൈനികരുമായി പോയ വ്യോമസേനാ വിമാനം തകർന്നു

തകർന്നത് ഹെർക്കുലീസ് സി 130 വിമാനം. അപകടം നടന്നത് ആമസോൺ വനമേഖലയിൽ. മോശം കാലാവസ്ഥയും ദുർഘടമായ പ്രദേശവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Colombia Military Says Several Troops Believed dead In Plane Crash (Screengrab via X account of @ricarospina)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 24, 2026 at 8:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബൊഗോട്ട: കൊളംബിയയിൽ വ്യോമസേനയുടെ ഹെർക്കുലീസ് സി 130 വിമാനം തകർന്ന് ഏകദേശം 80 സൈനികർ മരിച്ചതായി സംശയം. രാജ്യത്തിൻ്റെ തെക്കൻ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള പ്യുർട്ടോ ലെഗുയിസാമോയിൽനിന്ന് സൈനികരുമായി പുറപ്പെട്ട വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. 120 പേരെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വിമാനത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു

അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് സൈന്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. വിമാനം തകർന്നുവീണ പ്രദേശത്തുനിന്ന് കറുത്ത പുക ഉയരുന്നതിൻ്റെയും സൈനികർ ട്രക്കുകളിൽ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. പെറുവിൻ്റെയും ഇക്വഡോറിൻ്റെയും അതിർത്തിയിലുള്ള ആമസോൺ വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രവിശ്യയിലാണ് അപകടം നടന്നതെന്ന് കൊളംബിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചെസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ദുർഘടമായ വനമേഖലയായതിനാൽ ഇവിടേക്കുള്ള യാത്രയും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും അതീവ ദുഷ്കരമാണ്. പ്രദേശത്തെ മോശം കാലാവസ്ഥയും രക്ഷാദൗത്യത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.

അപകടം രാജ്യത്തിന് അത്യധികം വേദനാജനകമാണെന്നും വിമാനം തകരാനുള്ള കാരണം നിലവിൽ വ്യക്തമല്ലെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് ഉടൻതന്നെ അയച്ചതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അപകടത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ആളപായം ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കൊളംബിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഗുസ്‌താവോ പെട്രോയും എക്‌സിലൂടെ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ സൈനിക വിമാനങ്ങളും മറ്റ് പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളും ആധുനികവത്‌കരിക്കുന്നതിന് നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ പ്രാപ്‌തരല്ലാത്ത സിവിലിയൻ, സൈനിക ഭരണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉടൻതന്നെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റുമെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഹെർക്കുലീസ് സി 130 വിമാനങ്ങൾ

ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമസേനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനിക ഗതാഗത വിമാനമാണ് അമേരിക്കൻ നിർമിതമായ ഹെർക്കുലീസ് സി 130. സൈനികരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ദുരന്തമേഖലകളിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നതിനുമാണ് പ്രധാനമായും ഈ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദുർഘടമായ മേഖലകളിലെ ചെറിയ റൺവേകളിൽപോലും ലാൻഡ് ചെയ്യാനും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഇതിന് സാധിക്കും. കൊളംബിയൻ സൈന്യം ആമസോൺ വനമേഖലകളിലെ വിഘടനവാദികൾക്കും ലഹരിമാഫിയകൾക്കും എതിരായ നിരന്തര പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ഇത്തരം വിമാനങ്ങളെയാണ് കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വലിയ പങ്കാണ് ഈ വിമാനങ്ങൾക്കുള്ളത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അപകടം നടന്ന പ്യുർട്ടോ ലെഗുയിസാമോ മേഖല കൊളംബിയയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ്. തെക്കൻ അതിർത്തിയിലെ കാവലിനും മറ്റ് സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കുമായി നിരന്തരം സൈനികരെ വിന്യസിക്കുന്ന മേഖലയാണിത്. പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയോ സാങ്കേതിക തകരാറോ ആകാം അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ വ്യോമസേനയും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്തിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂ. കാണാതായ സൈനികർക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.