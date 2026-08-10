കൊളംബിയയിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം: രണ്ടു മരണം, വ്യാപകമായി കെട്ടിടങ്ങള് തകര്ന്നു
അമേരിക്കൻ ഭൗമശാസ്ത്ര സർവേയും കൊളംബിയൻ ഭൗമശാസ്ത്ര സർവീസും രേഖപ്പെടുത്തിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഭൂചലനത്തിന്റെ തീവ്രത റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 ആയിരുന്നു.
Published : August 10, 2026 at 8:55 PM IST
ബൊഗോട്ട: പശ്ചിമ കൊളംബിയയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ശാന്തസമുദ്ര തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള ചോക്കോ പ്രവിശ്യയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ പ്രകമ്പനത്തെ തുടർന്ന് ഭീതിയിലായ ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും തെരുവുകളിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.
ഭൂചലനത്തിന്റെ തീവ്രത സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഏജൻസികൾ വിവിധ കണക്കുകളാണ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത്. അമേരിക്കൻ ഭൗമശാസ്ത്ര സർവേയും കൊളംബിയൻ ഭൗമശാസ്ത്ര സർവീസും രേഖപ്പെടുത്തിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഭൂചലനത്തിന്റെ തീവ്രത റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 ആയിരുന്നു. കൊളംബിയൻ തലസ്ഥാനമായ ബൊഗോട്ടയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 400 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറുള്ള സാൻ ജോസ് ഡെൽ പാൽമറിന് സമീപമായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. എന്നാൽ, കൊളംബിയയിലെ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഭൂചലനത്തിന്റെ തീവ്രത 6.6 ആയിരുന്നുവെന്നും ഭൂമിക്കടിയിൽ 79 കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA 🇨🇴— Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026
Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.
🇨🇴 | COBERTURA ININTERRUMPIDA.
🇨🇴 | AHORA en @AlertaNews24. pic.twitter.com/PydNenQcVu
കൊളംബിയൻ തലസ്ഥാനമായ ബൊഗോട്ടയിലും അയൽരാജ്യങ്ങളായ വെനസ്വേല, ഇക്വഡോർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം ശക്തമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. ചോക്കോ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ക്വിബ്ദോയിലാണ് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വ്യാപകമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതെന്നും ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റതെന്നും പ്രവിശ്യാ ഗവർണർ നുബിയ കരോലിന കോർഡോബ-കുറി വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശത്ത് തുടർചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഭരണകൂടം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
🇨🇴 SISMO DE 7.4 SACUDIÓ COLOMBIA— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) August 10, 2026
Estas son algunas de las imágenes que dejan las afectaciones en edificaciones de Chocó y Manizales tras el sismo registrado esta mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, Colombia. pic.twitter.com/I9SCN3sUln
നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരികയാണെന്നും ഉടൻ തന്നെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുമെന്നും പ്രവിശ്യാ ഗവർണർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ദുരന്തനിവാരണ സേന പ്രാദേശിക അധികൃതരുമായി ചേർന്ന് വിവരങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ശക്തമായ ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് അബെലാർഡോ ഡി ല എസ്പ്രിയല്ല. അധികാരമേറ്റെടുത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് രാജ്യം ദുരന്തത്തെ നേരിടുന്നത് എക്സില് കുറിച്ച പോസ്റ്റിലാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
"നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നതിനുമായി യൂണിഫൈഡ് കമാൻഡ് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഞാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്" എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി."പെരേരയിൽ ഞാൻ നേരിട്ടെത്തും. ദുരിതബാധിതർക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും സർക്കാരിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും.
നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. സർക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട്, നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു" എന്നും പ്രസിഡന്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.ഭൂകമ്പത്തിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെയും മരണസംഖ്യയുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. രക്ഷാപ്രവർത്തനം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.